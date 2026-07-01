"Kabul Vibes": racconta la storia della vita quotidiana delle donne afghane sotto i talebani nonostante il pericolo

Attraverso brevi video pubblicati su Instagram, TikTok e YouTube, una donna afghana conosciuta come @kabul__vibe condivide la sua vita quotidiana a Kabul. Dietro queste immagini di vita di tutti i giorni si cela una preziosa testimonianza, diffusa nonostante i rischi, che ci permette di comprendere meglio la realtà vissuta da milioni di donne in Afghanistan.

Uno sguardo sulla vita delle donne afghane

Da quando i talebani sono tornati al potere nell'agosto del 2021, i diritti delle donne sono stati significativamente limitati. In questo contesto, @kabul__vibe ha scelto di condividere la sua vita quotidiana sui social media. I suoi video mostrano scorci di vita di tutti i giorni, uscite in città e conversazioni con altre donne, offrendo uno sguardo su una realtà raramente mostrata. I suoi contenuti vanno oltre i semplici vlog: danno voce a coloro che perseverano nonostante gli ostacoli e permettono al mondo di scoprire una vita quotidiana spesso ridotta a poche immagini di cronaca.

I social media, uno spazio essenziale per l'espressione

Pubblicando su diverse piattaforme, questa donna raggiunge un pubblico internazionale. I formati variano a seconda del social network: video più lunghi su YouTube, clip più spontanee su TikTok o post su Instagram. Questa presenza digitale fa parte di un movimento più ampio. Molte donne afghane ora usano i social media per condividere le proprie storie, sviluppare attività artigianali o vendere le proprie creazioni. Con la diminuzione delle opportunità di lavoro, internet sta diventando anche un modo per mantenere un certo grado di indipendenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daily Vlog/Life in Afghanistan/Afghan Woman (@kabul__vibe)

Testimoniare nonostante i rischi

Pubblicare questo tipo di contenuti non è privo di conseguenze. Le donne che si esprimono pubblicamente online possono subire minacce, intimidazioni o ritorsioni. Le organizzazioni per i diritti umani segnalano un aumento della sorveglianza sui contenuti pubblicati dalle donne afghane. Per limitare i pericoli, molte scelgono di rimanere anonime, di usare uno pseudonimo, di evitare di rivelare la propria posizione o di non mostrare il volto. Ogni post è quindi il risultato di un delicato equilibrio tra il desiderio di testimoniare e la necessità di proteggere la propria incolumità.

Un'altra immagine dell'Afghanistan

I video di @kabul__vibe offrono una prospettiva diversa sul Paese. Mostrano momenti di condivisione, routine quotidiane e spazi abitativi che spesso vengono trascurati dai notiziari tradizionali. Senza minimizzare le difficoltà, ci ricordano che dietro le statistiche ci sono donne con sogni, progetti, passioni e un'incredibile capacità di adattamento. Questo approccio ci aiuta a comprendere meglio la loro realtà e a superare gli stereotipi.

Una resistenza che assume anche la forma della tecnologia digitale.

Oggi, i social media rappresentano uno dei pochi spazi in cui alcune donne afghane possono ancora esprimersi. In assenza di manifestazioni pubbliche o piattaforme ufficiali, i loro telefoni diventano uno strumento per raccontare le proprie storie, preservare la memoria collettiva e mantenere un legame con il resto del mondo. Il percorso di @kabul__vibe illustra questa nuova forma di resistenza, discreta ma potente. Continuando a pubblicare nonostante le difficoltà, ci ricorda che una voce, anche dietro uno schermo, può portare alla luce una realtà che molti si rifiutano di vedere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daily Vlog/Life in Afghanistan/Afghan Woman (@kabul__vibe)

La testimonianza di @kabul__vibe mette in luce il coraggio di molte donne afghane che scelgono, ogni giorno, di non lasciare che la loro storia cada nell'oblio.