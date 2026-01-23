Search here...

Oscars 2026: Deze nieuwe categorie verrast door overwegend vrouwen te nomineren.

Léa Michel
Extrait du film « One Battle after Another » (2025)

Voor het eerst in haar geschiedenis erkent de Academy of Motion Picture Arts and Sciences het werk van casting directors. Dit is een welkome ontwikkeling voor de industrie, vooral omdat de meeste genomineerden in deze eerste categorie vrouwen zijn.

Een historische primeur in Hollywood.

Het is een kleine revolutie in de filmwereld: de Oscars van 2026 introduceren een nieuwe categorie voor castingdirectie (Achievement in Casting). Deze prijs, die meer dan 20 jaar na de laatste nieuwe onderscheiding – die voor beste animatiefilm in 2001 – in het leven is geroepen, is bedoeld om een essentiële schakel in het filmproductieproces te belichten, een schakel die vaak in de schaduw blijft.

Van de 10 films op de eerste kandidatenlijst werden er 9 geregisseerd door vrouwen, wat een ongekende erkenning betekent voor dit vakgebied dat lange tijd door vrouwen werd gedomineerd zonder dat het volledig op waarde werd geschat.

De eersten die genoemd werden

Tot de eerste benoemden behoren diverse belangrijke figuren uit de branche:

  • Nina Gold, voor Hamnet, een bewerking van de roman geïnspireerd op het leven van Shakespeares zoon.
  • Jennifer Venditti, voor "Marty Supreme".
  • Cassandra Kulukundis, voor "One Battle after Another".
  • Francine Maisler, voor "Sinners", wordt nu al als een favoriet beschouwd.
  • Gabriel Domingues, de enige man op de lijst, voor "The Secret Agent".

Deze vrouwelijke dominantie is geen toeval: de Casting Directors Branch van de Academy, opgericht in 2013, telt ongeveer 160 leden, voornamelijk vrouwen.

Een beroep dat lange tijd onzichtbaar was.

"Erkend worden door de Academy is een langverwacht moment", vertelde casting director Francine Maisler aan Variety . Voor haar "herbevestigt deze onderscheiding de rol van casting als een essentiële artistieke en narratieve bijdrage aan de filmkunst". Ze vertelde hoe ze de jonge Miles Caton voor "Sinners" vond na een zoektocht langs bluesclubs en kunstacademies in Atlanta.

Datzelfde enthousiasme werd gedeeld door casting director Nina Gold, die Jacobi Jupe, de hoofdrolspeler in "Hamnet", ontdekte na vijf audities op rij. "Hij is een acteur met een zeldzaam talent, en hij was precies op het juiste moment op de juiste plaats", zei ze.

Een langverwachte en symbolische erkenning

Deze categorie erkent eindelijk de fundamentele rol van casting directors in het succes van een film. Hun werk, een mix van flair, psychologie en intuïtie, bepaalt vaak de chemie en geloofwaardigheid van een film. Door deze specialiteit voor het eerst een gouden beeldje toe te kennen, geeft de Academy een krachtige boodschap af: casting is een kunstvorm op zich.

In een tijd waarin Hollywood ernaar streeft de vertegenwoordiging van vrouwen en opkomend talent te verbreden, brengt deze ontwikkeling een welkome frisse wind in het prijzenfestival.

