Dalla depressione alla finale: la straordinaria rimonta della tennista Maja Chwalińska

Società
Fabienne Ba.
@majachwalinska _ Instagram

Gli appassionati di tennis ricorderanno a lungo il Roland Garros 2026. Tra le attese favorite, la vera protagonista del torneo è stata una tennista polacca di 24 anni: Maja Chwalińska. Ha compiuto un balzo spettacolare nella classifica WTA, passando dalla 114ª alla 21ª posizione.

Una finale storica per il numero 114 del mondo

Maja Chwalińska è diventata la seconda giocatrice proveniente dalle qualificazioni nell'Era Open a raggiungere le semifinali di un torneo del Grande Slam al Roland-Garros, per poi approdare in finale. Un'impresa ancora più notevole se si considera che ha chiuso il 2023 fuori dalle prime 300 posizioni del ranking mondiale, al 349° posto.

Durante il torneo di Parigi, ha sconfitto una serie di quattro giocatrici classificate tra le prime 50 al mondo, inclusa la russa Diana Schnaider in semifinale. Questa straordinaria forma ha galvanizzato il pubblico francese, e in particolare i numerosi tifosi polacchi accorsi sugli spalti del Court Philippe-Chatrier, sventolando bandiere rosse e bianche e inneggiando al suo nome.

Il 6 giugno 2026, in finale, è stata la giovane russa Mirra Andreeva, diciannovenne e numero 8 del mondo, ad avere la meglio in due set (6-3, 6-2). "Ho dato il massimo, mi dispiace. Non dimenticherò mai queste tre settimane, questo è certo", ha dichiarato Maja Chwalińska visibilmente commossa in campo dopo la partita. Al termine del torneo, ha compiuto un balzo spettacolare nella classifica WTA, passando dalla 114ª alla 21ª posizione mondiale, un salto di quasi 100 posti.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Maja Chwalinska (@majachwalinska)

Una depressione che l'aveva tenuta lontana dai tribunali nel 2021

Ciò che rende questa storia davvero eccezionale è il percorso che ha intrapreso. Nel 2021, Maja Chwalińska ha annunciato pubblicamente di soffrire di una grave depressione da oltre diciotto mesi e ha preso la difficile decisione di abbandonare temporaneamente il circuito professionistico. Una dichiarazione del genere è rara in un mondo dello sport ancora in gran parte segnato dal tabù che circonda i problemi di salute mentale.

Qualche mese dopo, ha fornito un resoconto particolarmente toccante della sua esperienza. "All'inizio mi sono sforzata. Pensavo di dover rimanere forte, resistente e continuare ad allenarmi. Ma a un certo punto non riuscivo nemmeno più ad alzarmi dal letto. Ero semplicemente senza vita, a dire il vero. Ho capito che dovevo prendermi una pausa, altrimenti non sarei più stata in grado di vivere."

Il ritorno, la pazienza, la ricostruzione

Per diversi mesi, la giocatrice si è completamente allontanata dai campi per concentrarsi sulla sua salute mentale. "Onestamente non sapevo se sarei tornata o meno. Dopo qualche mese, ho deciso di tornare", ha spiegato di recente. Un ritorno paziente, costellato da diversi titoli nel circuito minore (Praga, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), prima di questa improvvisa esplosione a Parigi.

Una voce che conta per la salute mentale nello sport

Al di là dei suoi successi sportivi, il percorso di Maja Chwalińska ha assunto una dimensione simbolica. Come la tennista giapponese Naomi Osaka, la ginnasta artistica americana Simone Biles o, più recentemente, il cestista francese Victor Wembanyama , incarna questa nuova generazione di atlete che si rifiutano di nascondere le proprie difficoltà personali e che ci ricordano che la performance non può essere raggiunta a scapito della salute mentale. La sua testimonianza, lucida e al tempo stesso fiera, sarà senza dubbio una pietra miliare nella storia dello sport femminile.

Maja Chwalińska forse non ha vinto il Roland Garros 2026, ma ha avuto una delle carriere più entusiasmanti del tennis femminile di questo decennio. E ci ha ricordato, con rara lucidità, che non c'è successo senza il diritto, a volte, di fermarsi tutto per ricominciare.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Questa donna lancia un appello per ritrovare l'uomo che l'ha salvata dopo un'aggressione a Milano.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Questa donna lancia un appello per ritrovare l'uomo che l'ha salvata dopo un'aggressione a Milano.

La vicenda sta facendo il giro dei media italiani. Anna Aksamit ha denunciato di essere stata aggredita in...

Commercializzata in Cina come antistress, questa bambola nera sta scatenando indignazione.

Per combattere lo stress cronico, alcune persone stringono palline di gommapiuma, giocherellano con anelli appositamente progettati o schiacciano...

Victor Wembanyama giudicato "troppo emotivo": le sue lacrime di gioia riaccendono un vecchio dibattito

Victor Wembanyama ha vissuto una notte che ha segnato una svolta nella sua giovane carriera. Al di là...

Essere bilingue offre un vantaggio spesso sottovalutato quando si prendono determinate decisioni.

Grazie alla visione di serie TV in lingua originale, alla frequenza scolastica regolare o alla doppia cittadinanza, hai...

Durante la sua cerimonia di laurea, questa studentessa improvvisa uno spettacolo e il video diventa virale.

Dopo aver ricevuto il diploma, aver sceso i pochi gradini che portavano al palco... è scoppiato improvvisamente in...

Questa skater indiana rompe gli schemi con i suoi trick eseguiti in sari

Tra tradizione e cultura urbana, Urmila Pabale sta facendo scalpore. A soli 22 anni, questa giovane skater indiana...