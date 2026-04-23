Onder jongeren is er een sterke heropleving van iconische parfums uit de jaren 90 en 2000.

Door sociale media en vintagecultuur beleven iconische parfums uit de jaren 90 en 2000 een spectaculaire heropleving in populariteit onder jongere generaties. Geuren die lange tijd geassocieerd werden met het begin van de "mainstream" parfumerie staan nu weer centraal in de beautytrends. Historische merken zoals Calvin Klein en iconische parfums zoals Thierry Mugler Angel en Lolita Lempicka worden regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht in virale content.

Flessen die objecten van generatieverlangen zijn geworden.

Wat tegenwoordig aantrekkelijk is, is niet alleen de geur, maar ook de visuele identiteit van deze parfums: direct herkenbare flacons, kenmerkende esthetische codes en een verhaal dat diep geworteld is in hun tijd. Merken als Cacharel Anaïs Anaïs en CK One belichamen deze minimalistische of romantische esthetiek die een sterke comeback maakt in de huidige trends.

TikTok en Instagram als aanjagers van nostalgie

De heropleving van deze geuren wordt grotendeels versterkt door sociale media, waar nostalgische content enorm populair is. Op TikTok genereren "parfums uit de jaren 2000" miljoenen views, vaak geassocieerd met tienerherinneringen of een bewust retro-esthetiek. Deze trend maakt deel uit van een bredere beweging die al te zien is in de mode en muziek, waar verwijzingen naar de jaren 90 en 2000 voortdurend opnieuw worden geïnterpreteerd.

Parfum als identiteitsobject

Voor Generatie Z is parfum niet langer slechts een vaststaand geurkenmerk, maar een middel tot persoonlijke expressie. Door terug te keren naar vertrouwde geuren kunnen ze zich opnieuw verbinden met een als eenvoudiger ervaren tijdperk, maar ook hun esthetische identiteit bevestigen. Deze "terug naar de klassiekers"-trend transformeert vintage producten in ware culturele artefacten.

De terugkeer van iconische parfums uit de jaren 90 en 2000 illustreert een breder fenomeen van generatiegebonden nostalgie. Door sociale media, retro-esthetiek en een verlangen naar authenticiteit zijn deze geuren niet langer alleen schoonheidsproducten: ze worden culturele symbolen die generaties overstijgen.