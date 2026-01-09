"Un insegnante non dovrebbe indossare quello": la sua risposta schietta alle critiche

Secondo l'opinione popolare, un'insegnante di scuola primaria dovrebbe essere sobria nel suo aspetto. Come? Limitandosi a un cardigan di lana pesante e pantaloni semplicissimi. Mentre ogni professione ha il suo dress code, le insegnanti di scuola primaria hanno una notevole libertà nella scelta dell'abbigliamento. E una di loro ce lo ricorda, sfoggiando una gonna di pelle e un abito scollato.

Abiti considerati “inappropriati” dagli utenti di Internet

Tra le mura scolastiche, non tutti gli insegnanti sono vestiti come la banda di Hogwarts. La content creator @maitreeeeeeeeesse, che insegna in una classe mista di prima e seconda elementare, abbandona la semplice maglieria e il semplice blazer nell'armadio in favore di capi più allegri e decisi. In programma? Un corsetto con stampa barocca, un romantico abito in stile Bridgerton, una minigonna scozzese e una salopette di jeans attillata. Ben lontani dagli antiquati insegnanti dei nostri tempi che indossavano occhiali, catene rumorose e ballerine basse.

La giovane insegnante, che condivide la sua quotidianità nell'ambiente scolastico, sfata da sola il mito del professore antiquato e fuori dal mondo. Tuttavia, alcuni la criticano per la sua mancanza di neutralità e condannano duramente il suo abbigliamento, come se l'abbigliamento fosse la chiave della credibilità.

Nei commenti, gli utenti di internet la rimproverano per la sua scelta di abbigliamento. La puniscono praticamente per essere troppo glamour. Mentre i predatori online si abbandonano a fantasie ripugnanti sulla sua combinazione di tessuti, i reazionari, ancorati ai tempi delle uniformi scolastiche, gridano allo scandalo. Mentre i suoi studenti la paragonano generalmente a una fata o la definiscono "cool", gli adulti online trovano i suoi abiti inappropriati.

Sfidando i cliché dell'insegnante ordinario, prenditi cura dell'aspetto

Nell'immaginario collettivo, le insegnanti donne appaiono tutte con un abbigliamento simile. La descrizione? Una camicia a quadri, un cardigan lungo fino ai fianchi e jeans a zampa d'elefante datati. Le insegnanti di spagnolo sembrano essere le uniche a sfuggire a questa desolante uniformità, sfoggiando capi dai colori vivaci e venerando il marchio Desigual. Sebbene le insegnanti non siano soggette ad alcuna regola di moda , norme inconsce le portano a preferire i pantaloni a gamba dritta ai pantaloncini di tweed e i maglioni di lana ai dolcevita aderenti.

E la narrativa rafforza questi stereotipi, portandoci a credere che una gonna a tubino non abbia posto dietro la lavagna. A giudicare dall'aspetto delle insegnanti della cultura pop, mancano di uno spiccato senso dello stile e sfoggiano un minimalismo estetico estremo. Le maestre sui nostri schermi sfoggiano look che persino le nostre nonne troverebbero banali.

La creatrice di contenuti, da parte sua, vuole porre fine a questa politica di tolleranza zero. Oscilla tra look da "Miss Honey" e atmosfere da vera tosta, abiti con spacchi in stile rinascimentale e outfit alla "Gossip Girl". In un settore inesorabilmente sessualizzato, sta semplicemente riprendendo il controllo della sua immagine.

Nessuna provocazione, solo espressione personale

Questa insegnante, che si rifiuta di conformarsi a un ideale professionale, potrebbe non avere uno stile accademico, ma ciò non sminuisce la sua capacità di insegnare. In una società che giudica la rispettabilità di una donna dalla lunghezza della sua gonna e dalla quantità di pelle che scopre, non c'è da stupirsi che venga criticata. Eppure, abbracciando la creatività, questa insegnante insegna ai suoi studenti l'arte dell'individualità, un concetto tristemente assente dai libri di testo.

Non sta cercando di "distrarre le testoline bionde" o di "mettersi in mostra con i colleghi". Sta facendo ciò che molti non riescono a fare: essere se stessa. Nei commenti, gli utenti di Internet che parlano il linguaggio della gentilezza ne elogiano l'incredibile versatilità.

Questa insegnante può anche essere flessibile con il suo abbigliamento, ma questo non le impedisce di affermare la sua autorità tra i banchi. Non si può dire abbastanza: non si giudica un libro dalla copertina. Qualcosa da ricordare una volta per tutte.