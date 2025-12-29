Glitter op het lichaam is weer helemaal in: en dit is waarom!

Ze waren sinds de jaren 2000 uit onze make-uptasjes verdwenen, maar nu staan ze weer centraal in onze schoonheidsrituelen. Glitter bedekt opnieuw ons lichaam en laat onze silhouetten stralen. Glitter, een overblijfsel van vervlogen feestjes en onze eerste tieneravondjes uit, is voor schoonheid wat zout is voor koken: een briljante smaakmaker voor de huid.

Lichaamsglitter, de renaissance

De koninginnen van de R&B en de popdiva's wentelden zich in goudstof tijdens het filmen van hun muziekvideo's in de jaren 2000. Ze spaarden de glinsterende sprays niet en onthulden lichamen die eruit zagen als levende juwelen. Sterker nog, deze iriserende flesjes waren een symbool van saamhorigheid, een collectief handelsmerk. Als je bent opgegroeid in het tijdperk van laag uitgesneden jeans, elastische kettingen en wegwerpcamera's, heb je ongetwijfeld glitter gebruikt, en misschien wel te veel. Glitter werd bijna religieus aangebracht onder jurken met een open rug of kleurrijke topjes, en was praktisch een vereiste voor elk feestje. Het sierde de huid met een prachtige laag licht.

Dit kleine flesje, dat vroeger onze lichamen sierde en naast onze Lolita Lempicka -parfum en gearomatiseerde lipgloss stond, was een must voor speciale gelegenheden. Maar beetje bij beetje werd glitter goedkoop en ouderwets. Het verdween uit onze make-uptasjes en van onze sleutelbeenderen, en maakte plaats voor poederhighlighters. Maar zoals het de beautywereld betaamt, likt ze graag vergeten trends af en maakt ze producten die ooit als slaapverwekkend werden beschouwd, weer onmisbaar.

Glitter is weer helemaal terug, van nek tot armen, en geeft de drager een extra vleugje glamour en een natuurlijke aantrekkingskracht. Sterren als Rita Ora en Tyla omarmen deze oogverblindende Y2K-esthetiek . In verfrissende, matte tinten of roze, gezond ogende kleuren geeft glitter de huid een verfijnde finish. Het is op zichzelf al genoeg om de teint op te fleuren, het figuur te flatteren en belangrijke lichaamskenmerken te accentueren.

Een sprankelend middel voor zelfvertrouwen.

Glitter is niet alleen een manier om je uiterlijk te perfectioneren en je lichaam te transformeren in een gigantische discobal, maar het vormt ook de basis van zelfvertrouwen. Het is zeker een esthetische handeling, maar het is ook een viering van jezelf. Het aanbrengen ervan is niets minder dan zelfverwennerij. Elke hand die op het lichaam wordt geplaatst, voelt als een tedere en gloeiende streling.

Glitter accentueert lichaamsdelen die je in de spiegel liever vermijdt, en werkt als versiering. Het laat je schoonheid zien waar je anders alleen imperfecties ziet. Het heeft geen magische krachten, maar het geeft je wel het gevoel dat je gezien wordt en het laat zien wat je constant probeert te verbergen. Goud, zilver of nude, glitter werkt verder dan alleen de buitenkant.

Een schitterend idee voor speciale gelegenheden.

Lange tijd hielden we ons in en lieten we Hailey Bieber en andere 'nette meiden' onze schoonheidsroutines bepalen. Terwijl we in de jaren 2000 nog volop op zoek waren naar weelderige make-up en dramatische oogmake-up op Tumblr, is het duidelijk dat minimalisme nu meer in de mode is dan creatieve vrijheid. Gelukkig veranderen de tijden en evolueren trends. Wat gisteren verboden was, is vandaag de dag toegestaan.

Terwijl stroperige lipgloss , zwarte kohl en felle oogschaduws dankzij maximalisme een comeback maken, heeft ook glitter een veelbelovende toekomst. Het overstijgt de grenzen van de hals en transformeert het lichaam tot een artistiek canvas en een bron van bewondering. Niet langer beperkt tot het ooglid en het wenkbrauwbot, tart het de regel van ingetogenheid. Glitter is de ontbrekende sprankeling in onze garderobe. Dankzij glitter kan een simpele zwarte jurk iconisch worden. Het is het detail dat het verschil maakt, het ultieme feestelijke ingrediënt.

En beauty-liefhebbers raden gelglitter aan voor een stralende, maar niet overdreven finish. De tijd van poederglitter, waar we van moesten niezen als we het opspuiten, is voorbij. Een voorbeeld? Fenty's Body Lava of de beroemde Huile Prodigieuse Gold Multi-Purpose Oil.

Voor het nieuwe jaar verlaten de sterren de wazige hemel om zich te nestelen aan de voet van het decolleté en op de blote huid. 2026 zal waarschijnlijk het jaar van eindeloze schoonheidsmogelijkheden zijn.