Sabrina Gonzalez Pasterski, la giovane fisica che potrebbe rivoluzionare la scienza

Mentre le giovani donne, nate con un talento per la matematica e impegnate in campi scientifici, sono ancora tormentate dalla sindrome dell'impostore, ora hanno un modello da seguire. Presentata come la controparte intellettuale di Albert Einstein, Sabrina Gonzalez Pasterski dimostra che l'equazione tra donne e scienza è possibile. La fisica trentaquattrenne, che ha costruito un aeroplano con le sue mani all'età di 12 anni, è sulla buona strada per diventare materia di studio e scrivere la storia.

Sabrina Gonzalez Pasterski, un genio precoce

Tutti ricordano ancora i successi di Albert Einstein, il padre della relatività che ha trasformato la nostra comprensione della gravità, dello spazio e del tempo. Il testimone è stato passato, ed è una donna a seguire le orme dell'uomo con un QI stimato di 160. Nei libri di testo, il ritratto comico del fisico con la lingua fuori e i capelli spettinati apparirà presto accanto a quello di una giovane donna dai capelli scuri e dallo sguardo penetrante.

Il suo nome? Sabrina Gonzalez Pasterski. A soli 34 anni, ha già fatto importanti scoperte in un campo in cui le donne sono sottorappresentate . Il suo intelletto è la sua risorsa più preziosa e il suo curriculum rivaleggia con quello delle menti più brillanti che la storia abbia mai conosciuto. Fin da giovanissima, nutriva ambizioni degne della NASA.

A soli 12 anni, un'età in cui la maggior parte dei bambini normali costruisce castelli di LEGO, si imbarcò nella costruzione di un aeroplano. E non di un modello di cartone. A differenza dei suoi compagni di classe, che probabilmente stavano iniziando a tubare nel cortile della scuola, aveva altre priorità. Appassionata di aeronautica, costruì un aereo "per suo padre" e lo testò due anni dopo sul lago Michigan. Questo faceva già presagire molte imprese di ingegno a venire. Era solo un riscaldamento per la cubano-americana, destinata a rivoluzionare la scienza.

Una donna colta che sta riscrivendo la storia della scienza

Questa frenesia cognitiva le aprì molte porte, in particolare quelle del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove entrò a soli 17 anni. Come logica conseguenza, il suo futuro si dispiegò ad Harvard, dove conseguì il dottorato e completò la tesi. E quando il compianto Stephen Hawking, l'eminente astrofisico, citò uno dei suoi lavori sull'"effetto memoria di spin", fu il massimo riconoscimento.

Mentre le donne faticano a trovare il loro posto in questo campo dominato dagli uomini e si scontrano ancora con teorie discutibili sulle loro capacità, Sabrina Gonzalez Pasterski sta cambiando da sola le regole del gioco. Mentre alcune devono lottare il doppio per ottenere il riconoscimento dei loro colleghi, questa stella nascente della scienza ha ricevuto un'offerta di 1,1 milioni di dollari per entrare alla Brown University. Umile e ferma nelle sue convinzioni, ha rifiutato l'offerta di entrare al Perimeter Institute for Theoretical Physics, dove attualmente lavora.

Un modello di riferimento per le generazioni più giovani

Sabrina non si limita a fantasticare; ha gli occhi puntati sulle stelle, letteralmente. Il suo lavoro attuale consiste nel codificare l'universo in forma olografica per comprenderlo meglio e far luce su alcuni misteri. Se preferite le parole ai numeri, questi termini potrebbero sembrarvi un gergo incomprensibile.

Per dirla in parole povere: questa donna trentenne si propose di riuscire dove Einstein aveva fallito e di trovare risposte a domande che gli eminenti scienziati dell'epoca non si ponevano nemmeno. Non inventò necessariamente una macchina rivoluzionaria o scoprì una nuova legge come E=mc², ma diede il suo contributo, o meglio, un contributo significativo, al campo.

Sabrina ha anche realizzato l'impensabile: ripristinare la reputazione delle donne nella scienza e dare loro voce. E questo è stato quasi complesso quanto un'operazione che coinvolge x e y. Soprattutto se si considera che tra i 956 premi Nobel, solo 60 sono donne, ovvero il 6% .

Sebbene le ragazze siano rare nei campi scientifici, Sabrina sostiene le loro candidature e si distingue per il loro contributo. Speriamo che le sue scoperte non vengano oscurate come quelle di Hedy Lamarr, pioniera del Wi-Fi.