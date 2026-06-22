Jérémy Doku presto diventerà padre: il giornalista francese scatena polemiche

Il calciatore Jérémy Doku, che rappresenterà il Belgio ai Mondiali FIFA 2026™, ha chiarito la sua posizione: vuole essere presente alla nascita del figlio, che è imminente. Preferisce tenere in braccio il suo bambino fin dal primo giorno piuttosto che sollevare un trofeo. Una giornalista francese non ha esitato a commentare questa decisione. Le sue osservazioni stereotipate sono diventate virali e, soprattutto, hanno riacceso il dibattito sul ruolo dei padri in famiglia.

La scelta di Jérémy Doku è controversa.

La Coppa del Mondo FIFA 2026 è l'evento sportivo dell'anno. Dietro gli scarpini e le maglie numerate ci sono i giocatori, ma a volte anche i futuri padri. Perché sì, hanno una vita al di fuori degli stadi e del campo. Alcuni hanno già famiglie numerose, mentre altri si preparano ad accogliere il loro primo figlio.

Mentre il difensore norvegese Leo Ostigard ha seguito la nascita del figlio tramite videochiamata, il giocatore Jérémy Doku desidera essere fisicamente presente a questo lieto evento. Lo ha chiarito. "Se mi chiedete cosa desidero, la mia risposta è che nessuno vuole perdersi la nascita del proprio primogenito. Ma so anche che nel calcio ci sono molte altre considerazioni da fare", ha dichiarato ai giornalisti.

Giocatore chiave della nazionale belga, l'esterno ventiquattrenne sarebbe pronto a prendere il primo aereo per assistere alla nascita del figlio, prevista per la seconda settimana di luglio. "So che la federazione sostiene i suoi giocatori e comprende la loro situazione. Vedremo cosa possiamo fare", ha dichiarato. Mentre il suo desiderio di diventare padre è stato accolto con favore all'interno della squadra, la reazione è stata ben diversa sul set de "L'Équipe". La giornalista France Pierron ha espresso la sua incomprensione con commenti piuttosto scioccanti.

"Centinaia di calciatori farebbero carte false per essere al tuo posto. E tu rinunci a tutto questo per andare ad assistere alla nascita di tuo figlio? È un momento disgustoso, in cui il padre è inutile. Il suo ruolo è quello di comparsa (...) Magari i ragazzi si sono indebitati per venire. Magari hanno sacrificato tutto e tu non vai lì a tagliare il cordone ombelicale", ha detto in diretta.

L'immagine persistente del padre come semplice "extra" durante il parto

Dopo questo "sfogo incontrollato", la giornalista è stata licenziata dalla testata . Tuttavia, mentre gli utenti di internet l'hanno spontaneamente criticata aspramente per le sue affermazioni inappropriate, altri si sono schierati dalla sua parte, citando imperativi professionali e ricordando il ruolo cruciale del giocatore in campo.

"Lo sa in anticipo... è un professionista, quindi non se ne va", ha commentato un utente di internet, banalizzando così l'assenza del padre in questo momento prezioso. Secondo molti commenti, il giocatore può abbandonare la moglie ma non la squadra. Una visione molto arcaica della genitorialità, che spesso è un'esperienza solitaria per le madri.

Nell'immaginario collettivo, i padri sono inutili il giorno del parto: svengono, indossano le loro pantofole sterili invece della cuffia chirurgica e trasmettono il loro stress alla madre. Sono semplicemente presenti, se non addirittura assenti. Eppure, tra le mura del reparto maternità, sono come i tifosi sugli spalti: offrono un sostegno e una solidarietà instancabili. Nessuno studio ha finora esaminato questo argomento, a testimonianza di una assordante indifferenza che circonda questa esperienza maschile.

Un altro problema: padri eccessivamente coinvolti e pieni di complimenti.

Come ha fatto notare un'ostetrica in una video testimonianza , molti padri preferiscono sventolare la bandiera del proprio paese durante una partita piuttosto che tenere la mano della moglie durante le ultime contrazioni. Tuttavia, sebbene Jérémy Doku si rifiuti di essere passivo, scegliendo di ignorare i suoi obblighi sportivi, questo non lo rende esattamente un "eroe moderno". Gli utenti di internet più empatici si affrettano a lodarlo: "È coraggioso", "È incredibile", "Che padre rispettabile", o persino "La madre è fortunata".

Insignito online di una "medaglia d'onore" e praticamente acclamato come "padre dell'anno", Jérémy Doku riceve quasi più elogi di quanti ne riceverebbe il giorno di una finale. Ciò che è ordinario per una donna diventa straordinario per un uomo. E la spiegazione è semplice: la società ha talmente normalizzato l'assenza del padre che, non appena si offre volontariamente di essere presente al parto, diventa "un essere eccezionale".

Certamente, il giocatore "corre dei rischi" e "mette a repentaglio la sua carriera", ma le donne fanno lo stesso ogni volta che rimangono incinte. Nel 2021, ad esempio, la calciatrice islandese Sara Bjork Gunnarsdottir, che giocava per l'Olympique Lyonnais, non ha percepito lo stipendio completo durante la gravidanza. E in questo caso, si è trattato semplicemente di un viaggio di andata e ritorno per accogliere il neonato, non di un abbandono definitivo del suo posto.

Sfidare gli stereotipi sulla paternità è responsabilità di tutti.

In una società in cui agli uomini viene concesso un congedo di paternità frettoloso che dura a malapena un mese, è tempo che i padri si riappropriino del loro ruolo, senza aspettare il riconoscimento pubblico. Questa idea sta prendendo piede sui social media, incarnata in particolare da padri impegnati che si battono per una più equa distribuzione dei ruoli, la parità di genere e che vogliono rimediare agli errori del passato. Al giornalista che ha accusato il giocatore di non avere un senso delle priorità, il content creator @papaplume ha risposto : "Non è mancanza di professionalità, è sapere cosa è importante nella vita".

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Ciò che sconvolge alcuni non è tanto la decisione in sé, quanto ciò che essa implicitamente rivela: l'idea che un padre possa scegliere la maternità al posto della carriera rimane, per molti, un'eccezione che necessita di giustificazione. Come se il coinvolgimento paterno fosse ancora considerato un bonus, piuttosto che un dato di fatto.

Al contrario, altri sottolineano come lo sport d'élite imponga una propria logica, vincoli, sacrifici e gerarchie stringenti. Questa prospettiva puramente competitiva, tuttavia, forse trascura un aspetto semplice: le carriere vanno e vengono, le partite si susseguono, mentre alcuni momenti non si ripetono mai più.