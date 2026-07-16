A 101 anni, questa donna continua a nuotare e condivide la sua visione di una "vita lunga e attiva".

A 101 anni, Betty Morris ispira con la sua energia e la sua gioia di vivere. Questa residente del Michigan continua a nuotare ogni giorno, partecipa a corsi di Zumba e mantiene la sua completa autonomia. Il suo segreto? Una routine fatta di movimento, relazioni umane e piccoli piaceri. Condivide con noi le sue quattro regole d'oro.

1. Muoviti ogni giorno, senza puntare alla performance.

Per quasi quarant'anni, Betty Morris ha indossato il costume da bagno per andare alla piscina della YMCA di Jackson, nel Michigan. Un'abitudine iniziata grazie al consiglio di un'amica e che, col tempo, è diventata un vero e proprio stile di vita. "Non potrei vivere senza. Ogni volta che qualcuno mi chiede come mai vivo così a lungo, rispondo: 'È grazie allo sport'. L'acqua non fa distinzioni. In piscina puoi fare qualsiasi cosa", ha dichiarato a NBC.

Per lei, il nuoto è molto più di una semplice attività fisica. Considera addirittura la YMCA una seconda casa e attribuisce gran parte del suo benessere a questa pratica regolare. Il suo motto è chiaro: in acqua, tutti possono progredire al proprio ritmo, senza essere giudicati. Ogni sabato, la centenaria partecipa anche a un corso di Zumba e si gode delle passeggiate con la figlia.

2. Coltiva la gratitudine quotidianamente

Oltre all'attività fisica, Betty Morris pone l'accento su una mentalità che l'ha sempre accompagnata: vivere con gratitudine. Secondo lei, iniziare ogni giornata con un cuore grato aiuta a vedere il lato positivo e a godersi appieno il momento presente. Sua figlia conferma che questo atteggiamento è parte integrante della sua personalità. Sempre sorridente ed entusiasta, Betty ama condividere momenti con gli altri e irradia un'energia positiva.

3. Le relazioni sociali, una vera forza trainante

Per questa centenaria, rimanere in contatto con gli altri è importante quanto prendersi cura del proprio corpo. In piscina e in chiesa, si prende il tempo di chiacchierare con le persone che incontra e ne ricorda persino i nomi. Questa genuina curiosità per gli altri arricchisce la sua vita quotidiana e mantiene una solida rete di relazioni. È la prova che anche gli scambi, le conversazioni e le attività condivise contribuiscono a una vita ricca e appagante.

4. Concediti un piacere senza sentirti in colpa

Betty Morris non segue uno stile di vita basato sulla privazione. Sebbene frutta e verdura siano parte integrante della sua alimentazione, non rinuncia ai piaceri che le piacciono. Tra i suoi preferiti ci sono il pane tostato generosamente spalmato di marmellata di fragole fatta in casa, il pane che cuoce ogni settimana e il fudge al burro di arachidi, che gusta con piacere. È un modo per ricordarci che un equilibrio sostenibile può includere anche i cibi che ci danno gioia.

Per festeggiare il suo 101° compleanno, Betty Morris ha naturalmente spento le candeline alla YMCA, circondata dai suoi cari. Questa immagine racchiude perfettamente la sua filosofia: rimanere attivi, coltivare le relazioni importanti e apprezzare le piccole gioie della vita. La sua storia ci ricorda che una vita lunga e attiva non dipende necessariamente da regole rigide.