Uber dévoile une nouvelle option pour les femmes : découvrez cette fonctionnalité révolutionnaire !

Ce jeudi 28 novembre, Uber France a introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée Uber by Women. Cette option, désormais disponible sur l’application, permet aux femmes de réserver un véhicule conduit exclusivement par une conductrice femme. Une initiative qui entend offrir davantage de choix et répondre à des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de confort.

Un choix pour voyager en toute sérénité

L’option Uber by Women vise à répondre à une demande explicite des utilisatrices, souvent préoccupées par leur sécurité lorsqu’elles voyagent seules, particulièrement la nuit. Laureline Serieys, directrice générale d’Uber France, précise que cette fonctionnalité ne se veut pas exclusive, mais offre une alternative bienvenue : « Avec Uber by Women, nous prenons une mesure concrète pour offrir plus de choix aux femmes et leur permettre de voyager en toute sérénité. Il ne s’agit pas de leur dire que c’est la seule manière de voyager en toute sérénité, mais juste de leur donner le choix ».

En un simple clic dans l’application, les utilisatrices peuvent désormais opter pour une conductrice, créant ainsi un environnement plus rassurant pour les trajets quotidiens ou nocturnes.

Une réponse à des incidents préoccupants

Cette initiative intervient dans un contexte où plusieurs affaires d’agressions à caractère sexuel ou sexiste impliquant des chauffeurs Uber ont été largement médiatisées. Ces incidents ont soulevé des inquiétudes parmi les utilisatrices et mis en lumière la nécessité de mesures concrètes pour améliorer leur sécurité.

Lancée en France, cette option avait déjà été déployée dans d’autres pays, comme la Pologne ou la République tchèque, où elle a rencontré un écho positif. Les retours d’expérience montrent une augmentation de la confiance des utilisatrices envers le service et une satisfaction accrue.

Encourager la parité chez les conducteurs

Au-delà de l’amélioration de l’expérience client, Uber by Women a également pour ambition de recruter davantage de conductrices. Actuellement, les femmes représentent une minorité parmi les chauffeurs partenaires d’Uber. En proposant cette option, l’entreprise espère encourager plus de femmes à rejoindre sa plateforme, en leur offrant la possibilité de transporter exclusivement des passagères si elles le souhaitent.

Ce double impact (améliorer la sécurité des passagères et promouvoir la parité dans un secteur historiquement masculin) inscrit Uber by Women dans une démarche plus large d’inclusivité et d’innovation sociale.

Un modèle pour l’avenir ?

Bien que cette initiative soit saluée, elle soulève des défis logistiques. Le succès de l’option dépendra largement du nombre de conductrices disponibles à tout moment. En cas de demande élevée, le temps d’attente pourrait être plus long, notamment dans des zones ou créneaux horaires où les conductrices sont peu nombreuses. Néanmoins, Uber estime que cette option est un pas dans la bonne direction pour répondre aux attentes des utilisatrices et renforcer leur confiance.

Avec Uber by Women, Uber France répond à une problématique mondiale et ouvre la voie à des solutions innovantes en matière de sécurité dans les transports. Cette initiative pourrait inspirer d’autres plateformes à suivre le même chemin, en adaptant leurs services aux besoins spécifiques des différents groupes d’utilisateur.rice.s.

En offrant à ses utilisatrices la possibilité de voyager avec des conductrices, Uber renforce non seulement leur sentiment de sécurité, mais contribue également à transformer les normes du secteur des VTC. Une avancée qui pourrait redéfinir le paysage du transport à la demande dans les années à venir.