We dachten dat dit accessoire uit de jaren 90 allang vergeten was, maar het maakt een comeback in 2026.

De mode-industrie duikt graag in haar archieven. Na diverse iconische items uit de jaren 90 en 2000 maakt een haaraccessoire dat door velen als verleden tijd werd beschouwd, een comeback. In 2026 keert de zigzag-haarband onverwacht terug… en zou zomaar eens een van de leukste haaraccessoires van dit moment kunnen worden.

Gespot op de catwalks van de Fashion Week.

De zigzag-haarband maakte een grote comeback tijdens de Parijse Fashion Week. Op de catwalk van Miu Miu droegen verschillende modellen dit iconische, direct herkenbare, gekartelde accessoire. Deze haarband, bestaande uit kleine, opeenvolgende golven, vaak gemaakt van metaal of plastic, helpt het haar naar achteren te houden en geeft structuur aan het kapsel.

Op de catwalk werd het gebruikt om eenvoudige maar zeer grafische looks te creëren, waarbij het gezicht onbedekt bleef en het haar op natuurlijke wijze werd gehighlight. Voor veel modekenners is deze keuze geen toeval. Het maakt deel uit van een bredere trend: de herinterpretatie van de esthetische codes van de jaren 90 en begin 2000.

Een iconisch accessoire uit de jaren 90.

Voor velen roept de zigzag-haarband direct herinneringen op aan de late jaren 90 en begin jaren 2000. Destijds was dit accessoire overal te zien: op schoolpleinen, in tienerbladen en op de rode loper. Verschillende beroemdheden droegen aanzienlijk bij aan de populariteit ervan. Britney Spears en Paris Hilton droegen hem talloze keren, terwijl ook David Beckham hem omarmde en zo bijdroeg aan de populariteit ervan als een prominent onderdeel van de popcultuur.

Het succes was grotendeels te danken aan de unieke vorm. De golven in de haarband houden het haar op zijn plaats en creëren tegelijkertijd een subtiel volume bovenop het hoofd. Het resultaat: een snel en praktisch kapsel dat direct stijl toevoegt zonder veel moeite.

De grootse terugkeer van de Y2K-esthetiek.

Dat dit accessoire vandaag de dag een comeback maakt, komt mede doordat het past bij een trend die momenteel sterk aanwezig is in de mode: de Y2K-esthetiek. Deze term verwijst naar de populaire stijlen rond het jaar 2000, die nu herontdekt en opnieuw geïnterpreteerd worden door ontwerpers. De afgelopen seizoenen hebben veel merken de visuele codes van deze periode opnieuw onder de loep genomen. Mini-tasjes, kleurrijke haarclips, getinte brillen en haarbanden keren geleidelijk terug in collecties en alledaagse looks.

De zigzag-hoofdband past perfect in deze omhelzing van nostalgie. Voor jongere generaties is het een leuk retro-accessoire. Voor anderen roept het simpelweg een tijdperk op waarin mode meer ruimte bood voor luchtigheid en experiment.

Een accessoire dat makkelijk te gebruiken is.

Als dit accessoire een comeback maakt in de mode, is dat mede te danken aan de eenvoud ervan. In tegenstelling tot sommige ingewikkelde kapsels, kun je met de zigzag-haarband je haar in een paar seconden stylen. Je kunt hem op allerlei manieren dragen:

met los haar voor een natuurlijke en ontspannen look.

met een paardenstaart of een knot om het gezicht te accentueren

op kort haar om meer dimensie aan het kapsel te geven.

Dit accessoire heeft bovendien als voordeel dat het geschikt is voor alle haartypes en -lengtes. Het is niet bedoeld om je haar te veranderen, maar eerder om het aan te vullen en te versterken zoals het is.

Een nostalgie die generaties overstijgt.

De terugkeer van de zigzag-haarband illustreert perfect hoe mode werkt: wat ooit ouderwets leek, kan een paar decennia later ineens weer trendy zijn. Accessoires uit de jaren 90 en 2000 blijven ontwerpers inspireren en spreken nieuwe generaties aan. Herzien, gemoderniseerd of simpelweg met een vleugje ironie opnieuw vormgegeven, krijgen ze een tweede leven in de huidige trends.

Uiteindelijk dient dit kleine accessoire – de zigzag-haarband – als een herinnering aan iets essentieels: schoonheid is ook een speelveld. En soms is een simpele haarband alles wat je nodig hebt om je stijl een retro touch vol persoonlijkheid te geven.