Essere bilingue offre un vantaggio spesso sottovalutato quando si prendono determinate decisioni.

Grazie alla visione di serie TV in lingua originale, alla frequenza scolastica regolare o alla doppia cittadinanza, hai la fortuna di parlare fluentemente due lingue? Non è solo un punto a favore sul curriculum, ma anche uno strumento prezioso nella vita di tutti i giorni, soprattutto se sei perennemente indeciso. Ecco come trasformarlo in un punto di forza.

Pensare in entrambe le lingue, un'abitudine da sviluppare

Se durante le lezioni di lingua non hai dormito o non hai trasformato le tue penne in cerbottane, significa che sei a un livello avanzato e possiedi un vocabolario più ricco di un semplice "ciao" o "salute". Che tu abbia imparato le lingue straniere a scuola, tramite Netflix o a casa, non è utile solo per viaggiare per il mondo o per candidarti a un lavoro . Essere bilingue è una qualità che puoi mettere in risalto durante i colloqui o sfruttare quando se ne presenta l'occasione. E non devi aspettare un'occasione speciale, un incontro casuale in un bar o un lavoro nel settore del commercio internazionale per parlare la tua seconda lingua.

Secondo Fast Company, la lingua influenza direttamente il nostro modo di pensare. In francese o in spagnolo, molte parole hanno un genere grammaticale e creano confusione mentale anziché semplificare il ragionamento. Pertanto, un problema non avrà la stessa soluzione a seconda della lingua in cui viene affrontato.

Quando si parla solo la propria lingua madre, raramente ci si rende conto di quanto le parole che si usano possano influenzare il proprio pensiero e la propria interpretazione della realtà. Questo è ciò che rivela Fast Company . È come un'arma a doppio taglio. Se si possiede un traduttore interno, fisso nella propria mente, e si riesce a passare da una lingua all'altra senza troppa difficoltà, si può facilmente cambiare interpretazione e acquisire una prospettiva diversa.

Un semplice trucco per cambiare il tuo punto di vista

Se ti trovi di fronte a dilemmi o scelte difficili, attiva la tua seconda lingua, proprio come fai con le impostazioni di Netflix. Le serie TV e i film sono ottimi esempi per comprendere l'impatto della traduzione.

A volte, la sceneggiatura differisce da una lingua all'altra, fornendo più dettagli o omettendone altri. Questo vale anche per le opere letterarie tradotte. Molti lettori francesi hanno trovato i romanzi di successo di Fredda McFadden "piatti" e "privi di anima", mentre i lettori di lingua inglese li hanno divorati senza esitazione. Il meccanismo è simile quando prendiamo decisioni o ci impegniamo in un monologo interiore.

Nel suo libro " Il potere del linguaggio ", la scienziata cognitiva Viorica Marian esplora come la conoscenza di più lingue influenzi il nostro pensiero. La sua ricerca dimostra, in particolare, che il nostro ragionamento può cambiare a seconda della lingua che utilizziamo. Pensare nella propria lingua madre tende a coinvolgere le emozioni in modo più profondo, poiché è la lingua in cui sono radicate le nostre memorie, abitudini e reazioni emotive.

Al contrario, pensare in una seconda lingua richiede uno sforzo mentale maggiore: le situazioni vengono spesso analizzate con maggiore distacco e riflessione. Di conseguenza, le decisioni prese in una lingua straniera tendono ad essere meno influenzate dalle emozioni e più guidate dalla logica razionale. In definitiva, questo è un modo per mettere da parte le emozioni e concentrarsi su ciò che è essenziale.

Un utile riflesso per fare un passo indietro e riflettere sulle proprie scelte.

Di fronte a una rottura sentimentale, un cambio di carriera, una discussione in famiglia o anche un semplice messaggio a cui non sai come rispondere, cambiare lingua potrebbe rivelarsi uno strumento mentale utile. Non per complicare ulteriormente il tuo pensiero, ma piuttosto per chiarirlo.

Pensare nella propria seconda lingua agisce un po' come un filtro. Ricordi, automatismi emotivi e riflessi impulsivi sono spesso meno intensi. Si osserva la situazione con maggiore distacco, come se si guardasse il problema da un'angolazione diversa. Questo non significa che si debba bandire l'intuizione o reprimere le emozioni. Ovviamente hanno un ruolo importante nelle nostre decisioni, ma quando si tende a rimuginare, a catastrofizzare o a lasciarsi guidare dalla paura del rimpianto, passare mentalmente a un'altra lingua può aiutare a calmare il tumulto interiore.

In pratica, può essere semplice come porsi una domanda nella seconda lingua: "Cosa voglio veramente?" , "È davvero una cattiva idea?" o "Quale sarebbe l'opzione più ragionevole?" . Alcune persone tengono persino un diario bilingue, alternando le lingue a seconda del loro umore o della natura delle loro preoccupazioni.

Parlare più lingue non significa solo poter ordinare un caffè all'estero o trovare un lavoro. Può anche essere un modo sottile ma efficace per affinare il proprio pensiero, mettere in discussione le proprie convinzioni e, a volte, prendere decisioni più in linea con ciò che si desidera veramente.