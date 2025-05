C’est à Mulhouse, le 10 mai 2025, qu’Allison Thorinius a été sacrée Miss Ronde France. À 31 ans, cette Guadeloupéenne originaire de Sainte-Rose incarne bien plus qu’un simple titre : elle symbolise l’estime de soi retrouvée, la diversité corporelle, et la voix d’un concours qui milite, année après année, pour faire tomber les stéréotypes sur les corps des femmes.

« Je n’étais pas dans les favoris. C’est vraiment sur scène que j’ai fait la différence »

Élue parmi 22 candidates venues de tout l’Hexagone et d’outre-mer, elle a su séduire le jury par son aisance, sa sincérité et sa détermination. « J’ai démontré, grâce à ma préparation, l’éloquence et aussi l’élégance de la femme ronde, et que si on veut, on peut », a-t-elle déclaré au micro de RCI Guadeloupe, visiblement émue par cette reconnaissance.

Une femme engagée et déterminée

Allison Thorinius ne se destinait pas à devenir reine de beauté. Chargée de mission en médiation et installée à Lamentin, elle mène une carrière professionnelle centrée sur l’écoute et l’accompagnement. Son engagement au service des autres transparaît dans sa personnalité, mais aussi dans le message qu’elle porte. Loin des canons figés, elle affiche fièrement ses formes, son âge, son parcours.

En 2023, elle se présente au concours Miss Ronde Guadeloupe et est élue troisième dauphine. Repérée par le comité national, elle est invitée à représenter sa région à l’élection Miss Ronde France 2025. Une opportunité qu’elle saisit avec sérieux, entamant une préparation minutieuse : choix de tenues, entraînement à la prise de parole, cohérence dans le message porté. Son mot d’ordre : la confiance.

Un concours militant

Créé en 2007 par Thierry Frézard, le concours Miss Ronde France a été repris en 2018 par l’agence Magnificent Beauties, aujourd’hui dirigée par Sophie Abenzoar. Sa mission : mettre en lumière les femmes aux morphologies dites généreuses, souvent invisibilisées ou stigmatisées dans les concours de beauté traditionnels. Ici, pas de culte de la minceur, mais une volonté affirmée de valoriser toutes les silhouettes.

Pour concourir, il faut simplement avoir entre 16 et 60 ans, et présenter un indice de masse corporelle supérieur aux standards classiques de la mode. Surtout, il faut incarner une forme d’assurance, de bienveillance envers soi-même et les autres. Les lauréates deviennent des ambassadrices de la diversité corporelle et sont parfois appelées à représenter la France à l’étranger, comme au concours Miss Top Curvy Universe.

Une fierté guadeloupéenne

La victoire d’Allison a été chaleureusement saluée dans son île natale. Le maire de Sainte-Rose l’a félicitée pour son parcours, tandis que le député Olivier Serva a salué sur les réseaux sociaux « une femme exemplaire, symbole de détermination et de confiance ». Ces soutiens rappellent l’importance de la représentation : voir une femme antillaise, non normée, porter une écharpe nationale, c’est envoyer un signal fort.

La suite de l’aventure se poursuivra sur la scène internationale, puisqu’Allison Thorinius portera les couleurs de la France au concours Miss Top Curvy Universe en Espagne. Une nouvelle étape pour celle qui affirme vouloir « continuer à défendre l’acceptation de tous les corps, surtout ceux que la société juge encore trop souvent ».

Le succès d’Allison Thorinius n’est pas seulement personnel. Il reflète un glissement, certes lent mais réel, des mentalités autour de la beauté des femmes. Dans un monde saturé d’images retouchées et de normes rigides, sa voix – et celle de toutes les Miss Ronde – résonne comme un appel à l’authenticité. À 31 ans, avec sa couronne, Allison Thorinius ne cherche pas à plaire à tout prix. Elle incarne une beauté confiante et bienveillante.