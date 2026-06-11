Un utente di internet ha chiesto perché le donne dovrebbero smettere di chiedere scusa, e le risposte stanno diventando virali.

Una singola frase pubblicata sui social media è bastata a riaccendere un dibattito globale. Perché così tante donne si scusano per il fatto di esistere, di esprimere la propria opinione o semplicemente di essere se stesse? Una domanda diventata virale, e migliaia di risposte che convergono tutte verso la stessa conclusione.

Una semplice domanda che ha scatenato un'ondata di consapevolezza.

Tutto è iniziato con un video della content creator americana Arianna Kyanne su TikTok. Nel video, metteva in discussione un'abitudine quasi invisibile ma onnipresente: il riflesso di scusarsi, soprattutto per il proprio aspetto. Capelli spettinati, viso stanco, niente trucco... sono tutte situazioni in cui un "scusa" salta fuori senza una vera ragione. La sua frase , "Non devi la tua bellezza al mondo", ha avuto risonanza ben oltre la piattaforma. Il messaggio si è diffuso ampiamente, condiviso su Instagram, X (ex Twitter) e persino nelle newsletter femminili. Molto rapidamente, la discussione si è allargata: perché le donne si scusano ancora?

Una lunga lista di "scuse" del tutto superflue.

Le risposte degli utenti di internet costituiscono un inventario quasi liberatorio. Basta scuse per il proprio aspetto naturale: niente trucco, capelli grigi accettati, pelle "imperfetta", lineamenti stanchi dopo una lunga giornata. Significa anche basta scuse per il proprio corpo, la sua forma, le sue variazioni, i suoi segni di vita. Il corpo cambia, respira, si evolve e non ha bisogno di essere giustificato.

L'elenco continua nelle situazioni quotidiane: prendere la parola durante le riunioni, sedersi sui mezzi pubblici, chiedere un favore, dire di no, stabilire dei limiti, correggere un errore. O persino piangere, esitare, riflettere, esistere senza scusarsi per occupare tempo o spazio. Dietro questi esempi, un'idea ricorre: molte donne hanno imparato a passare inosservate prima ancora di diventare troppo visibili.

Cosa rivela la ricerca su questo riflesso profondamente radicato

Questo fenomeno non è solo una sensazione. La ricerca in psicologia, in particolare quella di Karina Schumann e Michael Ross pubblicata su Psychological Science, dimostra che le donne si scusano più frequentemente degli uomini. La differenza non deriva da una maggiore cortesia, ma da una percezione più ampia di ciò che costituisce una "colpa".

Le donne tendono a considerare più situazioni come meritevoli di scuse, anche quando non sono oggettivamente dispiaciute. Altri studi, in particolare quelli condotti all'Università dell'Arizona, confermano questa tendenza e sottolineano l'impatto dell'apprendimento sociale precoce: essere accomodanti, discrete e disponibili.

Quando "scusa" diventa un ostacolo invisibile

Nella vita professionale, questo riflesso può avere conseguenze significative. La ricerca manageriale mostra una discrepanza nell'autovalutazione tra uomini e donne: a parità di prestazioni, le donne tendono a sottovalutarsi maggiormente. Durante le riunioni, frasi come "mi scusi il disturbo" o "solo una breve domanda" sembrano innocue.

Tuttavia, contribuiscono a una sottile forma di auto-moderazione, che influenza il modo in cui le loro parole vengono percepite e talvolta valutate. A lungo andare, questo può avere ripercussioni sul riconoscimento, sulla sicurezza di sé e sulle opportunità di carriera. Non per mancanza di competenza, ma per eccessiva cautela.

Verso una forma di espressione più diretta e libera

Negli ultimi anni, si sono levate voci per smantellare questo riflesso. Campagne di comunicazione, autori, creatori di contenuti e professionisti del benessere incoraggiano un approccio più assertivo e meno auto-giustificante all'espressione delle proprie opinioni. L'obiettivo non è diventare "bruschi" o meno attenti agli altri, ma semplicemente sostituire la reazione istintiva di scusa con una comunicazione più neutra e sicura: parlare, chiedere, affermare, senza rimanere in disparte.

Forse, in definitiva, la vera trasformazione risiede in questi piccoli accorgimenti quotidiani. Sostituire il "mi dispiace" automatico con un semplice, consapevole silenzio. E ricordare che occupare spazio non è un difetto da correggere.