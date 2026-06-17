Deze trend transformeert bruinen tot een vluchtig patroon op de huid.

Geïnspireerd door zangeres Zara Larsson worden zongebruinde lichamen versierd met glittertattoos, kleurrijke strass-steentjes en goudpoeder, die de zonnestralen vangen. Het lichaam wordt een accessoire op zich, een canvas voor creativiteit, en een beauty-influencer heeft niet geaarzeld om deze huidtrend opnieuw te interpreteren. In een video laat ze het werk van de zon zien: ontwerpen die zijn gevormd door de kunst van het bruinen.

Kunst maken met een kleurtje: het nieuwe schoonheidscredo.

Sinds zangeres Zara Larsson tijdens haar tournee een glinsterende vlinder op haar huid droeg, is iedereen haar voorbeeld gevolgd en heeft zich laten verwennen met deze levensgrote transferkunst. Hibiscusbloemen, uitbundige zeeschildpadden en versierde schelpen verschijnen tussen silhouetten en steken door de opkomende bruine teint heen. Sommigen kiezen voor kleine details, zichtbaar in de halslijn van een topje of achter het bandje van een bikini, terwijl anderen kiezen voor gewaagdere varianten die zeker de aandacht zullen trekken.

In plaats van met de chirurgische precisie van een juwelier kralen te lijmen en zichzelf in een levende diamant te veranderen, bedacht content creator @sophiehennekens haar eigen methode en populariseerde ze een ritueel dat voorheen alleen voor blanco vellen papier was weggelegd. In een demonstratievideo onthult ze haar geheime techniek en deelt ze haar esthetische ontdekking. Geniaal.

Ze plakt zomerse stickers over haar hele been en sprayt haar huid in met een serum dat hetzelfde effect belooft als monoi-olie . Vervolgens laat ze de zon dit poëtische kunstwerk voltooien, waarbij de afdrukken in haar huid worden geëtst en contrasterende tatoeages ontstaan. Na een paar uur in de zon gebeurt de magie. Wanneer ze deze op de zee geïnspireerde symbolen verwijdert, blijven ze als schelpen op warm zand aan haar huid vastzitten. Ze geven de illusie van een geïntegreerd arabesk en vereisen geen extra sieraden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sophie Hennekens (@sophiehennekens)

Een alternatief voor traditionele tatoeages om de huid te versieren.

De schoonheidsindustrie, overspoeld door een aangename golf van nostalgie, prijst de deugden van strass-tatoeages, of ze nu handgemaakt of kant-en-klaar zijn. Deze glinsterende ontwerpen, die in de huid worden geëtst, zijn echter niet bestand tegen onderdompeling in zout water en transpiratie. Aan de andere kant zijn deze op maat gemaakte tatoeages, die niet met een naald maar door de zon worden gecreëerd, veel beter geschikt voor de zomerse vrijetijdsactiviteiten.

Behalve dat ze het lichaam sieren als een bies op een broek of borduurwerk op een rok, verdwijnen deze huidvlekken niet na de eerste, iets te enthousiaste golfbeweging. Toegegeven, ze vervagen met elke ontspannende sessie en dutje op de ligstoel, maar dat is een uitstekend excuus om opnieuw te beginnen en te experimenteren. Je kunt het proces eindeloos herhalen totdat je huid de laatste fase van de karamelisering heeft bereikt. Deze zonnetatoeage, die zich pas na langdurige blootstelling vormt, mag echter geen vervanging zijn voor zonnebrandcrème.

Voorzorgsmaatregelen om stijl en gezondheid te combineren

Hoe aantrekkelijk deze trend ook mag zijn, we mogen een essentiële regel niet vergeten: bruin worden is een verdedigingsmechanisme van de huid tegen UV-straling. Met andere woorden, deze tijdelijke tatoeages die door de zon ontstaan, zijn niet onschadelijk en vereisen de nodige voorzorgsmaatregelen.

Om van deze zomerse fantasie te genieten zonder je huid in gevaar te brengen, kun je het beste een paar richtlijnen volgen:

Breng een breedspectrum zonnebrandcrème aan op het hele lichaam, ook rond de versieringen.

Vermijd langdurige blootstelling tussen 12.00 en 16.00 uur, wanneer UV-stralen het meest agressief zijn.

Probeer het bruiningsproces niet kunstmatig te versnellen met oliën die geen beschermende werking hebben.

Beperk de belichtingstijd, zelfs als de tekening nog niet zichtbaar is.

Let op tekenen van roodheid, warmte of zonnebrand.

Vermijd deze behandeling op een huid die bijzonder gevoelig is of snel huidreacties vertoont.

Hoe mooi een zonnetatoeage ook mag zijn, het mag nooit ten koste gaan van een zonnebrand. Het is niet de bedoeling om je huid te transformeren in een zomers reclamebord, maar om te spelen met contrasten en tegelijkertijd de natuurlijke afweer van je huid tegen de zon te respecteren.

Uiteindelijk illustreert deze trend perfect de evolutie van hedendaagse schoonheid: speelser, creatiever en minder permanent. Na tijdelijke tatoeages, zelfklevende strasssteentjes en body make-up, wordt ook zonnen een vorm van zelfexpressie. Een vluchtig kunstwerk dat de zon rechtstreeks op de huid tekent en dat in de loop van de weken vanzelf vervaagt, als een vakantieherinnering die in het lichaam gegrift staat.