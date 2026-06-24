Donkere huid: de criteria die er echt toe doen bij het kiezen van een zonnebrandcrème

“Je hebt een donkere huid, je hebt geen zonnebrandcrème nodig.” “Je bent zwart, je verbrandt niet.” Deze talloze misvattingen die elke zomer weer de kop opsteken, suggereren dat mensen met een donkere huidskleur het zonder de alomtegenwoordige tube zonnebrandcrème kunnen stellen. Maar Bob Marley had een caramelkleurige huid en dat weerhield hem er niet van om aan melanoom te overlijden. Mensen met een donkere huid kennen misschien niet het gevoel van een brandende, scharlakenrode huid, zelfs niet 's nachts, maar ze moeten zich net als iedereen beschermen, met een paar kleine verschillen.

Donkere huidtinten, lange tijd uitgesloten van de markt.

In de collectieve verbeelding heeft een donkere huid een goddelijke bescherming tegen de zon, alsof er een superkracht in de huid is gegrift. Terwijl een crèmekleurige of porseleinen huid bij de minste onbeschermde blootstelling rode vlekken vertoont, lijkt een bruine huid immuun voor de brandende zonnestralen. Na lange wandelingen in de schaduw of dagen luieren op een ligstoel vertoont de huid geen tekenen van ongemak. Maar zelfs als er geen zichtbare vlekken ontstaan en er geen huismiddeltje op basis van yoghurt nodig is om de brandende huid te verzachten, is de zon niet helemaal ongevaarlijk.

Het is minder agressief, maar het kan nog steeds schade veroorzaken. Donkere huidtinten hebben een soort ingebouwd UV-schild en zijn beter bestand tegen de ondraaglijke zomerse temperaturen en zonnebaden op heet zand. De reden voor deze dermatologische weerstand is voornamelijk wetenschappelijk. Melanocyten, de cellen die de pigmentatie van de huid bepalen, absorberen 50% tot 70% minder ultraviolette straling.

"Hoewel de natuurlijke afweermechanismen van een donkere huid tegen de zon beter zijn dan die van een lichtere huid, is dat geen reden om jezelf niet te beschermen," waarschuwt dermatoloog dr. Marina Alexandre in een interview met Femme Actuelle . Het probleem: zonnebrandcrèmes werden jarenlang ontwikkeld op basis van een lichte huid. Ze waren daardoor volledig ineffectief op een donkere huid en elke toepassing was zinloos. Deze situatie werd ook betreurd door dermatoloog Adewole Adamson, tevens hoogleraar aan de University of Texas at Austin School of Medicine. Hij wees op het probleem van de "one-size-fits-all"-aanpak bij zonnebrandcrème. Gelukkig zijn de zonnestralen geëvolueerd en is er vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van inclusievere formules voor zonnebrandcrème.

Meer bescherming tegen de zon, ja, maar ook risico's.

Een bruine teint wordt vaak gezien als een zegen, het visuele symbool van een geslaagde vakantie en een aantrekkelijk esthetisch kenmerk, maar is in werkelijkheid een verdedigingsmechanisme van de huid. Als overblijfsel van strandvakanties en lange duiken in de diepblauwe zee, blijft een bruine teint een hardnekkig schoonheidsideaal, synoniem voor "goede gezondheid". En mensen met een donkere huid, die niet hoeven te zonnen of Monoi- olie overmatig hoeven te gebruiken om een zongebruinde teint te krijgen, wekken collectieve bewondering op.

Deze huidtinten, die bruin overstijgen in het kleurenspectrum, zijn echter misleidend. Zelfs als ze het tintelende gevoel niet ervaren dat hen stilletjes waarschuwt om in de schaduw te blijven, ondervinden ze wel degelijk de gevolgen. "Melanomen kunnen voorkomen op bepaalde plekken, zoals de handpalmen en voetzolen, die minder gepigmenteerd zijn", legt de specialist uit. Ze benadrukt ook dat een donkere huid gevoelig is voor UVA-stralen, die eveneens verantwoordelijk zijn voor aanzienlijke depigmentatie. Vandaar het belang van bewustwording, ongeacht het huidtype.

De gouden regels voor het kiezen van een geschikte zonnebrandcrème

Heb je een donkere huid? Pak dan niet zomaar de eerste zonnebrandcrème die je in de supermarkt ziet of laat je niet verleiden door Instagramwaardige tropische verpakkingen. Voor een zorgeloze zomer en veilige blootstelling aan de zon, is dit het ideale zonnebrandcrèmeprofiel:

Een index tussen 15 en 30. Niet krachtig genoeg voor een lichte huid, maar wel zeer effectief bij huidfototypes 4, 5 en 6.

Een mist- of gelvorm heeft de voorkeur boven de klassieke witachtige crème, die door het contrast met de huid juist meer zichtbare vlekken achterlaat. Het is ook beter geschikt voor de behoeften van een vette huid.

Niet-comedogene formules die de talgproductie niet verhogen.

Crèmes verrijkt met vitamine C hebben de voorkeur om pigmentproblemen en het ontstaan van vlekken te voorkomen.

Hoewel veel jongeren zonnebrandcrème links laten liggen om bruin te worden en van een lichte naar een donkere teint te gaan, is het van cruciaal belang dat zonnebrandcrème een vast onderdeel van hun routine wordt. Ook mensen met een donkere huid, die zelden het doelwit zijn van bewustwordingscampagnes, hebben deze bescherming nodig.