Afrikaanse vrouwen gebruiken dit eeuwenoude ingrediënt als zonnebrandcrème.

Terwijl de schappen van apotheken en supermarkten vol liggen met UV-beschermingsproducten in de vorm van crèmes, sprays en zelfs sticks, maken vrouwen in sommige afgelegen gebieden van Afrika hun eigen zonnebrandcrème. Om de brandende zon, die hun huid doet verschroeien, te trotseren, vinden ze hun ultieme bescherming in hun openluchtapotheek: Moeder Natuur. Ze vertrouwen daarbij met name op een plantaardige stof die bekendstaat om zijn antioxidante eigenschappen.

Tamarindeschors, een alternatief voor zonnebrandcrème in tubes

Tegenwoordig puilen de cosmetica-afdelingen uit van talloze flesjes met een UV-index, de een nog overtuigender dan de ander. Of het nu gaat om zakformaat of familieformaat, in spray- of stickvorm, voor gebruik in de stad of om te zwemmen, moderne zonnebrandcrèmes lijken in niets op de pleisterachtige zonnebrandcrèmes van vroeger. Met hun geraffineerde marketing en zintuiglijke beloftes transformeren ze een ooit achterhaalde gewoonte tot een compleet schoonheidsritueel. In sommige afgelegen Afrikaanse dorpen, die lijken op niemandsland, is zonnebrandcrème echter een volstrekt onbekend begrip. In deze geïsoleerde gebieden, waar water schaars is, is er binnen een straal van dertig kilometer geen enkele winkel te vinden.

De bewoners, die in hutten van aarde en stro wonen, leiden een zelfvoorzienend leven. Op een continent waar de hitte het landschap vervormt en golfplaten daken kromtrekt, vertrouwen ze op de wonderen der natuur, die talloze remedies biedt aan wie ze weet te herkennen. Om de brandende zon te bestrijden, smeren de vrouwen tamarindebast op hun ebbenhouten huid; de oranje, zelfhardende textuur doet denken aan roze klei.

De internet-Indiana Jones, bekend als @indianajoseee , deelde dit aloude schoonheidsgeheim met een demonstratievideo. Als ware ontdekkingsreiziger van de Malagassische cultuur reist hij door heel Madagaskar, ontmoet verschillende etnische groepen en verzamelt verhalen, tradities en voorouderlijke kennis. In deze geïmproviseerde schoonheidstutorial, gefilmd op de droge grond van het Grote Eiland, schraapt een vrouw een okerkleurig blok met water, waardoor een nectar ontstaat die perfect past bij de achtergrond. Ze smeert het met haar vingertoppen op de onbedekte delen van haar lichaam en creëert zo een op maat gemaakt beschermlaagje voor haar huid.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Indiana José (@indianajoseee)

Een eeuwenoude praktijk, bekrachtigd door de medische gemeenschap.

Tamarindeschors staat bekend om zijn antioxiderende eigenschappen, helende werking en antiseptische effect en is een belangrijk ingrediënt in veel laboratoriumformules. Het wordt gebruikt in talloze huidverzorgingsproducten op de markt, vaak in combinatie met andere actieve ingrediënten. Afrikaanse volkeren gebruiken het echter in zijn puurste, onbewerkte vorm. Tamarindeschors wordt beschouwd als een geschenk van Moeder Natuur en werkt vergelijkbaar met een UV-filter.

Onder de video, waarin deze zonnebrandcrème, een product van hemel en aarde, wordt getoond, bevestigt een arts de werking ervan en geeft hij zijn deskundige mening. "Natuurlijke zonnebrandcrème: het werkt als een fysieke barrière (een schild) die UV-stralen weerkaatst. Het is een eeuwenoude methode die vrouwen gebruiken om hun huid te beschermen", legt dr. Abdulhadi Jfri uit.

Een studie gepubliceerd in het Tropical Journal of Natural Product Research in 2024 kwam tot dezelfde positieve conclusie en analyseerde de effectiviteit van de plant tegen de zon. Geen complexe formules of geavanceerde biotechnologische ingrediënten nodig om te beschermen tegen carcinomen en andere vormen van huidkanker: de natuur heeft alle essentiële ingrediënten voor onze strandbenodigdheden gewoon in haar bladeren.

Ook een donkere huid is gevoelig voor de schadelijke effecten van de zon.

Het is een hardnekkig misverstand. Veel mensen denken dat een donkere huid genetisch immuun is voor de schadelijke effecten van de zon. Hoewel deze huidskleur niet rood wordt zoals een porseleinen huid, die al na een paar minuten zonder schaduw van kleur verandert, is het gebruik van zonnebrandcrème nog steeds noodzakelijk.

Hoewel het klopt dat een donkere huid beter bestand is tegen de intense hitte en de zeer ontvlambare stralen van de zon, kan ze zichzelf niet volledig beschermen. Daarom zijn er crèmes speciaal ontwikkeld voor een donkere huid, die het label "melaninebestendig" dragen. De bewering dat een donkere huid van nature immuun is voor de zon, is een misvatting die schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de huid.

In de armste streken, gedomineerd door een brandende zon, bestaat zonnebrandcrème alleen in de meest eenvoudige vorm. Deze ontdekking leert ons dat de oplossing voor onze zomerse ongelukjes niet altijd te vinden is in gekoelde schappen. Het nodigt ons uit om terug te keren naar de essentie.