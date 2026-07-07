"Dove sono le tifose curvy?" Questa donna vuole dare loro maggiore visibilità sugli spalti.

Durante le partite dei Mondiali, le telecamere indugiano sui volti imbrattati di bandiere. Nell'inquadratura: donne che sembrano uscite direttamente da uno stampo o dal catalogo di un'agenzia di modelle. La tifosa Felicity Hayward, che non si perde mai una partita dell'Arsenal, riequilibra la situazione e dà spazio a donne dalle forme più morbide.

Riportare la diversità a bordo campo negli stadi

Tra un'azione spettacolare e l'altra, le telecamere lasciano il campo per concentrarsi sui volti dei tifosi, galvanizzati dalla partita che si svolge davanti ai loro occhi. Riprendono bambini in preda all'euforia, uomini vestiti con costumi da clown e momenti di giubilo collettivo.

Tuttavia, spesso si rivolgono a un pubblico molto specifico: donne con fisici convenzionalmente attraenti, fisici scolpiti e fianchi dalle proporzioni perfette. Online si trovano persino classifiche delle "fan più belle", avvistate sugli spalti come adolescenti a un casting improvvisato. Presentate quasi come icone di bellezza, o addirittura come uno "spettacolo" a sé stante, hanno tutte lo stesso fisico. L'unica differenza è il colore del loro gilet portafortuna.

Sui social media, le immagini di queste fan con zigomi alti, labbra carnose e figure snelle sono diventate virali. Sono talmente irreali da sembrare frutto dell'intelligenza artificiale . In realtà, la maggior parte di esse esiste solo nella fantasia di chi le ha create, con la complicità di chatGPT.

Queste tifose dai capelli setosi, che sembrano essere state ritoccate con un filtro, sono una palese illusione. L'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO) ha confermato l' inganno visivo . Felicity Hayward, al contrario, è una persona reale, fatta di carne e ossa, e piena d'amore. Appassionata sostenitrice dell'Arsenal, si batte per la diversità corporea ovunque e in ogni momento, dalle fan zone alla folla anonima sugli spalti.

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Ricorda che le fan non sono oggetti

Oltre a dover sopportare commenti sessisti ed essere ingiustamente considerate ignoranti in materia di calcio, le tifose sono ancora usate come mero ornamento. Trattate come comparse o elementi decorativi, destinate ad essere ammirate o commentate, meritano invece più rispetto in questi stadi pervasi da cori e intrisi di testosterone. Con le sue magliette della squadra, i suoi abiti nei colori della sua squadra del cuore e le sue sciarpe decorate con innumerevoli stemmi, Felicity Hayward dimostra che le tifose non sono lì solo per "fare bella figura".

Questa donna, con la sua gioia contagiosa, che sventola bandiere ornate di cannoni e scrive anche per GlamourUK, si dedica anima e corpo a ogni evento sportivo. Che si tratti di un'amichevole o di una competizione decisiva, lei è sempre presente, e la sua figura è parte integrante di lei, che piaccia o no alla società.

Nel mondo del calcio, gli standard di bellezza sono profondamente radicati. La discriminazione subita da Lauren Fryer, compagna del calciatore dell'Arsenal Declan Rice, ne è l'esempio più lampante. Ritenuta "non abbastanza bella" per essere la moglie di un calciatore, è stata ripetutamente derisa. Queste critiche di basso livello dimostrano l'enorme pressione a cui sono sottoposte le compagne dei giocatori e, di conseguenza, le tifose, che devono soddisfare determinati criteri per guadagnarsi un posto nell'élite.

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Per essere ancora più creativo al fine di supportare la sua squadra

Felicity Hayward, il cui nome rispecchia la sua personalità, accetta il suo corpo e ci ricorda che l'aspetto non è una competizione. Lungi dal considerare il suo peso uno svantaggio, lo usa come un punto di forza nel mondo della moda. Quando non crea contenuti che promuovono l'amore per se stessi, filma i suoi outfit più glamour. La giovane donna dai capelli biondo platino ha uno stile molto eclettico e, contrariamente a quanto potrebbero dire gli stilisti accademici, non nasconde il suo corpo. Anzi, tutt'altro.

Lei abbina capi che altri non oserebbero mai accostare, come questa gonna a pois d'ispirazione bohémien abbinata a un top con la scritta "England" e una sciarpa coordinata. Oppure questa tipica maglietta da tifoso dell'Arsenal indossata sotto un gilet sartoriale o un altro pezzo da collezione, abbinata a una scintillante gonna di paillettes. Un'altra dimostrazione di stile iconico: una maglia sintetica abbinata a una gonna a balze in tulle degna di un'invitata a un matrimonio.

Mentre le donne che non vestono una taglia 6 continuano a subire scherni e cartellini rossi, Felicity si schiera dalla parte di coloro che si amano incondizionatamente. Inoltre, quando non è sugli spalti, si batte per la diversità sulle passerelle.