Bepaalde haargewoonten kunnen meer over stress onthullen dan we denken.

Douchen hoort een moment van ontspanning en welzijn te zijn. Maar zelfs in een meditatieve omgeving, omringd door de geur van monoi-olie en feng shui-muziek, blijft loslaten een vrij abstract concept. Zelfs als je je innerlijk in balans voelt, verraden bepaalde haarverzorgingsgewoonten een hoge mate van stress en kunnen ze je haar beschadigen.

Een snelle haarverzorgingsroutine

Na een vermoeiende dag kom je thuis en je badkamer wordt ineens een toevluchtsoord, een klein paradijsje op slechts een paar vierkante meter. Het is jouw schuilplaats in de chaos. Om deze ruimte nog uitnodigender te maken en er een ware oase van rust van te maken, steek je geurkaarsen aan, zet je een playlist met een spiritueel thema op en zet je je toiletartikelen prominent neer. Zo begin je aan een zintuiglijke reis die je helpt je geest tot rust te brengen.

Kortom, je creëert een sfeer die bevorderlijk is voor sereniteit, waardoor er geen ruimte is voor afleiding. Deze setting, die zo uit een reclame of spa-poster zou kunnen komen, wekt vertrouwen en vervult je verlangen naar rust. Niets lijkt je verwenmoment te kunnen verstoren, behalve misschien de verre stemmen van je kinderen of de echo's van je partner die je voor de zoveelste keer vraagt waar het toiletpapier is. Maar hoewel je je eindelijk ontspannen voelt, vertellen je handelingen onder de douche een ander verhaal. Je voert elke haarverzorgingstaak uit alsof het een noodgeval is. Het is alsof je een stopwatch in je hoofd hebt ingebouwd of een onbewuste aftelling die je moet bijhouden.

Stress uit zich niet alleen in gebrek aan eetlust, een knoop in je maag, klamme handen en plotselinge stemmingswisselingen. Het sluipt er ook in waar je het het minst verwacht, op plekken waar het volkomen onschuldig lijkt. Je wordt er een marionet van, zelfs op de meest kalme momenten.

Snelle bewegingen die het haar beschadigen

Deze spanning die zich tussen je haarstrengen opbouwt, is moeilijk te herkennen. Het manifesteert zich zonder dat je het zelfs maar doorhebt, en soms moet je jezelf observeren om het op te merken. Content creator @_lilianabr legt dit uit in een verhelderende video. In plaats van je hoofdhuid te masseren, wrijf je er hard over alsof je schuurpapier over hout wrijft. Je bent ruw met je haar, ook al zijn je haarverzorgingsproducten "mild". Het product dringt op deze manier echter niet beter door. Integendeel. Je ondermijnt alle voordelen van je haarverzorgingsroutine. Je irriteert je hoofdhuid, beschadigt de haarvezels en riskeert gespleten punten.

Als je je haar föhnt , wek je ook de indruk dat je een trein moet halen en deze klus snel wilt klaren. Je schudt de föhn boven je hoofd in plaats van hem rustig zijn werk te laten doen. Natuurlijk is je haar droog, maar je hebt een warboel van pluizig haar en onhandelbare knopen.

Hetzelfde geldt voor kammen: je bent te ruw en reageert je frustraties af op je haar. Je borstelt je lokken razendsnel, zelfs als er geen dringende reden voor is. Het resultaat: je beschadigt je haarvezels. Tot slot creëer je door je oliën of glansserums na het wassen te snel aan te brengen een omgeving die bevorderlijk is voor vette haarwortels. Door daarentegen langzaam met je vingers door je haar te gaan, verzadig je elke haarstreng en hydrateer je het diep.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Liliana Borjas (@_lilianabr)

Leren vertragen, of de kunst van de langzame schoonheid.

Dit schoonheidsritueel wordt vaak gehaast uitgevoerd. De reden? In de snelle maatschappij van tegenwoordig ben je gewend alles snel te doen, inclusief routines die geduld , aandacht en tijd vereisen. Zelfzorg zou geen wedstrijd moeten zijn. Je hoeft je op een zondagmiddag niet te haasten alsof je je trein dreigt te missen.

Door het rustiger aan te doen, wordt een stressvolle dag niet ineens perfect, maar het kan wel een dagelijkse routine veranderen in een echte pauze. Rustigere bewegingen beschermen de haarvezels, beperken haarbreuk en nodigen de geest uit om even afstand te nemen van de urgentie.

Je haarverzorgingsroutine omtoveren tot een echt moment van ontspanning vereist niet per se meer tijd, maar wel meer aandacht. Hier zijn een paar gewoontes die een wereld van verschil kunnen maken:

Begin met het vertragen van je ademhaling. Neem, nog voordat je de shampoo opent, drie diepe ademhalingen. Deze korte pauze helpt je om uit de automatische piloot te komen.

Masseer, wrijf niet. Gebruik je vingertoppen om gedurende één tot twee minuten kleine cirkelvormige bewegingen te maken. De hoofdhuid wordt gestimuleerd zonder geïrriteerd te raken.

Laat je behandelingen intrekken. Spoel een masker of conditioner niet meteen uit, maar geef het een paar minuten de tijd. Gebruik deze tijd om te ontspannen in plaats van elke seconde optimaal te benutten.

Droog het haar voorzichtig. Dep het haar droog met een microvezeldoek in plaats van te wrijven en houd de föhn stabiel, waarbij je de lucht van de haarwortels naar de punten richt.

Ontwar het haar geleidelijk. Begin bij de punten en werk dan met een geschikte borstel of een kam met brede tanden naar boven.

Stress kan de onzichtbare vijand van je haar zijn. Het verstoort de balans van je haar door de afgifte van cortisol in je lichaam en ook door de controle over je handen onder de douche te beïnvloeden. Focus daarom eerst op de onderliggende oorzaken voordat je je op de uiterlijke symptomen richt.