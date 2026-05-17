« Tu es grosse, pas moche » : ses conseils mode pour silhouettes rondes séduisent les internautes

Sur TikTok et Instagram, la créatrice de contenus américaine Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) attire des millions de vues avec une phrase devenue sa signature : « Tu es grosse, pas moche ». Derrière cette accroche, elle partage des conseils mode pensés pour les femmes grosses, avec une approche décomplexée, joyeuse et ultra affirmée.

Une phrase qui change le regard

Au premier abord, la formule peut surprendre. Pourtant, elle s’inscrit dans un mouvement plus large de « fat acceptance », qui cherche à utiliser le mot « grosse » de manière neutre, sans honte ni jugement. Pour Rachel Windley Speckman, contourner ce mot avec des dizaines d’euphémismes revient souvent à sous-entendre qu’il serait forcément négatif. Son message est donc simple : être grosse n’a rien à voir avec la beauté, le style ou la valeur d’une personne.

En ouvrant chacune de ses vidéos avec cette phrase, la créatrice pose immédiatement le décor. Ici, la mode n’est pas un outil pour « corriger » un corps. C’est un espace d’expression, de créativité et de plaisir accessible à toutes les silhouettes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rachel | Body Acceptance (@rachel_windley_speckman)

Des conseils mode qui donnent envie d’oser

Ce qui séduit autant les internautes, c’est aussi le côté très concret de son contenu. Rachel Windley Speckman enchaîne les essayages, montre différentes associations de vêtements et partage des astuces faciles à appliquer au quotidien. Robes colorées, imprimés XXL, pièces structurées, tailles marquées, matières fluides : ses looks cassent de nombreuses règles longtemps imposées aux femmes grosses.

Pendant des années, la mode dite plus size a souvent été réduite à des vêtements sombres, larges ou censés « camoufler » le corps. À travers ses vidéos, la créatrice montre exactement l’inverse : vous n’avez pas besoin de disparaître dans vos vêtements pour être élégante. Elle rappelle aussi qu’il n’existe aucune obligation à attendre une perte de poids pour porter ce qui vous plaît vraiment. Un crop top, une robe moulante, une veste oversize ou un pantalon imprimé ne devraient jamais être réservés à une seule morphologie.

Une parole body positive qui fait du bien

Au-delà des vêtements, c’est surtout son discours qui touche autant sa communauté. Ses vidéos donnent à beaucoup de femmes l’impression d’être enfin représentées dans un univers mode où les silhouettes rondes restent encore peu visibles. Dans les commentaires, les abonnés racontent souvent avoir retrouvé l’envie de s’habiller, de tester des couleurs ou simplement de prendre plus de place dans leur style.

Cette approche body positive ne consiste pas à aimer son corps chaque seconde ou à se sentir constamment confiante. Elle invite plutôt à arrêter de considérer certains corps comme « moins légitimes » pour s’amuser avec la mode. Et surtout, elle rappelle qu’un corps gros n’est pas un « problème à résoudre ».

Une mode plus inclusive, enfin

Le succès de Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) montre aussi un vrai manque dans l’industrie de la mode. Malgré quelques progrès ces dernières années, beaucoup de femmes grosses peinent encore à trouver des vêtements tendance dans leur taille ou à voir des silhouettes qui leur ressemblent dans les campagnes publicitaires et les magazines. Les créatrices de contenu comme elle participent donc à élargir les représentations et à rendre la mode plus inclusive, autant dans les tailles proposées que dans les images véhiculées.

Son succès prouve surtout une chose : les internautes ne cherchent pas des conseils pour « s’affiner visuellement ». Ils veulent voir des personnes qui affirment leur style, prennent de la place et portent des vêtements avec plaisir, peu importe leur morphologie.

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Avec sa phrase devenue virale – « Tu es grosse, pas moche » – et son approche décomplexée, Rachel Windley Speckman transforme ainsi peu à peu la manière dont certaines femmes regardent leur corps… et leur dressing.