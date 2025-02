1m52 et incroyablement stylée : les leçons de mode de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, chanteuse à l’origine du titre entêtant « Espresso », est régulièrement moquée pour sa petite taille. Souvent présentée aux côtés de Taylor Swift, qui lui met une tête ou deux, elle rivalise de glamour pour sublimer sa silhouette et célébrer ses mensurations. Du haut de son mètre 50, la pop star américaine est une figure d’inspiration pour toutes les femmes « de poche » qui fantasment sur la « taille mannequin ». Sur scène, dans ses clips ou sur les tapis rouges, la pin-up des temps modernes arbore toujours des tenues audacieuses aux coupes mini et au design majestueux. Loin de se laisser engloutir par ses vêtements, elle se sert de la mode pour briller plus fort. Voici quelques leçons de mode à retenir de cette icône à la petite taille, mais au grand style. Sortez les calepins !

Montrez vos jambes

Lors de ses performances, Sabrina Carpenter se montre souvent à jambe découverte. Elle arbore des jupes extra-courtes qui remontent jusqu’à la naissance de ses cuisses, des robes mini et des bodys qui se révèlent en transparence. Un choix stratégique pour donner l’illusion de jambes vertigineuses.

Au lieu de s’enfermer sous la matière et de masquer sa silhouette, elle honore son gabarit avec des pièces rétrécies et des coupes qui laissent peu de place à l’imaginaire. Robe blazer immaculée qui se stoppe quelques centimètres plus loin que le bassin ou jupe inspirée des tenniswomen allégée en tissu… Sabrina Carpenter sait ce qui lui va !

Appropriez-vous la robe longue

À travers ses leçons de mode, Sabrina Carpenter rectifie certaines règles et transgresse volontiers les interdits. La robe longue, longtemps accusée de ne pas être à l’avantage des femmes de petite taille et de les tasser, est en fait un must-have ! Pendant toutes ces années, vous l’avez banni de votre garde-robe. Pourtant, elle peut faire des merveilles sur votre silhouette.

La robe longue n’a pas seulement sa place sur des corps qui dépassent le mètre 70. La star, qui a fait ses premiers pas sur Disney Channel, l’illustre en toute élégance. Au MTV Video Music Awards en septembre 2024, elle arborait une robe bustier sertie de paillettes et de strass qui suivait ses courbes de haut en bas, jusqu’à ses pieds. Mais elle a tout de même une préférence marquée pour les modèles dotés de fentes vertigineuses.

Jouez avec les proportions

Un manteau démesuré sur un ensemble marine près du corps, un blazer XXL à l’avant d’une robe cintrée. L’artiste s’amuse avec les proportions et les matières. Elle n’hésite pas à porter des pièces oversize, comme des vestes de costume surdimensionnées, en les associant à des éléments plus ajustés pour créer un contraste moderne. Alors que vous avez toujours redoublé de vigilance dans vos assemblages mode, l’auteure du titre « Please, please, please » vous supplie d’être plus libre dans vos choix. Laissez la grande Sabrina Carpenter déteindre sur votre vestiaire.

Misez sur les talons (mais pas que)

Des santiags argentées qui remontent jusqu’au genou, des escarpins poudrés ou encore des sandales à plateforme. Sabrina Carpenter gagne facilement en hauteur avec ses talons perchés. Rares sont les images qui la montrent avec des chaussures plates aux pieds. La chanteuse de « Nonsense » se plaît dans des talons épais ou des bottes hautes, des paires à la gloire de sa silhouette. Elle termine aussi ses looks par des talons à bout pointus pour prolonger ses jambes. Avec ses leçons de mode, Sabrina Carpenter vous enseigne l’art de la sophistication.

Osez les rayures verticales

Qui a dit que les femmes de petite taille n’avaient pas le droit de porter des imprimés ? En tout cas, Sabrina Carpenter s’autorise tous les motifs et n’a pas peur de s’exposer dans des looks bariolés. Mais elle a un goût prononcé pour les rayures. Pantalon, body, chemise… elle les conjugue sous toutes les coutures. Vous allez vite comprendre pourquoi les pièces striées à la verticale sont ses préférées. À la différence des lignes horizontales qui ne sont pas toujours très flatteuses, les rayures verticales étirent la silhouette et donnent l’impression de grandeur.

Et une ceinture pour couronner le tout

Celle qui a débuté sa carrière dans « Le Monde de Riley » et qui a désormais une discographie bien remplie peaufine ses tenues sulfureuses avec une ceinture. Épaisse ou plus fine, à clous ou à grosse boucle dorée… Sabrina Carpenter utilise souvent cet accessoire pour marquer sa taille et structurer ses tenues. Un petit détail qui peut faire toute la différence. Cette muse au charme rétro et aux looks affirmés a une véritable signature vestimentaire.

Ces leçons de mode transmises par Sabrina Carpenter vous invitent à exprimer votre style sans contrainte et à porter des vêtements qui vous reflètent. Que vous fassiez la taille de Taylor Swift ou de Sabrina Carpenter, ne laissez pas les diktats vous empêcher d’être vous-même.