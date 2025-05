Les concours de Miss que vous ne connaissiez pas forcément (en France)

Quand on évoque les concours de beauté en France, le nom de « Miss France » s’impose presque naturellement, tant il occupe une place médiatique prépondérante. Dans l’ombre de ce géant, une multitude de concours révèlent une France plurielle, bien loin des standards uniques. Tour d’horizon de ces événements.

Miss Curvy : militer pour les corps réels

Né il y a plus de 10 ans, le concours Miss Curvy France propose une alternative inclusive aux concours traditionnels. Il s’adresse aux femmes âgées de 18 à 35 ans, mesurant au minimum 1m63 et portant une taille 42 ou plus. Loin des injonctions à la minceur, il célèbre la beauté des corps non normés et vise à renforcer la confiance en soi des participantes.

Chaque année, des élections régionales sont organisées pour élire une représentante dans différentes zones de France, avant une grande finale nationale. Les critères ? Prestance, expression, engagement personnel et authenticité. Les candidates partagent souvent leur parcours de vie, leurs combats, et leur envie de représenter une beauté bien réelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Curvy France (@misscurvyfr)

Miss Ronde France : une autre vision des corps

Dans la même dynamique, Miss Ronde France milite depuis des années pour la représentation des femmes rondes dans les médias et les espaces publics. Ce concours, qui revendique sa dimension militante, se donne pour mission de bousculer les normes et de favoriser l’acceptation de soi.

Il est ouvert aux femmes majeures, mesurant plus d’1m65 et ayant un indice de masse corporelle supérieur à la moyenne nationale. Outre le défilé en tenue de ville et de soirée, l’accent est mis sur la personnalité, l’éloquence et la capacité à porter un message de tolérance.

Miss Pin-up France : glamour et esprit rétro

Vous aimez les jupes taille haute, les coiffures roulottées et le rouge à lèvres carmin ? Le concours Miss Pin-up France est fait pour vous. Créé en 2015, ce concours s’adresse aux femmes majeures passionnées par l’univers des années 40-50, et prône une esthétique vintage assumée.

Loin d’être un simple concours de style, l’événement valorise aussi l’attitude, la créativité et la bienveillance. Les défilés se font dans une ambiance festive, et les participantes viennent souvent avec des histoires de résilience, de reconversion ou de fierté retrouvée. Certaines se définissent même comme « pin-up militantes ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Pin-Up France (@misspinupfrance)

Miss Handi France : visibilité et dignité

Le concours Miss Handi France met en lumière les femmes en situation de handicap et vise à déconstruire les clichés liés à la beauté et à la capacité. Il s’agit de faire reconnaître que la féminité, la grâce et l’ambition ne sont pas incompatibles avec le handicap, quel qu’il soit.

Les critères de sélection intègrent l’apparence, mais surtout l’engagement personnel, la communication, et la capacité à porter un message de dignité et de fierté. De nombreuses candidates militent ensuite pour plus d’accessibilité et de représentation dans les médias.

Miss Tattoo France : le corps comme œuvre d’art

Dans une société encore marquée par les stéréotypes autour du tatouage, le concours Miss Tattoo France entend célébrer le corps comme support d’expression artistique. Organisé depuis plusieurs années dans le cadre de salons ou d’événements alternatifs, il valorise les femmes tatouées et l’esthétique corporelle non conventionnelle.

Les participantes défilent, parlent de leurs tatouages, de ce qu’ils représentent, et de leur rapport à l’image de soi. Loin de l’objetisation, l’événement revendique une mise en lumière de la culture tatouée comme forme d’identité et d’affirmation personnelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Misstattoofranceofficiel (@misstattoofrance)

Ces concours de beauté révèlent une France où la beauté n’est plus définie par un seul standard figé. Qu’ils soient inclusifs, revendicatifs, vintage ou artistiques, ils offrent aux femmes un espace pour s’exprimer, se réapproprier leur image et porter un message. Derrière les paillettes, c’est bien d’estime de soi, de représentation et de sororité qu’il s’agit. Une autre façon de porter l’écharpe… et la tête haute.