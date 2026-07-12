Queste donne affermano di sentirsi più sicure grazie al loro cane: i video stanno dividendo i social media.

Mentre alcune donne considerano i loro cani come figli adottivi, altre li vedono più come guardie del corpo personali. Sui social media, queste donne, che temono molestie o di finire sulla cronaca nera dei giornali, possono contare sui loro cani per farsi strada attraverso strade ostili. Che abbiano cani di grossa taglia, grandi come un giovane adulto, o cagnolini tascabili, si sentono più sicure con il guinzaglio in mano.

I cani, angeli custodi delle donne negli spazi pubblici

Il cane, il migliore amico dell'uomo fin dagli albori dell'Homo sapiens, occupa un posto speciale nelle case e nei cuori. E durante le passeggiate, ispira affetto a tutti. Oltre ad essere un concentrato di amore, il cane è anche un guardiano estremamente efficace. Sebbene i cani spesso attirino attenzioni indesiderate dai passanti, quando ringhiano, abbaiano o si comportano in modo aggressivo, possono allontanare i malintenzionati di diversi metri.

Con un cane al comando, le donne non attraversano più la strada né si voltano al buio. La presenza canina è sufficiente a scoraggiare predatori, corteggiatori insistenti e molestatori. Sui social media, le donne stanche di uscire a testa bassa e con il volto coperto addestrano i loro cani ad attaccare a comando.

La content creator @celinetails ha condiviso alcuni spezzoni di questa sessione di autodifesa che includeva un morso alla schiena. Il suo cane, già di taglia piuttosto grande, ha mostrato tutta la sua ferocia. Si è avventato sul braccio imbottito dell'istruttore e gli è saltato addosso con tale forza da farlo quasi cadere all'indietro. Su TikTok circolano centinaia di video di bullismo come questo, e @sydmckae ha offerto alcuni chiarimenti. "È un cane da guardia! Non morde né attacca nessuno a meno che non gli venga ordinato", ha spiegato, con il suo pastore belga Malinois ai suoi piedi. Ha espresso la sua gratitudine al suo cane, addestrato a gestire il pericolo e istruito a superare la paura. "Grazie al mio cane, mi sento di nuovo sicura ad uscire di casa", ha aggiunto.

Un esempio di ansia femminile collettiva

Sebbene chi ha dimestichezza con l'ironia possa ridicolizzare questa "tendenza" con razze in miniatura dall'aspetto innocuo e dai lamenti appena percettibili, tutti condividono lo stesso sentimento. In una società in cui le donne se ne stanno per conto proprio, considerano il profumo un sostituto del gas lacrimogeno, fingono una telefonata al minimo rumore sospetto e stringono le chiavi a mo' di tirapugni, il cane diventa una sorta di radar ambulante, uno scudo canino.

Fin dall'inizio, il loro cavaliere senza macchia e senza paura non è mai stato umano, bensì dotato di zampe, pelo e una lingua penzolante. Secondo un sondaggio Ifop condotto in 20 paesi, il 75% delle donne ha subito molestie sessuali in luoghi pubblici almeno una volta nella vita. E invece di affrontare la radice del problema, progettiamo accessori di autodifesa femminili , app SOS e incoraggiamo le donne a praticare sport da combattimento. Il cane, rinomato per la sua lealtà e devozione, rappresenta quindi un privilegio: il privilegio di uscire senza temere per la propria vita.

Questi video, girati come film d'azione o ripresi da telecamere di sorveglianza, supportano tutti la stessa idea: i cani possono prevenire molte tragedie sessiste. Tuttavia, l'utilizzo di un cane per scopi personali, come ad esempio un taser, non è universalmente accettato dagli amanti degli animali.

#belgianmalinoisofiktok #SA #runlikeagirl ♬ suono originale - •Lynoverlays• @sydmckae È un cane da protezione personale! Non morde né attacca le persone a meno che non gli venga ordinato. Vorrei che ogni ragazza che si è trovata in quella situazione avesse avuto la stessa opportunità che ho avuto io. Il mio cane mi ha permesso di sentirmi di nuovo a mio agio ad uscire di casa. Sarò per sempre grata a questo cane. (È stato addestrato da un professionista, non l'ho addestrato io) #canedaprotezione

I pericoli di adottare un cane solo per "protezione"

Sotto questi video, che mostrano Rottweiler, Pitbull e Pastori Belgi Malinois in azione con i loro corpi tesi e i denti affilati, i commenti elogiano questa tattica difensiva. "Seriamente, dovrebbe essere coperta dall'assicurazione sanitaria, visto quanto siamo pericolosi fuori casa", suggerisce un utente. Altri la paragonano ai propri cani, che prendono di mira solo pantofole e cuscini o mettono la coda tra le zampe e guaiscono non appena percepiscono il nostro disagio.

Adottare un cane semplicemente per impartirgli comandi e addestrarlo come un cane delle forze speciali equivale a trattarlo come uno "schiavo del nostro benessere". Non lo trattiamo come un nostro pari, ma come un nostro subordinato. E sviluppiamo aspettative elevate nei suoi confronti. Se non risponde ai nostri comandi in una situazione critica, potremmo provare risentimento nei suoi confronti o, peggio, sbarazzarcene. Ridurlo al ruolo di guardia del corpo permanente rischia di dare priorità alla sua missione rispetto al suo benessere. E finché gli spazi pubblici non saranno sicuri, le donne continueranno a passeggiare con i loro cani come se fossero esploratori.

In definitiva, questi video non si limitano a mostrare che i cani possono fungere da deterrente contro i predatori. Rivelano soprattutto una realtà ben più inquietante: se così tante donne si sentono rassicurate dalla presenza di un animale al loro fianco, è perché non si sentono sufficientemente al sicuro da sole. Il cane diventa quindi un simbolo di protezione anziché un semplice compagno. Ma per quanto fedele possa essere, non dovrebbe mai dover compensare ciò che gli spazi pubblici faticano ancora a garantire: il diritto di camminare senza paura.