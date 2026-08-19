Le rose n’est plus réservé aux femmes : la mode « masculine » casse les codes

Longtemps enfermé dans la case « couleur féminine », le rose s’impose aujourd’hui dans les vestiaires des hommes. Poudré, saumon, framboise ou encore fuchsia : il se décline à l’infini et s’affiche sans complexe. Et si la vraie tendance, finalement, était simplement de s’habiller comme vous en avez envie ?

Le rose n’a jamais eu de genre

« Rose pour les femmes », « bleu pour les hommes » : cette association nous paraît familière, presque évidente. Pourtant, elle n’a rien d’universel ni d’intemporel. Au début du XXe siècle, certaines publications américaines conseillaient le rose aux garçons, considéré comme une « couleur plus vive et plus adaptée » à leur vestiaire, tandis que le bleu était parfois associé à davantage de délicatesse.

Le fameux duo rose-féminin, bleu-masculin s’est surtout installé progressivement dans les années 1940 et 1950. Une preuve simple que les couleurs ne possèdent aucun genre intrinsèque : ce sont les sociétés qui leur attribuent des significations, et ces significations peuvent évoluer.

D’ailleurs, avant que la mode homme occidentale ne se fasse beaucoup plus sobre à partir de la fin du XVIIIe siècle, les hommes des classes aisées portaient volontiers des vêtements colorés, brodés et richement décorés. Le rose pouvait alors évoquer l’élégance, le raffinement ou encore le statut social.

Du rose poudré au fuchsia : à chacun son style

Aujourd’hui, le rose n’a plus besoin de jouer les provocateurs pour trouver sa place dans un dressing « masculin ». Il s’intègre simplement à une garde-robe qui accepte de plus en plus volontiers la couleur et la diversité des styles. Les collections hommes printemps-été 2026 l’ont encore confirmé avec de nombreuses nuances douces et désaturées : saumon, amarante, rose « sel de l’Himalaya »… Des teintes faciles à adopter, même si vous n’avez jamais osé franchir le pas.

Pour une première approche, misez sur le rose poudré, le vieux rose, le bois de rose ou le saumon. Ces nuances s’accordent très facilement avec des valeurs sûres comme l’écru, le gris, le marron, le kaki ou le bleu marine.

Un t-shirt rose pâle avec un jean brut ? Simple et efficace.

Une chemise pastel sous un blazer beige ou bleu marine ? Élégante sans être guindée.

Un pull framboise avec un pantalon chocolat ? Vous obtenez une silhouette plus audacieuse, mais toujours facile à porter.

Et si vous aimez les looks qui attirent davantage l’œil, rien ne vous empêche de passer au rose vif. Une paire de baskets, une casquette, des chaussettes ou un foulard suffisent pour injecter une dose de couleur à une tenue plus neutre.

La mode « masculine » peut enfin respirer

Le plus intéressant dans cette évolution n’est peut-être pas le retour du rose, mais la liberté qui l’accompagne. Porter du rose ne dit rien de votre personnalité, de votre identité ou de votre masculinité. Une couleur est une couleur : elle peut simplement vous plaire.

Certaines recherches s’intéressent d’ailleurs à la manière dont les vêtements peuvent influencer notre perception des rôles de genre. Une étude menée au Japon suggère notamment que voir davantage d’hommes porter du rose pourrait contribuer à réduire certaines associations traditionnelles entre couleurs et stéréotypes masculins ou féminins. La mode possède ainsi un vrai pouvoir : celui de rendre les normes moins rigides, simplement en montrant qu’il existe mille façons de s’habiller.

Stop aux diktats : portez ce qui vous ressemble

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’existe aucune règle imposant aux hommes de porter du bleu, du noir ou du gris, pas plus qu’il n’existe de couleurs obligatoires pour les femmes. Vous aimez le rose ? Portez-le. Vous préférez le vert, le jaune, le violet ou les imprimés ? Faites-vous plaisir. Vous adorez le noir de la tête aux pieds ? C’est tout aussi légitime.

La mode n’a pas de genre. Elle est un terrain d’expression, de créativité et de liberté. Elle n’a pas à se conformer aux stéréotypes, aux injonctions, aux normes ou aux diktats qui prétendent déterminer ce que vous devriez porter.

Le rose n’a donc pas besoin de « conquérir » la mode dite masculine : il y était déjà. Sa présence plus visible rappelle surtout une évidence réjouissante : votre dressing vous appartient. Alors, costume rose, chemise saumon, pull vieux rose ou encore accessoire fuchsia, choisissez simplement ce qui vous plaît, ce qui vous met en valeur et dans lequel vous vous sentez bien. Le meilleur code vestimentaire reste encore le vôtre.