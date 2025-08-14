Grâce à ces astuces, se changer à la plage deviendra un jeu d’enfant !

Toutes les plages ne sont pas munies de cabanons colorés pour se changer. Alors bien souvent, pour enfiler votre maillot ou vous en délester, vous misez sur le système D. Vous utilisez votre serviette pour cette opération délicate et elle menace de tomber à chaque mouvement. Mais grâce à ces astuces rusées et ces accessoires ingénieux, se changer à la plage n’est plus qu’une simple formalité.

Le poncho de plage, pratique et efficace

Pour se changer à la plage, tout le monde a sa façon de faire. Peut-être que vous êtes fidèle à la bonne vieille méthode de la serviette coincée au-dessous du menton. Il faut bien l’avouer, ce n’est pas la plus fiable. Entre les coups de vent imprévisibles qui révèlent ce que vous n’avez pas envie de montrer, le maillot mouillé qui refuse de coopérer et les regards indiscrets qui attendent sagement le “drame”. À tout moment vous pouvez vous retrouver nu devant une horde de touristes. Une hantise collective.

Le poncho est une excellente alternative pour se barricader correctement, sans se retrouver dans l’embarras. Cet habit qui évoque le son des maracas a aussi sa place dans votre sac de plage. Il a l’avantage de couvrir tout votre corps et de vous laisser les mains libres. On en trouve dans des matières douces, absorbantes et même en version coupe-vent. En plus, il peut aussi faire office de plaid quand le Mistral se lève.

La technique insolite du double maillot

Astuce préférée des sportives et des grandes pudiques : porter un maillot sec sous le mouillé. Avant de quitter la plage, glissez simplement le maillot sec en dessous, puis retirez le premier par-dessus. Rapide, efficace, zéro exposition intempestive. Parfait quand on ne veut pas batailler avec une serviette dans un coin bondé. Cependant, il ne faut pas s’emmêler les ficelles et ne pas se laisser déconcentrer par le premier vendeur de chouchou.

Les vêtements “2 en 1”

Sur les cintres, il existe des vêtements propices à ce déshabillage périlleux. Des pièces mode loin du corps qui vous accordent un bel espace pour vous changer à la plage, ni vu, ni connu. Une jupe longue légèrement fendue, un haut à bouton pression ou une robe large… Vous avez forcément un de ces habits quelque part dans votre garde-robe. En deux mouvements, vous passez du mode plage au mode terrasse, sans que personne ne l’ait remarqué. Comme quoi, les tissus ne sont pas seulement là pour vous nuire, ils peuvent aussi vous sauver de la pudeur générale.

La cabine d’essayage portative

C’est l’accessoire révolutionnaire qui buzze. La cabine d’essayage portative est une invention de génie. Elle est semblable à celle que les femmes de cirque emploient à l’issu du quick-change, ce tour de passe passe qui consiste à se changer en quelques secondes et que l’on aimerait toutes apprendre.

Cette muraille conçue dans la même matière que les rideaux de douche vous donne peut-être l’air ridicule et attire l’attention de tous les curieux mais elle est rudement bien pensée. Aussi surnommée “tente d’intimité”, elle vous accorde une certaine sérénité.

Le paréo transformé en tente d’appoint

Si vous ne voulez pas investir dans un accessoire que vous n’oserez peut-être jamais déployer en public, vous pouvez aussi en créer un avec les moyens du bord. Ce paréo ou ce foutas que vous nouez autour de vos hanches et qui s’accroche derrière votre cou peut ainsi se muer en abri éphémère. Il vous suffit juste d’avoir des bons points d’attache qui ne risquent pas de céder au moindre coup de vent. Accrochez-le à un poteau de parasol, à la portière ouverte de votre voiture ou même à un sac de plage planté dans le sable. Vous obtenez ainsi une mini-tente d’appoint. En prime, vous restez dans l’ambiance bohème chic.

Le bouclier humain

Vous avez peut-être déjà mis en pratique cette astuce pour vous changer à la plage. Ce n’est pas la plus discrète mais elle ne nécessite aucun supplément dans le sac en toile. Vous avez juste besoin de renfort physique. Vos amis ou les membres de votre famille se réunissent autour de vous comme ils le feraient autour d’un feu de joie et forment, ensemble, une forteresse humaine. Les touristes aux alentours savent ce qui se trame derrière ces corps détournés en paravent vivant. Mais au moins, vous êtes tranquille, à condition de ne pas avoir d’amis farceurs.

Avec ces astuces, se changer à la plage n’est plus un instant redouté. Et rappelez-vous : nous sommes tous venus au monde sans vêtement, alors pourquoi s’empourprer à la plage pour un ridicule petit bout de peau ?