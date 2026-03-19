"Friendflation": questo sottile fenomeno che indebolisce alcune amicizie

Società
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : KoolShooters / Pexels

Uscire, condividere un pasto, partire per il fine settimana… questi momenti con gli amici fanno bene all'anima e al cuore. Tuttavia, negli ultimi anni, un fattore più "concreto" è entrato in gioco: il budget. È nato un termine per descrivere questa realtà: "friendflation" (inflazione dell'amicizia).

Quando l'inflazione entra nelle tue amicizie

"Friendflation" è un termine che unisce "amico" e "inflazione". Si riferisce all'impatto dell'aumento del costo della vita sulle amicizie. Dagli anni 2020, le spese quotidiane sono aumentate e le attività ricreative non fanno eccezione. Ristoranti, viaggi, concerti o anche semplici uscite possono rappresentare un budget maggiore rispetto a prima.

Tuttavia, queste attività spesso rivestono un ruolo centrale nel modo in cui si mantengono le relazioni. Di conseguenza, può crearsi un divario tra le abitudini sociali e la realtà finanziaria. Rifiutare un invito, suggerire un'alternativa meno costosa o dilazionare le uscite: questi accorgimenti, pur essendo perfettamente legittimi, a volte possono essere fraintesi.

@startoppodcast Cene con gli amici, fughe improvvisate, matrimoni… E se l'amicizia diventasse un lusso? In questo episodio, esploriamo il fenomeno della "friendflation", ovvero la pressione finanziaria che si insinua nelle nostre cerchie sociali. Come possiamo mantenere i legami senza spendere una fortuna? Possiamo dire di no senza sentirci in colpa? E soprattutto: come possiamo gestire le aspettative implicite che a volte pesano sulle nostre finanze? Raymond Chabot collabora con Startop Podcast per presentare una serie di episodi esclusivi. Con sedi in tutto il Quebec, i loro esperti supportano individui e aziende alla ricerca di soluzioni concrete per superare le loro difficoltà finanziarie.

♬ suono originale - Startop Podcast

Il denaro, un argomento delicato tra amici.

"Friendflation" mette in luce un argomento che molti preferiscono evitare: il denaro nelle amicizie . Quando le possibilità economiche differiscono all'interno di un gruppo, possono crearsi situazioni imbarazzanti. Potresti sentirti a disagio a dire di no, o preferire prendere le distanze piuttosto che spiegare problemi di budget.

Al contrario, chi gode di una maggiore agiatezza economica non sempre percepisce questi limiti e continua a proporre attività costose, senza l'intenzione di mettere a disagio nessuno. Questa discrepanza può generare diverse sensazioni:

  • la sensazione di non riuscire più a tenere il passo
  • una sensazione di esclusione, anche se involontaria
  • difficoltà nel fissare i propri limiti

Eppure, queste emozioni sono legittime. Il tuo valore come amico non si misura dalla tua capacità di spendere.

Amicizie che si adattano (e si evolvono)

Di fronte a queste tensioni, stanno emergendo nuovi modi di connettersi. E spesso hanno aspetti positivi. Sempre più persone scelgono di:

  • attività semplici e accessibili, come una passeggiata o un caffè a casa
  • formati più brevi o meno frequenti
  • una comunicazione più onesta sul bilancio

Questi cambiamenti a volte richiedono di stravolgere alcune abitudini. Ad esempio, l'idea di condividere sistematicamente le spese o di uscire più spesso potrebbe cambiare. Questo adattamento può anche rafforzare i legami. Incoraggia a riportare l'attenzione dell'amicizia su ciò che è essenziale: presenza, ascolto e momenti condivisi, a prescindere dal loro costo.

Il ruolo dei social media nella pressione sociale

I social media a volte amplificano questo fenomeno. Mostrando momenti idealizzati di vita – cene, viaggi, eventi – possono dare l'impressione che queste esperienze siano la norma. Questa messa in scena può creare inconsciamente pressione: la pressione di "seguire la massa", anche quando non rispecchia la propria realtà. Si può quindi avvertire una discrepanza tra ciò che si vede e ciò che si può (o si desidera) vivere. Questa discrepanza non è un fallimento: le amicizie non devono essere per forza una rappresentazione attentamente studiata.

Verso relazioni più sincere?

Sebbene la "friendflation" possa mettere a dura prova alcune amicizie, può anche aprire la strada a relazioni più autentiche. Parlare di soldi con gli amici rimane un argomento delicato, ma sta diventando gradualmente più accettato. Esprimere i propri limiti a parole aiuta a evitare incomprensioni e a costruire relazioni più equilibrate. Questo fenomeno mette in luce una semplice verità: anche le amicizie si evolvono in base alle circostanze della vita.

In definitiva, la "friendflation" non riguarda solo il denaro. Mette in discussione le tue aspettative, le tue abitudini... e il modo in cui coltivi le tue relazioni. E a volte, i momenti più belli non sono i più costosi, ma quelli in cui ti senti completamente a tuo agio, così come sei.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
L'attrice Gillian Anderson, 57 anni, parla delle pressioni legate all'età sulle donne.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

L'attrice Gillian Anderson, 57 anni, parla delle pressioni legate all'età sulle donne.

Invecchiare sotto i riflettori non è mai un'esperienza neutra, soprattutto per le donne. L'attrice americana Gillian Anderson, nota...

Questa surfista professionista riceve la prima "wildcard per la maternità", un importante passo avanti in questo sport.

La World Surf League ha introdotto una misura innovativa a sostegno delle atlete dopo il congedo di maternità....

L'ex astronauta francese ha suscitato scalpore in prima fila durante una sfilata di moda

Alle sfilate di moda, le prime file sono spesso occupate da celebrità del cinema, della musica o dei...

Gli orecchini intelligenti potrebbero identificare un aggressore e allertare le autorità

Di fronte alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza personale, numerose innovazioni tecnologiche mirano a proteggere le potenziali vittime...

In Scozia viene introdotta un'alternativa alla cremazione

Il settore funebre è in continua evoluzione, in risposta ai progressi tecnologici e alle preoccupazioni ambientali. In Scozia,...

A soli 9 anni, questo ragazzo presenta la sua collezione a Parigi in una location leggendaria e fa impazzire Internet

Alla Settimana della Moda di Parigi, alcune sfilate attirano l'attenzione per motivi inaspettati. Quest'anno, il 2026, un giovane...