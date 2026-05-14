La "ragazza del Pilates" affascina certi ambienti maschilisti: cosa rivela questa nuova ossessione

I sedicenti maschilisti, gli irriducibili maschi alfa e gli incel che abbracciano un'estetica virile non sono più ossessionati dalle donne con grembiuli floreali e capelli perfettamente acconciati. Ora preferiscono un'immagine più moderna: una donna sportiva in leggings color pastello, che arriva al suo studio di Pilates con un matcha in mano e un tappetino rosa sulla spalla. La ragazza del Pilates è la loro nuova musa, la beniamina della manosfera. I maschilisti la affiggono sui loro forum come un poster di Beyoncé nella camera di un'adolescente.

La ragazza del Pilates, una sostituta della moglie tradizionale?

Oltre a incarnare un "ideale di bellezza", la ragazza Pilates stimola anche l'immaginazione dei maschilisti , stanchi della " tradizionale casalinga " con i suoi bigodini rigidi. Un hashtag soggetto a una frenesia di clic, è diventato anche un punto di riferimento negli oscuri forum della manosfera. Questi uomini, che si martellano le mascelle e diffondono il loro testosterone come un veleno sottile, sono affascinati dalle ragazze Pilates. Queste donne che indossano scaldamuscoli imbottiti, fasce per capelli di velluto e che frequentano studi minimalisti con i loro frullati da asporto.

In netto contrasto con la culturista dalle braccia d'acciaio e dalle cosce toniche, la ragazza Pilates è molto più di una donna che si contorce su macchinari incomprensibili e rafforza i muscoli profondi attraverso posture tecniche. Porta con sé una filosofia di vita e una serie di simboli. Il suo kit di base include pesi leggeri che non le ingrossano le braccia, asciugamani con il logo di marchi di lusso e borracce oversize dal design femminile.

Se gli attivisti per i diritti degli uomini sono ossessionati dal termine "ragazza Pilates", non è certo perché siano realmente interessati alla disciplina, che trovano "troppo delicata" per il loro ego. Questa donna, che desidera semplicemente muoversi senza danneggiare le articolazioni, incarna tutto ciò che sperano di trovare in una moglie. Secondo il creatore di contenuti Christian Bonnier , è addirittura un segno, un "segnale positivo". "Se la tua ragazza fa Pilates, sposala subito", proclama online. Basandosi sulle sue conclusioni affrettate, questo segmento della popolazione femminile, che giura fedeltà a smoothie bowl e insalate salutari , "non esce nei weekend per potersi alzare presto". E continua: "tornerà di buon umore perché nessun tipo inquietante ci proverà con lei".

In che modo i maschilisti si sono appropriati dell'immagine della ragazza Pilates?

Mentre i maschilisti si sentono minacciati dalle donne che sollevano pesi e sviluppano la muscolatura, sono completamente affascinati da quelle che tonificano delicatamente il proprio corpo su tappetini di gommapiuma dai colori tenui. Immune alle critiche e alle punizioni virtuali, la ragazza del Pilates riceve un trattamento di favore su queste piattaforme impenetrabili. È certamente una delle poche donne ad attirare più elogi che condanne. Questa donna, che non era destinata a diventare l'immagine stereotipata della sposa ideale, né il soggetto principale dei maschilisti, appare ora incessantemente nei contenuti di autoproclamati Don Giovanni e custodi dell'era patriarcale.

I maschilisti hanno una visione molto limitata e persino distorta della donna che pratica Pilates. Nella loro mente, è una donna con uno stile di vita sano, che prepara pasti dietetici, si prende cura di sé in modo meticoloso e fa esercizio fisico con moderazione. Un altro vantaggio, sbandierato da questi uomini che vogliono far regredire la società, è che la donna che pratica Pilates esce di casa solo per allenarsi.

«La “ manosfera ” ha una concezione rigida di come dovrebbe essere una donna: una moglie tradizionale, sottomessa, casalinga che si conforma a una certa estetica. Credo che lo stereotipo associato al Pilates sia legato a questa estetica», riassume la ricercatrice Mariel Barnes, parlando con il media “19th News”. In breve, la nuova generazione di “tradwife” non è più impegnata a pulire casa, ma a eseguire pose acrobatiche con un top a portafoglio. Questa pericolosa commistione di immagini rende gli istruttori di Pilates facili prede.

Il "Pilates" non è più solo una pratica: è diventato un criterio di selezione.

A differenza della casalinga tradizionalista autoproclamatasi tale, che si vanta di spazzare i pavimenti e preparare deliziosi pasti fatti in casa per il marito, la ragazza che pratica Pilates è, inconsapevolmente, vittima di un'errata interpretazione. I maschilisti, che amano generalizzare, credono che una donna con una routine mattutina, un fisico minimalista e una predisposizione per gli sport leggeri abbia un alto potenziale di "docilità".

Questi uomini, che rimpiangono i tempi della dipendenza finanziaria e dello stupro coniugale, stanno addirittura rendendo questo un "requisito" in amore. Un concorrente della decima stagione di "Love is Blind", di nome Chris, ha reso popolare questo nuovo requisito. Il suo "tipo" è "una donna che fa Pilates tutti i giorni". Se la sua potenziale partner non solleva le gambe su un reformer di Pilates e non suda copiosamente, è un no categorico.

In un articolo su 19th News, Mariel Barnes avverte che la parola "Pilates" è diventata una sorta di "codice", un segnale rivelatore che smaschera gli attivisti per i diritti degli uomini sotto mentite spoglie, soprattutto sulle app di incontri. Se, scorrendo i profili, vi imbattete in un uomo che sembra fin troppo interessato al Pilates, non cadete nella sua trappola.