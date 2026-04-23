Sci nautico: in acqua fin da bambina, è ora una delle migliori al mondo.

Società
Naila T.
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Fin da giovanissima, la canadese Neilly Ross è stata immersa nel mondo dello sci nautico. Avvicinatasi a questo sport in tenera età, è letteralmente cresciuta sull'acqua, tra allenamenti intensivi e competizioni giovanili. Questa precoce immersione nel mondo dello sci nautico le ha permesso di sviluppare una solida base tecnica e una rara disinvoltura nelle tre discipline principali: figure, slalom e salti.

Una rapida progressione verso il livello più alto

Nel corso degli anni, Neilly Ross si è gradualmente affermata sulla scena internazionale. Partecipa alle più importanti competizioni mondiali organizzate dalla Federazione Internazionale di Sci Nautico e Wakeboard, dove offre costantemente prestazioni di altissimo livello. Il suo palmarès include piazzamenti sul podio mondiale nella specialità trick, disciplina in cui eccelle in particolare grazie alla sua precisione e creatività in acqua.

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Record e prestazioni di riferimento

La carriera della sciatrice è inoltre costellata di prestazioni eccezionali, in particolare nelle figure acrobatiche, dove ha ottenuto alcuni dei punteggi più alti nella sua disciplina. Ha conseguito risultati di riferimento anche nel circuito professionistico internazionale. Queste prestazioni le hanno permesso di classificarsi costantemente tra le migliori al mondo nella sua categoria.

Un atleta completo e riconosciuto nel circuito mondiale.

Oggi Neilly Ross è considerata una delle figure di spicco dello sci nautico femminile. La sua versatilità, la sua costanza e la sua longevità ai massimi livelli la rendono un modello per le nuove generazioni. Tra competizioni internazionali, record e podi, continua ad affermarsi come un'atleta chiave del circuito.

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In breve, essendo passata dall'infanzia a calcare l'acqua fino ai podi mondiali, Neilly Ross incarna perfettamente la nuova generazione dello sci nautico di alto livello. Il suo percorso dimostra l'importanza della precocità, del duro lavoro e della passione in una disciplina impegnativa dove la costanza fa la differenza.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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