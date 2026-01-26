A 12 anni, i suoi riflessi rapidi hanno salvato la vita di sua madre mentre guidava

Il dodicenne Zac Howells è diventato un eroe nel Worcestershire, in Inghilterra. Quando sua madre, Nicola Crump, ha perso conoscenza al volante, l'adolescente ha preso il controllo del veicolo nel traffico, ha evitato un incidente e ha chiamato i soccorsi. La sua compostezza è stata elogiata dalle autorità, che gli hanno conferito una medaglia al valore.

Un riflesso salvavita nel momento critico

Una tragedia avrebbe potuto verificarsi in pochi secondi, il 14 dicembre 2025. Mentre guidava su una strada trafficata, Nicola Crump è improvvisamente crollato a terra, con il piede bloccato sull'acceleratore. Accanto a lui, il dodicenne Zac è rimasto calmo. Ha afferrato immediatamente il volante, ha sterzato bruscamente verso la banchina e ha fermato l'auto in sicurezza sull'erba. Ha quindi chiamato i soccorsi, fornendo loro tutte le informazioni necessarie.

Una compostezza e una calma impressionanti per la sua età

A soli 12 anni, Zac agiva con una lucidità di pensiero straordinaria. Niente urla, niente movimenti frenetici: valutava la situazione, agiva metodicamente e proteggeva non solo sua madre, ma anche gli altri utenti della strada. Il suo comportamento, sia tecnico che riflessivo, andava ben oltre ciò che ci si "aspetterebbe" da un preadolescente in una situazione così critica.

Un meritato riconoscimento ufficiale

Un mese dopo, il 14 gennaio 2026, Zac fu decorato dal Dipartimento di Polizia di West Mercia durante una cerimonia presso la sede centrale del dipartimento. Il capo Richard Cooper dichiarò: "È stata un'esperienza terrificante per un bambino, eppure è rimasto calmo, concentrato e ha fatto esattamente la cosa giusta. Il suo coraggio ha evitato una tragedia". L'intera famiglia ha assistito, profondamente commossa, alla consegna della medaglia.

Una madre orgogliosa, un gesto che suscita ammirazione.

Ora completamente guarita, Nicola Crump non nasconde la sua emozione. "Ha mostrato una compostezza che molti adulti non avrebbero avuto", dice. Per gli agenti di polizia presenti, l'atteggiamento di Zac dimostra una maturità e un senso di responsabilità rari per la sua età.

Le azioni di Zac sono un duro promemoria di come riflessi rapidi, compostezza e azioni decise possano salvare vite umane. La sua storia riaccende anche il dibattito sull'importanza di insegnare ai giovani il primo soccorso e sulla necessità di prestare attenzione ad alcuni segnali di allarme per la salute durante la guida. Un giovane eroe le cui azioni hanno avuto un impatto profondo, ben oltre la sua età.