De cosmetica-industrie heeft van de intieme zones van vrouwen een nieuwe markt gemaakt.

De intieme zones van vrouwen, die lange tijd gespaard bleven van schoonheidstrends, zijn een waar strijdveld geworden voor merken. Specifieke reinigingsproducten, deodorants en serums beloven "frisheid en zelfvertrouwen"... maar voorzien deze producten wel in een echte behoefte? Zorgprofessionals benadrukken het belang van het onderscheiden van marketing en noodzaak.

Een snelgroeiende markt

De sector voor vrouwelijke hygiëneproducten beleeft een spectaculaire groei. Alleen al deze sector vertegenwoordigde in 2025 een omzet van meer dan 31 miljard dollar en zou binnen het volgende decennium de 48 miljard dollar kunnen overschrijden. Deze groei illustreert de interesse van fabrikanten in een bijzonder winstgevende markt. Deze commerciële bloei staat echter haaks op de opvattingen van specialisten. Hoewel het productaanbod voortdurend wordt uitgebreid, wijzen gynaecologen erop dat veel van deze producten niet essentieel zijn voor een goede hygiëne.

De vulva heeft geen wondermiddelen nodig.

Artsen zijn het er grotendeels over eens: de schaamlippen moeten dagelijks alleen met water worden gereinigd, terwijl de vagina niet gewassen mag worden. De microflora, met name de lactobacillen, speelt een essentiële rol in het natuurlijke evenwicht van dit gebied en beschermt het tegen infecties. Het gebruik van meerdere reinigingsproducten of geparfumeerde producten kan dit delicate evenwicht verstoren zonder aantoonbaar voordeel te bieden.

Ingrediënten die niet universeel populair zijn

Naast hun beperkte bruikbaarheid bevatten sommige producten stoffen die zorgwekkend zijn voor zorgprofessionals. Krachtige antiseptica kunnen zowel nuttige als schadelijke bacteriën doden. Parfums en geurstoffen worden vaak in verband gebracht met irritatie of allergische reacties, terwijl sommige agressievere reinigingsmiddelen de slijmvliezen kunnen beschadigen. Verschillende onderzoeken, evenals aanbevelingen van gynaecologen, benadrukken dat frequent gebruik van deze producten gepaard gaat met een verhoogd risico op vaginale infecties.

Wanneer marketing een behoefte creëert

Door de jaren heen is het aanbod aan producten steeds verrassender geworden: intieme deodorants, geparfumeerde doekjes, huidblekende producten en accessoires die ontworpen zijn om de intieme zone te "reinigen". Wat hebben deze producten gemeen? Ze spelen vaak in op het idee dat een vulva "geurloos", "perfect glad" of "altijd geparfumeerd" moet zijn. Deskundigen herinneren ons er echter aan dat een lichte geur normaal is en onderdeel uitmaakt van de natuurlijke lichaamsfuncties. Door een gevoel van onzekerheid en zelfbewustzijn te creëren, bieden merken vervolgens "de oplossing" aan die zogenaamd deze zorgen wegneemt.

Een druk die al op zeer jonge leeftijd begint.

Sommige bedrijven gaan zelfs zo ver dat ze producten specifiek voor jonge meisjes op de markt brengen. Deze strategie heeft veel kritiek opgeleverd van brancheorganisaties en kindergynaecologen. Volgens hen is er geen bewijs dat deze producten effectiever zijn dan lauw water. Integendeel, ze kunnen al op zeer jonge leeftijd de indruk wekken dat een zogenaamd gezond lichaam specifieke producten nodig heeft om "in orde" te zijn.

"Feminisme in een nieuw jasje," een uitgekiende strategie.

Om vrouwelijke consumenten aan te trekken, leggen sommige campagnes nu de nadruk op boodschappen van zelfvertrouwen, welzijn of empowerment. Experts noemen dit "feminisme-washing": communicatie die feministische retoriek gebruikt om producten te promoten waarvan het nut twijfelachtig is. Het doel is minder om in een medische behoefte te voorzien dan om een emotionele band met de klant te creëren.

Je lichaam beter leren kennen om de juiste keuzes te maken.

Geconfronteerd met deze wildgroei aan producten, herhalen zorgprofessionals, verloskundigen en vele gespecialiseerde contentmakers een simpele boodschap: het lichaam beschikt al over eigen beschermingsmechanismen. Een beter begrip van hoe iemands microbioom functioneert, bekendheid met medische aanbevelingen en toegang tot betrouwbare bronnen maken het mogelijk om weloverwogen keuzes te maken, zonder te zwichten voor marketingbeloftes.

Kortom, het verzorgen van je intieme gezondheid betekent niet dat je veel cosmetica moet gebruiken. Het gaat er vooral om je natuurlijke balans te respecteren, naar je lichaam te luisteren en te onthouden dat een product dat als essentieel wordt aangeprezen, dat niet per se hoeft te zijn.