Perché l'allattamento al seno negli spazi pubblici continua a essere un argomento controverso sui social media?

Società
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : senivpetro / Design by Magnific

Basta una semplice foto di una madre che allatta il suo bambino in un parco, in un bar o persino in treno, e i commenti esplodono. Con ogni immagine virale, riemerge lo stesso dibattito: perché un atto così naturale continua a essere così controverso? Tra preconcetti e mentalità in evoluzione, l'allattamento in pubblico rimane un argomento delicato... e a torto.

Allattare in pubblico è un diritto

Iniziamo con un promemoria essenziale: in Francia non esiste una legge che vieti l'allattamento al seno in luoghi pubblici. Non c'è bisogno di nascondersi, chiedere il permesso o trovare un posto appartato per allattare il proprio bambino. Eppure, molte madri raccontano di essersi sentite dire di andare in bagno, di salire in macchina o di coprirsi. Questo paradosso dimostra che il problema non deriva dalla legge, ma piuttosto dal modo in cui alcune persone percepiscono ancora questo gesto quotidiano.

Un gesto naturale che non ha nulla a che vedere con il sesso

L'allattamento al seno è un atto naturale ed essenziale. Non è né una provocazione né un'esibizione. Eppure, il seno femminile è ancora troppo spesso percepito esclusivamente da una prospettiva sessuale, il che alimenta alcune delle critiche. Tuttavia, un seno utilizzato per allattare svolge semplicemente la sua funzione biologica: nutrire un bambino. Non c'è nulla di indecente in questo. Desessualizzare questa parte del corpo in questo contesto è fondamentale per permettere alle madri di allattare serenamente, ovunque si trovino.

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I social media hanno a lungo alimentato la confusione

Anche le piattaforme stesse hanno contribuito, seppur involontariamente, a questa controversia. Per diversi anni, gli strumenti automatici progettati per rilevare la nudità hanno regolarmente rimosso le foto di allattamento al seno, senza distinguere tra un'immagine sessualmente esplicita e una madre che allatta il proprio figlio. Di fronte alle proteste di numerosi utenti e associazioni, i principali social network hanno finalmente modificato le proprie regole. Oggi, le foto che ritraggono l'allattamento al seno sono generalmente consentite dalle loro politiche di moderazione.

Perché alcune foto continuano a scomparire?

Nonostante le regole siano cambiate, gli errori possono ancora capitare. I sistemi automatizzati possono ancora rimuovere inavvertitamente un post, soprattutto quando determinate parole chiave sono fuorvianti. Anche le segnalazioni di massa di account dannosi possono portare alla rimozione temporanea. Fortunatamente, spesso è possibile presentare ricorso contro queste decisioni, ma la procedura è lunga e può talvolta scoraggiare i creatori di contenuti coinvolti.

Dietro la controversia si cela una questione di prospettiva.

In definitiva, il dibattito va ben oltre gli algoritmi. Ciò che continua a emergere nei commenti è il modo in cui la nostra società percepisce ancora il corpo femminile. Le madri che scelgono di condividere una foto dell'allattamento al seno hanno generalmente un solo obiettivo: dimostrare che si tratta di un atto comune e quotidiano, in modo che smetta di essere considerato scioccante.

Il loro approccio non è quello di imporre l'allattamento al seno come unico modo di nutrire un bambino. Ogni famiglia rimane libera di fare la scelta che ritiene più opportuna. L'obiettivo è semplicemente che chi allatta al seno possa farlo senza doversi giustificare, senza ricevere commenti inappropriati e senza essere vista come se stesse facendo qualcosa di riprovevole.

In definitiva, se l'argomento continua a riemergere sui social media, non è perché le regole non siano chiare. Esistono già: allattare in pubblico è perfettamente lecito. Ogni foto virale serve a ricordare che c'è ancora molta strada da fare prima che l'allattamento al seno venga finalmente riconosciuto per quello che è veramente: un atto naturale, nutriente e profondamente umano che merita di essere vissuto liberamente, ovunque, senza essere giudicato.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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