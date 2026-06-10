Dalla depressione alla finale: la straordinaria rimonta della tennista Maja Chwalińska

Gli appassionati di tennis ricorderanno a lungo il Roland Garros 2026. Tra le attese favorite, la vera protagonista del torneo è stata una tennista polacca di 24 anni: Maja Chwalińska. Ha compiuto un balzo spettacolare nella classifica WTA, passando dalla 114ª alla 21ª posizione.

Una finale storica per il numero 114 del mondo

Maja Chwalińska è diventata la seconda giocatrice proveniente dalle qualificazioni nell'Era Open a raggiungere le semifinali di un torneo del Grande Slam al Roland-Garros, per poi approdare in finale. Un'impresa ancora più notevole se si considera che ha chiuso il 2023 fuori dalle prime 300 posizioni del ranking mondiale, al 349° posto.

Durante il torneo di Parigi, ha sconfitto una serie di quattro giocatrici classificate tra le prime 50 al mondo, inclusa la russa Diana Schnaider in semifinale. Questa straordinaria forma ha galvanizzato il pubblico francese, e in particolare i numerosi tifosi polacchi accorsi sugli spalti del Court Philippe-Chatrier, sventolando bandiere rosse e bianche e inneggiando al suo nome.

Il 6 giugno 2026, in finale, è stata la giovane russa Mirra Andreeva, diciannovenne e numero 8 del mondo, ad avere la meglio in due set (6-3, 6-2). "Ho dato il massimo, mi dispiace. Non dimenticherò mai queste tre settimane, questo è certo", ha dichiarato Maja Chwalińska visibilmente commossa in campo dopo la partita. Al termine del torneo, ha compiuto un balzo spettacolare nella classifica WTA, passando dalla 114ª alla 21ª posizione mondiale, un salto di quasi 100 posti.

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Una depressione che l'aveva tenuta lontana dai tribunali nel 2021

Ciò che rende questa storia davvero eccezionale è il percorso che ha intrapreso. Nel 2021, Maja Chwalińska ha annunciato pubblicamente di soffrire di una grave depressione da oltre diciotto mesi e ha preso la difficile decisione di abbandonare temporaneamente il circuito professionistico. Una dichiarazione del genere è rara in un mondo dello sport ancora in gran parte segnato dal tabù che circonda i problemi di salute mentale.

Qualche mese dopo, ha fornito un resoconto particolarmente toccante della sua esperienza. "All'inizio mi sono sforzata. Pensavo di dover rimanere forte, resistente e continuare ad allenarmi. Ma a un certo punto non riuscivo nemmeno più ad alzarmi dal letto. Ero semplicemente senza vita, a dire il vero. Ho capito che dovevo prendermi una pausa, altrimenti non sarei più stata in grado di vivere."

Il ritorno, la pazienza, la ricostruzione

Per diversi mesi, la giocatrice si è completamente allontanata dai campi per concentrarsi sulla sua salute mentale. "Onestamente non sapevo se sarei tornata o meno. Dopo qualche mese, ho deciso di tornare", ha spiegato di recente. Un ritorno paziente, costellato da diversi titoli nel circuito minore (Praga, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), prima di questa improvvisa esplosione a Parigi.

Una voce che conta per la salute mentale nello sport

Al di là dei suoi successi sportivi, il percorso di Maja Chwalińska ha assunto una dimensione simbolica. Come la tennista giapponese Naomi Osaka, la ginnasta artistica americana Simone Biles o, più recentemente, il cestista francese Victor Wembanyama , incarna questa nuova generazione di atlete che si rifiutano di nascondere le proprie difficoltà personali e che ci ricordano che la performance non può essere raggiunta a scapito della salute mentale. La sua testimonianza, lucida e al tempo stesso fiera, sarà senza dubbio una pietra miliare nella storia dello sport femminile.

Maja Chwalińska forse non ha vinto il Roland Garros 2026, ma ha avuto una delle carriere più entusiasmanti del tennis femminile di questo decennio. E ci ha ricordato, con rara lucidità, che non c'è successo senza il diritto, a volte, di fermarsi tutto per ricominciare.