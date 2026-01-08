Questi atteggiamenti in età adulta potrebbero derivare da un'infanzia priva di sostegno materno.

La tua infanzia non è stata piena di "ce la puoi fare" o "credo in te". Tua madre, che avrebbe dovuto essere la tua sostenitrice numero uno e appoggiarti anche quando volevi diventare un mago, raramente era d'accordo con te. Invece di incoraggiarti, ti abbatteva. E se oggi hai questi atteggiamenti, è certamente perché tua madre non ti ha sostenuto allora.

Dubiti costantemente di te stesso, anche quando tutto va bene.

Cresciamo tutti con l'idea che "la madre perfetta" esista da qualche parte: quella che incoraggia, rassicura, ascolta e dice "Credo in te" senza esitazione. La realtà è molto più complessa. Una madre è spesso una spalla su cui appoggiarsi, ma a volte non è colei che ci solleva, bensì colei che ci spinge verso il basso. Non è colei che rimuove gli ostacoli, è colei che li crea. Mentre alcune madri sostengono i sogni dei loro figli di viaggiare per il mondo, la loro carriera da cantanti e le loro scelte sentimentali, altre rimangono riservate.

Gli adulti che non sono stati incoraggiati da bambini spesso interiorizzano l'idea che le loro scelte, i loro pensieri e i loro desideri non valgano molto. Se tua madre non ti ha sostenuto da bambino, probabilmente tendi a metterti in discussione . E questo va oltre il ragionevole. Non festeggi mai i tuoi successi, chiedi agli altri la loro opinione su tutto e hai questa persistente sensazione di "non essere abbastanza". Questa costante insicurezza non è un tratto caratteriale. È la conseguenza di anni trascorsi crescendo nella fredda indifferenza di tua madre.

Hai difficoltà ad esprimere i tuoi bisogni

Invece di essere coinvolta nella tua crescita, tua madre è rimasta spettatrice della tua crescita. Non ha mai mosso un dito per aiutarti o per semplificarti la vita quotidiana. Quando cresci in un ambiente in cui i tuoi bisogni emotivi non vengono soddisfatti, spesso finisci per... non sentirli più. Di conseguenza, oggi dici "sì" a tutti, anche quando è oltre i tuoi limiti. Ti rifiuti di chiedere aiuto, pensando che la persona di fronte a te abbia qualcosa di meglio da fare. Ancora peggio, ti senti troppo esigente quando esprimi qualcosa.

Cerchi compulsivamente la convalida esterna

Senza il supporto materno, un bambino fa il possibile per rassicurarsi: impara ad affascinare, a compiacere, ad adattarsi. Se tua madre non ti ha sostenuto durante l'infanzia, probabilmente ti sei sviluppato in base alle opinioni degli altri. Oggi, vai nel panico al solo pensiero di deludere qualcuno e presenti sempre la versione migliore di te stesso, anche a costo di tradire chi sei veramente. Fai di tutto per guadagnarti un posto nel cuore degli altri e raggiungere l'apice della loro stima. Questo bisogno non è un capriccio: è una strategia di sopravvivenza appresa molto presto.

Sei molto duro con te stesso

Una madre che non sostiene è spesso una madre che critica, minimizza o paragona. Se sei cresciuta con il background psicologico della matrigna di Cenerentola, sei ancora più dura con te stessa. Non ti ricopri di elogi; ti limiti a cogliere le spine. La tua voce interiore sussurra costantemente frasi degradanti: "Avresti potuto fare di meglio". "Tutti gli altri possono farlo tranne te". "Non lasciarti trasportare". Questi sono solo echi lontani di tua madre. Questa durezza non è naturale; può essere superata perché non è tua. Ti è stata tramandata.

Spesso attiri relazioni sbilanciate.

Quando non ricevi supporto, il tuo orientamento emotivo diventa confuso. Di conseguenza, in età adulta, rischi di accettare relazioni in cui dai molto... e ricevi molto poco. Se non hai ricevuto il supporto di tua madre durante l'infanzia, probabilmente credevi che questa fosse la norma. Oggi accetti quelli che molti considerano segnali d'allarme. Al lavoro e nella vita sentimentale, le relazioni sono instabili e sei tu quello che ha continuato ad aspettare, sperare, dubitare e sentirsi in colpa.

Buone notizie: non è mai troppo tardi per sostenere te stesso

Riconoscere questi segnali non significa puntare il dito contro tua madre , ma capire come la tua storia ti ha plasmato. Anche tua madre potrebbe non essere stata riconosciuta durante la sua infanzia e aver semplicemente ripetuto ciò che un tempo riteneva "giusto". Se tua madre non ti ha sostenuto durante la tua infanzia, ne porti le cicatrici e questo può avere un impatto negativo sulla tua vita quotidiana. Tuttavia, puoi interrompere questo circolo vizioso:

imparando a parlarti dolcemente,

scegliendo relazioni reciproche,

fissando dei limiti,

dando valore ai tuoi sforzi piuttosto che ai tuoi "risultati".

Forse non sei cresciuta con una madre che ti sostiene, ma puoi diventare una donna che sa prendersi cura di se stessa, e questo è infinitamente potente.