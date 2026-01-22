Sophie Turner als Lara Croft: de actrice belooft deze iconische heldin een nieuwe invulling te geven.

Actrice Sophie Turner ruilt Sansa Starks dierenhuid in voor het groene hemdje en de holster van de iconische Lara Croft. Ze is gekozen om de meest stoere heldin uit de popcultuur te spelen in de aankomende Tomb Raider-serie op Prime Video. De actrice, die haar talent al bewees op de set van Game of Thrones, volgt Angelina Jolie op in deze sterke vrouwelijke rol en geeft een compleet nieuwe dimensie aan de onverschrokken avonturier.

Sophie Turner als Lara Croft: overtuigende beelden

Ze liet de ogen van jonge meisjes twinkelen terwijl ze hun identiteit vormden en betoverde tieners in de greep van hormonale veranderingen. Lara Croft is veel meer dan een gedateerd videogame-icoon; ze is het eerste beeld van een geëmancipeerde vrouw, de aanstichter van een beweging die de gepixelde wereld van games overstijgt. Naast het verheerlijken van het beroep van archeoloog en het beïnvloeden van onze schoolkeuzes, heeft Lara Croft ook haar stempel gedrukt op onze collectieve verbeelding. Als een wilskrachtige, gedurfde, zelfverzekerde en onafhankelijke heldin bewees ze ons dat fysieke kracht en intelligentie in hetzelfde, zij het sterk gestandaardiseerde, lichaam konden samengaan.

De door Angelina Jolie en Alicia Vikander tot leven gebrachte Lara Croft is in vele gedaantes vertolkt. In de aankomende Tomb Raider-serie, die aan de indrukwekkende catalogus van Prime Video wordt toegevoegd, zal Sophie Turner de iconische heldin belichamen. De eerste beelden suggereren een moderne interpretatie die trouw blijft aan het originele verhaal en het psychologische portret van Lara Croft.

De actrice, bekend van haar rollen in de middeleeuwse wereld van Game of Thrones en het apocalyptische verhaal van X-Men, is geen onbekende in het portretteren van sterke, veerkrachtige vrouwen. Authentieker en herkenbaarder dan haar voorgangers, hoopt Sophie Turner de vlam van Lara Croft nieuw leven in te blazen. Fans prijzen deze veelbelovende casting met een stortvloed aan vlam-emoji's en enthousiast applaus. De enige vraag is: zal ze erin slagen om Lara Crofts aantrekkelijke imago nieuw leven in te blazen? Tot nu toe draaide het in films meer om esthetische prestaties dan om vrijheid van expressie.

Sophie Turner geeft diepte aan dit zeer gefantaseerde personage.

Het moeilijkste aan deze rol, die al zo vaak op het scherm is vertolkt, is voorkomen dat je simpelweg een kopie wordt. Want in onze gedachten is Lara Croft synoniem met Angelina Jolie, compleet met haar vlecht en strakke kleding. Om in het echt te recreëren wat het publiek meer dan twintig jaar geleden in haar hoekige vorm zag, heeft Sophie Turner een paar aanpassingen aan haar uiterlijk gedaan. Ze verfde haar haar bruin om beter in het personage op te gaan en haar beter te belichamen.

Hoewel er nog geen fragmenten zijn uitgebracht en er geen foto's van de set zijn uitgelekt, heeft Sophie Turner absoluut de juiste uitstraling voor de rol. Met haar atletische figuur en expressieve, botoxvrije gezicht, waar Angelina Jolie Lara Croft de uitstraling gaf van een onbereikbare halfgodin, maakt Sophie Turner haar menselijker en complexer. Ze is niet langer alleen een opvallende verschijning om te bewonderen, maar een volwaardige vrouw wiens schoonheid meer voelbaar dan zichtbaar is.

Nog een belangrijk detail: Sophie Turner zal ontsnappen aan de vernederende mannelijke blik, dat opdringerige mannelijke perspectief dat de mythe van de geobjectiveerde vrouw achter de camera in stand houdt. In deze serie, die het voordeel heeft dat de introducties uitgebreid worden en er geen sprake is van louter visueel spektakel, wil scenarioschrijfster Phoebe Waller-Bridge het oorspronkelijke verhaal afstoffen en het script herschrijven in het voordeel van Lara Croft. Want vrouwenlichamen zouden geen begeerde objecten moeten zijn, maar eerbiedwaardige heiligdommen.

Puristen wijzen op het gebrek aan gelijkenis met de heldin.

Het was natuurlijk te verwachten dat de haters hun toetsenborden, oftewel hun favoriete wapen, zouden inzetten. Op forums en andere alternatieve platforms vallen nostalgici de castingkeuze aan. Ze bekritiseren haar vanwege de aanzienlijke anatomische verschillen met de originele heldin. Logisch, aangezien Lara Croft in het origineel twee airbags als borsten had, een achterkant die een BBL (Big Brother) waardig was en een taille zo smal dat die onnavolgbaar was, tenzij ze een paar ribben liet verwijderen. Sophie Turner wordt als een bedrieger gezien en is verre van universeel bewonderd.

“Ik kan me niet voorstellen dat ze een sexy komedie zou spelen, ik zou erom lachen.” “Sophie Turner lijkt helemaal niet op Lara Croft: ze mist de gratie, het charisma en de opvallende uitstraling. Haar acteerwerk is zielloos.” Dit is slechts een greep uit de negatieve reacties die op Reddit circuleren. Hoewel Sophie Turner uiterlijk niet de exacte kopie is van de Lara Croft die door de verloren tombes werd gesleept, vervult ze haar rol innerlijk meer dan overtuigend.

Sophie Turner, die onder de welwillende en frisse blik van Phoebe Waller-Bridge is getransformeerd tot Lara Croft, verdient lof voor het herschrijven van normen en het bijstellen van verwachtingen. Waar Lara Croft in eerdere incarnaties vooral een mannelijke fantasie bediende, belichaamt ze dit keer alles waar mannen bang voor zijn: een gespierde, intense en intimiderende vrouw.