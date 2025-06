Pire que le noir : voici les couleurs à éviter en pleine canicule (et les meilleures)

En été, les vêtements sont difficiles à supporter sur le corps. Les tenues ont beau être très allégées en tissus, le soleil s’y engouffre et fait dégringoler les gouttes de sueur de l’autre côté de la matière. À défaut de pouvoir aller au boulot en bikini et en paréo, voici les couleurs à porter en pleine canicule et celles à oublier.

Une étude japonaise qui brise tous les mythes

Quand vous renouvelez votre garde-robe estivale, vous choisissez surtout des tenues pour leur esthétique et leur style actuel. Vous veillez à ce que la matière ne soit pas trop étouffante et à ce qu’elle puisse laisser circuler l’air, même s’il se fait rare. En revanche, hormis ce critère, vous ne vous souciez guère de leur résistance à la chaleur. Or, certaines couleurs attirent les rayons ardents du soleil et les aspirent. Avec les températures actuelles, qui donnent l’illusion de vivre sous les tropiques, il vaut donc mieux plébisciter des teintes hermétiques à la chaleur, qui gardent le corps au sec.

Vous avez peut-être déjà renoncé au noir, pourtant passe-partout. Cette teinte, qui est la plus sombre du cercle chromatique et qui tapisse robe, short et top, s’imprègne rapidement de la chaleur tandis que le blanc conserve la fraîcheur et fait un bel abri quand le mercure dépasse les 30°C. Ce n’est pas un hasard si cette nuance immaculée envahit les courbes chaque année à l’aube de l’été. Injectée sur des jupes bohèmes, des débardeurs dos nus ou des jupes satinées, elle bloque la chaleur sans sacrifier l’élégance.

Une expérience menée par l’institut japonais d’études environnementales en 2019 a creusé un peu plus loin dans les dressings et a mis d’autres couleurs à l’épreuve de la fournaise estivale. Au-delà des couleurs claires, qui retiennent les gouttes de sueur et qui s’apparentent à des boucliers textiles, d’autres teintes plus insoupçonnées sont également très accueillantes quand l’air devient irrespirable.

Ces couleurs qui gardent la fraîcheur

Pour arriver à des résultats fiables et éviter les conclusions hâtives, les chercheurs ont hissé neuf polos de couleurs différentes sur des mannequins en plastique placés face à un soleil agressif. Après seulement cinq minutes d’exposition, ils ont passé des caméras thermiques par-dessus pour mesurer la température à la surface des tissus.

Sans grande surprise, le maillot blanc est le mieux immunisé contre la chaleur. Le jaune, lui aussi, affiche une température d’environ 30°C. Même si cette couleur est un aimant à moucherons, elle a du potentiel en pleine canicule. En plus, elle a l’avantage d’être vitaminée et d’apporter un peu de pep’s aux tenues trop sages de la saison. Le polo gris clair et le rouge se classent non loin derrière.

Ces couleurs qui vous font suffoquer

Parmi les couleurs qui font passoire avec le soleil et qui ne sont pas très accueillantes en période de canicule, le noir est en première ligne. Les images parlent d’elles-mêmes. Cette teinte, très plébiscitée en soirée ou dans le cadre du travail, ne filtre rien du tout. Si vous sollicitez du noir, par souci de bon goût ou pour contraster votre look, vous risquez de le regretter la première seconde où vous allez mettre le pied dehors. Le vert foncé, couleur pourtant à l’affiche des combinaisons et des robes portefeuilles, est lui aussi à proscrire si vous ne voulez pas finir enfiévrée. Le noir comme le vert foncé atteignent les 50°C.

Les maillots violet, bleu et vert eux sont à la frontière du tolérable. Cet été, qui s’annonce d’ores et déjà suffoquant, prévoyez un bon stock de basiques blancs, jaunes et rouges. Ça tombe bien, si le blanc vous sort par les yeux, la teinte « buttermilk » le dilue avec du jaune pour un rendu pastel très délicat.

Ces couleurs compatibles avec la canicule se préfèrent dans des matières aériennes comme le coton et le lin. Avec ça, vous n’allez plus vous battre avec vos vêtements par forte chaleur. Vous allez les apprécier.