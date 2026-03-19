"Friendflation": questo sottile fenomeno che indebolisce alcune amicizie

Uscire, condividere un pasto, partire per il fine settimana… questi momenti con gli amici fanno bene all'anima e al cuore. Tuttavia, negli ultimi anni, un fattore più "concreto" è entrato in gioco: il budget. È nato un termine per descrivere questa realtà: "friendflation" (inflazione dell'amicizia).

Quando l'inflazione entra nelle tue amicizie

"Friendflation" è un termine che unisce "amico" e "inflazione". Si riferisce all'impatto dell'aumento del costo della vita sulle amicizie. Dagli anni 2020, le spese quotidiane sono aumentate e le attività ricreative non fanno eccezione. Ristoranti, viaggi, concerti o anche semplici uscite possono rappresentare un budget maggiore rispetto a prima.

Tuttavia, queste attività spesso rivestono un ruolo centrale nel modo in cui si mantengono le relazioni. Di conseguenza, può crearsi un divario tra le abitudini sociali e la realtà finanziaria. Rifiutare un invito, suggerire un'alternativa meno costosa o dilazionare le uscite: questi accorgimenti, pur essendo perfettamente legittimi, a volte possono essere fraintesi.

@startoppodcast Cene con gli amici, fughe improvvisate, matrimoni… E se l'amicizia diventasse un lusso? In questo episodio, esploriamo il fenomeno della "friendflation", ovvero la pressione finanziaria che si insinua nelle nostre cerchie sociali. Come possiamo mantenere i legami senza spendere una fortuna? Possiamo dire di no senza sentirci in colpa? E soprattutto: come possiamo gestire le aspettative implicite che a volte pesano sulle nostre finanze? Raymond Chabot collabora con Startop Podcast per presentare una serie di episodi esclusivi. Con sedi in tutto il Quebec, i loro esperti supportano individui e aziende alla ricerca di soluzioni concrete per superare le loro difficoltà finanziarie. ♬ suono originale - Startop Podcast

Il denaro, un argomento delicato tra amici.

"Friendflation" mette in luce un argomento che molti preferiscono evitare: il denaro nelle amicizie . Quando le possibilità economiche differiscono all'interno di un gruppo, possono crearsi situazioni imbarazzanti. Potresti sentirti a disagio a dire di no, o preferire prendere le distanze piuttosto che spiegare problemi di budget.

Al contrario, chi gode di una maggiore agiatezza economica non sempre percepisce questi limiti e continua a proporre attività costose, senza l'intenzione di mettere a disagio nessuno. Questa discrepanza può generare diverse sensazioni:

la sensazione di non riuscire più a tenere il passo

una sensazione di esclusione, anche se involontaria

difficoltà nel fissare i propri limiti

Eppure, queste emozioni sono legittime. Il tuo valore come amico non si misura dalla tua capacità di spendere.

Amicizie che si adattano (e si evolvono)

Di fronte a queste tensioni, stanno emergendo nuovi modi di connettersi. E spesso hanno aspetti positivi. Sempre più persone scelgono di:

attività semplici e accessibili, come una passeggiata o un caffè a casa

formati più brevi o meno frequenti

una comunicazione più onesta sul bilancio

Questi cambiamenti a volte richiedono di stravolgere alcune abitudini. Ad esempio, l'idea di condividere sistematicamente le spese o di uscire più spesso potrebbe cambiare. Questo adattamento può anche rafforzare i legami. Incoraggia a riportare l'attenzione dell'amicizia su ciò che è essenziale: presenza, ascolto e momenti condivisi, a prescindere dal loro costo.

Il ruolo dei social media nella pressione sociale

I social media a volte amplificano questo fenomeno. Mostrando momenti idealizzati di vita – cene, viaggi, eventi – possono dare l'impressione che queste esperienze siano la norma. Questa messa in scena può creare inconsciamente pressione: la pressione di "seguire la massa", anche quando non rispecchia la propria realtà. Si può quindi avvertire una discrepanza tra ciò che si vede e ciò che si può (o si desidera) vivere. Questa discrepanza non è un fallimento: le amicizie non devono essere per forza una rappresentazione attentamente studiata.

Verso relazioni più sincere?

Sebbene la "friendflation" possa mettere a dura prova alcune amicizie, può anche aprire la strada a relazioni più autentiche. Parlare di soldi con gli amici rimane un argomento delicato, ma sta diventando gradualmente più accettato. Esprimere i propri limiti a parole aiuta a evitare incomprensioni e a costruire relazioni più equilibrate. Questo fenomeno mette in luce una semplice verità: anche le amicizie si evolvono in base alle circostanze della vita.

In definitiva, la "friendflation" non riguarda solo il denaro. Mette in discussione le tue aspettative, le tue abitudini... e il modo in cui coltivi le tue relazioni. E a volte, i momenti più belli non sono i più costosi, ma quelli in cui ti senti completamente a tuo agio, così come sei.