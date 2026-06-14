Queste donne brasiliane palleggiano con un pallone da calcio e suscitano ammirazione.

La Coppa del Mondo FIFA, appena iniziata, promette di essere ricca di sorprese quest'anno. Oltre al campo di Città del Messico, altri talenti stanno emergendo in modo inaspettato. In Brasile, paese confinante con il Messico, le donne hanno inventato una forma di calcio di strada, trasformando i loro passaggi in una vera e propria dimostrazione di equilibrio. Un promemoria del fatto che questo sport non ha genere.

Giocatori senza tacchetti che creano arte con il pallone rotondo

La Coppa del Mondo FIFA, un evento sportivo di grande rilievo che si svolge solo una volta ogni quattro anni, domina le notizie. Genera un'euforia senza limiti. Mentre milioni di spettatori e tifosi seguono il torneo come se ne dipendesse la loro vita, la versione femminile fatica a catturare la stessa attenzione e passa quasi inosservata. Eppure, le controparti femminili di Kylian Mbappé e Harry Kane non sono da meno in termini di talento sul campo. E le giocatrici brasiliane, immortalate nel vivo dell'azione tra i cavi elettrici e i palazzi di lamiera ondulata di Rio de Janeiro, ne sono la prova.

Nate in una terra che ha dato i natali a leggende del calcio , queste donne si passano la palla da un piede all'altro in mezzo a uno skatepark abbandonato. In Brasile, il calcio non è solo uno sport scelto durante le lezioni di educazione fisica o un'attività extrascolastica; è un'istituzione. E lì, gli abitanti sembrano possedere un dono innato per calciare il pallone. Queste giocatrici ne sono la prova vivente: hanno oro tra le gambe, come Pelé e Ronaldinho.

Completamente nudi, senza scarpe e indossando solo pantaloncini di jeans, si passano a turno la palla e la afferrano in pose altamente tecniche. Diventano un tutt'uno con la sfera, solitamente destinata a finire in rete. Quello che doveva essere un passatempo ricreativo, un modo per ammazzare il tempo, si è rapidamente trasformato in un fenomeno virale sui social media, con il video che ha raggiunto un milione di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafinha Fontes (@rafaellafontes2)

Per dare un'immagine migliore del calcio femminile

Guardando queste giocatrici in azione, sembra quasi facile, tanto sono meticolosamente eseguiti i loro movimenti. La palla si bilancia sull'angolo della clavicola, sulle caviglie e si gira con un colpo di gamba. Testa, busto, parte bassa della schiena... La palla rimbalza con grazia su ogni parte del loro corpo, diventando quasi un'estensione della loro silhouette. Più che una semplice dimostrazione amatoriale, è una performance che è diventata virale. Con la sua caratteristica modestia, l'autrice del video, @ rafaellafontes2, lo intitola "Squadra femminile di alto livello" nella descrizione.

Anche se queste giocatrici esperte non stanno disputando una partita sul campo, hanno ottenuto una preziosa vittoria sui pregiudizi che circondano il calcio femminile. I commenti sono unanimemente positivi e valgono quanto gli applausi scroscianti degli stadi. "Sono migliori della nazionale brasiliana", fa notare un utente di internet. "Gli uomini si vedranno ferito l'ego", aggiunge un altro. "È come se il calcio scorresse nelle loro vene". "Giocano meglio di quanto chiunque possa insegnare". "Io non riesco nemmeno a giocare due partite brevi di fila".

Una valanga di complimenti che infrange lo stereotipo secondo cui le donne sarebbero meno resilienti, troppo sensibili e non abbastanza veloci in campo. Mentre i giocatori uomini guadagnano 200.000 euro anche commettendo numerosi falli, le loro colleghe donne ne guadagnano in media 16.000. Questa palese mancanza di riconoscimento per le donne, ancora relegate a stereotipi obsoleti, rappresenta un netto contrasto. Grazie a traguardi come questi, le calciatrici stanno compiendo passi da gigante nel cambiare la percezione pubblica.

Dietro questo video virale si cela un giocatore pluripremiato.

Sebbene alcuni possano credere che questa immagine sia interamente frutto di un'intelligenza artificiale, troppo emasculata per riconoscere le incredibili capacità di queste donne, dietro questo video si cela una persona reale. Il suo nome? Rafinha Fontes, che ha posato al fianco di Neymar e ha sollevato numerosi trofei nel corso della sua illustre carriera. La sua specialità? Il footvolley, uno sport due in uno che si gioca sopra una rete, non sull'erba, ma sulla sabbia rovente. Questa disciplina richiede destrezza, flessibilità, forza e anche una buona dose di tenacia.

Ma questa non è la sua unica passione. Il Brasile è senza dubbio un terreno fertile per atleti di talento. L'atleta, che nutre un amore indescrivibile per il calcio, è anche due volte campionessa del mondo di teqball, una variante del tennis da tavolo giocata con una palla di dimensioni regolamentari.

Questa prestazione calcistica trasmette un messaggio potente. Tutte queste giocatrici, oltre ad essere grintose e a far sudare i tifosi più machisti, si muovono intorno al pallone con una disarmante facilità. Donne brasiliane 1, stereotipi 0.