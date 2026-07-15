Calcio femminile: denuncia chi critica l'aspetto fisico delle giocatrici anziché il loro talento.

Mentre milioni di spettatori in tutti i continenti seguono con passione la Coppa del Mondo FIFA 2026™, le partite decisive femminili non ricevono altrettanta attenzione. Oltre alla scarsa copertura mediatica delle competizioni femminili, alcuni uomini ritengono che le giocatrici non siano "abbastanza belle" per essere viste. In un video, una content creator si scaglia contro coloro che ancora giudicano le donne in base all'aspetto fisico prima ancora che alle loro prestazioni.

Ridurre una giocatrice al suo aspetto: un'abitudine persistente.

Durante questa stagione dei Mondiali, gli uomini giudicano le azioni dei giocatori o i gol sbagliati, ma quasi mai notano le occhiaie sotto gli occhi di un giocatore o i brufoli su quelli di un altro. Mentre gli uomini criticano le donne che guardano le partite solo per valutare visivamente la circonferenza dei glutei di Ronaldo o per complimentarsi con il fisico di Mbappé, in realtà stanno mettendo in atto la stessa dissezione anatomica. Invece di lodare, sottopongono le donne, che guadagnano dieci volte meno dei loro colleghi uomini, a una sorta di giudizio di bellezza.

Mentre durante le partite maschili si lasciano andare a qualche commento su finte e tiri fuori bersaglio, durante quelle femminili ignorano completamente il gioco in sé. Lungi dal fantasticare su queste atlete come fanno con le mogli dei giocatori sugli spalti, si autoproclamano giudici dell'aspetto fisico. Assegnano punteggi all'aspetto delle donne come se stessero selezionando le modelle per la prossima Settimana della Moda. Secondo alcune di loro, le giocatrici non offrono abbastanza fascino per essere viste in televisione. Questo, sostengono, spiega i bassi ascolti.

La foto di Aitana Bonmati , nel bel mezzo di uno sforzo estenuante, riemerge incessantemente in questo dibattito sull'immagine. Inutile dire che ha vinto il Pallone d'Oro per ben tre volte. Sebbene in televisione le calciatrici appaiano minuscole rispetto all'immensità del campo, gli uomini si sentono in diritto di criticare il loro aspetto come se fosse il criterio di selezione principale. Su Instagram, il content creator @hkfoot_ si scaglia contro coloro che minimizzano i successi delle calciatrici per concentrarsi sul loro aspetto dopo uno sprint estenuante. "Dobbiamo smetterla di ridurre il livello di una giocatrice al suo stile", esclama.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Akªshi_🖤 (@hkfoot_)

"Troppo trucco", "non abbastanza femminile"... i commenti si susseguono.

Quando le calciatrici si presentano al naturale, senza un filo di trucco, vengono accusate di "trascurarsi", e gli articoli di stampa si concentrano più sulla loro presunta stanchezza che sulla loro bravura in porta. Al contrario, quando si degnano di vestirsi elegantemente o di abbinare il pettorale numerato all'ombretto, vengono senza esitazione etichettate come "superficiali". La morale della storia: che rinuncino ai trattamenti di bellezza o che si lascino andare a un atteggiamento civettuolo, le giocatrici sono sottoposte a una pressione costante e non sembrano mai essere all'altezza delle aspettative.

Alisha Lehmann, attaccante del Leicester City Women's Football Club, ha ricevuto numerose critiche per il suo stile, giudicato "eccessivo" e persino "fuori luogo". La giovane donna, che vanta oltre 15 milioni di follower su Instagram, ha la sua buona dose di detrattori. Considerata una semplice comparsa solo perché indossa ciglia finte e gioca con le mani curate, suscita odio laddove le mogli e le fidanzate dei calciatori solitamente conquistano i cuori. "Influencer o calciatrice?", si chiedono addirittura i più scettici, insinuando che si tratti di un passo falso nella sua carriera, di una truffatrice.

Fortunatamente, grazie al video di @hkfoot_, gli utenti di internet stanno riabilitando la reputazione di queste giocatrici, che subiscono pressioni estetiche oltre alle altre esigenze atletiche. "Personalmente, preferisco guardare il calcio femminile 10.000 volte rispetto a quello maschile; almeno loro giocano davvero e non cadono a terra per niente", ha commentato una persona. "Perché sono gli uomini che sono interessati alle donne solo per 'consumarle', perché le considerano oggetti", ha tentato di spiegare un'altra con un'analisi quasi sociologica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aitana Bonmatí Conca (@aitanabonmati)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

Le calciatrici, raramente apprezzate per il loro gioco

Questo video illustra in modo lampante un fenomeno sociale che va ben oltre l'ambito sportivo. Mette in luce la deplorevole tendenza a oscurare costantemente il talento femminile, concentrandosi invece sulle routine di bellezza, indovinando le marche di creme idratanti che usano, speculando sulle loro relazioni sentimentali o scoprendo i loro allenamenti. Alcuni studi documentano persino la percepita disparità fisica tra le donne, suggerendo che manchino del fisico necessario per competere allo stesso livello degli uomini.

Tuttavia, mentre tutti notano il contouring impeccabile di Alisha Lehmann e si divertono a stilare classifiche delle "giocatrici più belle di tutti i tempi" come se fossero trofei, nessuno sembra sapere che la miglior marcatrice del mondo è una donna di nome Christine Sinclair. O che Carli Lloyd ha segnato una tripletta nella finale della Coppa del Mondo femminile del 2015 in soli 16 minuti.

Lo scorso anno il calcio femminile ha attirato 44,7 milioni di spettatori, un record assoluto. Questo dovrebbe mettere a tacere gli uomini che vedono le calciatrici come un oggetto di fantasia da realizzare piuttosto che come figure da applaudire.