3 miljoen luisteraars voor een zangeres die niet bestaat: wie is Sienna Rose eigenlijk?

Drie miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, meerdere nummers in de Viral Top 50… en toch wijst alles erop dat Sienna Rose geen echte zangeres is, maar een muzikaal project gecreëerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze mysterieuze neo-soulstem, die zowel het grote publiek als beroemdheden weet te boeien, wordt onbedoeld een symbool van de steeds verder vervagende grenzen tussen menselijke artiesten en algoritmes.
Een "ontdekking" van Spotify die nog nooit een podium heeft betreden.
Sienna Rose verscheen in het najaar van 2025 op streamingplatforms met een aantal intieme jazz-soulnummers, waaronder "Into the Blue", "Safe With You" en "Where Your Warmth Begins". Binnen enkele weken bereikten drie nummers de Viral 50 van Spotify en haar eerste single behaalde meer dan 5 miljoen streams, terwijl ze maandelijks 3 miljoen luisteraars bereikte of overtrof.
Op papier lijkt het allemaal de opmars van een nieuwe sensatie: een gepolijste Spotify-biografie, een neo-soul-esthetiek, vergelijkingen met gevestigde zangeressen zoals de Britse Olivia Dean. Maar geen concerten, geen videoclips, geen interviews en geen promotietournees bevestigen het bestaan van een persoon achter deze naam.
Verontrustende aanwijzingen: een kunstenaar zonder gezicht of netwerk.
De eerste twijfels ontstonden bij fans en muziekliefhebbers die een ongebruikelijk detail opmerkten: Sienna Rose was onvindbaar op sociale media of via een simpele Google-zoekopdracht, behalve op streamingplatforms. Voor een "nieuwe ster" die zo succesvol was, was deze complete afwezigheid van een online aanwezigheid meer dan verrassend. Sindsdien is er een Instagram-account verschenen, vergezeld van video's die de artiest zogenaamd tonen. Dit is echter niet genoeg om de argwaan van sommigen weg te nemen: in een tijd waarin kunstmatige intelligentie in staat is om ultrarealistische video's van "menselijke" personages te produceren, blijven de twijfels bestaan.
Nog een verdacht element: tussen eind september en begin december bracht Sienna Rose minstens 45 nummers uit op streamingdiensten, een productietempo dat voor één menselijke artiest vrijwel onmogelijk vol te houden is. Verschillende luisteraars beschreven ook "enigszins generieke teksten", "zeer formulematige structuren" en zelfs "een ruis of klankkleur" die typisch is voor sommige door AI gegenereerde muziek.
Bekijk dit bericht op Instagram
Deezer bevestigt: nummers gedetecteerd als door AI gegenereerd.
Het keerpunt kwam toen Deezer publiekelijk verklaarde dat de meerderheid van Sienna Rose's albums en nummers op hun platform waren gedetecteerd en gelabeld als zijnde gegenereerd door kunstmatige intelligentie. De dienst legde uit dat ze een interne tool gebruiken om muziek-AI te detecteren en gaf aan dat ze deze nummers verwijderen uit algoritmische aanbevelingen en redactionele afspeellijsten voor meer transparantie naar luisteraars.
Ondertussen komen verschillende internationale media – BBC , TechRadar, Rolling Stone en 01net – tot dezelfde conclusie: alles wijst erop dat Sienna Rose geen echte zangeres is, maar een project dat volledig is opgebouwd met behulp van AI-tools (stem, composities, visuals).
Een stem die "menselijk" genoeg is om zelfs beroemdheden voor de gek te houden.
De controverse kreeg een popdimensie toen de Amerikaanse singer-songwriter, actrice, producer en ondernemer Selena Gomez kortstondig een nummer van Sienna Rose gebruikte in een Instagram-post over de Golden Globes, voordat ze het verwijderde te midden van het aanhoudende debat over de authenticiteit van de artiest. Voor veel online gebruikers versterkt het feit dat een wereldster, in ieder geval tijdelijk, het idee dat de grens tussen menselijke en gesynthetiseerde stemmen steeds vager wordt.
Deze casus laat zien hoe capabel muzikale AI tegenwoordig is in het produceren van "geloofwaardige" nummers, die goed genoeg in elkaar zitten om op te vallen in mainstream afspeellijsten, naast nummers van echte artiesten.
Sienna Rose, een symptoom van een veel groter debat.
Achter het mysterie rond Sienna Rose schuilt een brandend debat in de muziekindustrie: moet er een duidelijke label worden opgelegd aan door AI gegenereerde nummers, en moet de zichtbaarheid van menselijke muzikanten worden beschermd? Deezer claimt bijvoorbeeld al een beleid van transparantie en het verwijderen van 100% AI-content uit zijn aanbevelingen, om te voorkomen dat het rechtstreeks concurreert met artiesten.
Kortom, we weten op dit moment niet precies wie er achter dit project zit: een platenlabel, een collectief, een onafhankelijke ontwikkelaar? Geen enkele entiteit heeft officieel de verantwoordelijkheid voor Sienna Rose opgeëist. Eén ding is zeker: deze "zangeres" die niet bestaat, heeft al een precedent geschapen, en haar bliksemcarrière zal (helaas) waarschijnlijk andere soortgelijke projecten in de komende maanden inspireren.