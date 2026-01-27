3 miljoen luisteraars voor een zangeres die niet bestaat: wie is Sienna Rose eigenlijk?

Drie miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, meerdere nummers in de Viral Top 50… en toch wijst alles erop dat Sienna Rose geen echte zangeres is, maar een muzikaal project gecreëerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze mysterieuze neo-soulstem, die zowel het grote publiek als beroemdheden weet te boeien, wordt onbedoeld een symbool van de steeds verder vervagende grenzen tussen menselijke artiesten en algoritmes.

Een "ontdekking" van Spotify die nog nooit een podium heeft betreden.

Sienna Rose verscheen in het najaar van 2025 op streamingplatforms met een aantal intieme jazz-soulnummers, waaronder "Into the Blue", "Safe With You" en "Where Your Warmth Begins". Binnen enkele weken bereikten drie nummers de Viral 50 van Spotify en haar eerste single behaalde meer dan 5 miljoen streams, terwijl ze maandelijks 3 miljoen luisteraars bereikte of overtrof.

Op papier lijkt het allemaal de opmars van een nieuwe sensatie: een gepolijste Spotify-biografie, een neo-soul-esthetiek, vergelijkingen met gevestigde zangeressen zoals de Britse Olivia Dean. Maar geen concerten, geen videoclips, geen interviews en geen promotietournees bevestigen het bestaan van een persoon achter deze naam.

Verontrustende aanwijzingen: een kunstenaar zonder gezicht of netwerk.

De eerste twijfels ontstonden bij fans en muziekliefhebbers die een ongebruikelijk detail opmerkten: Sienna Rose was onvindbaar op sociale media of via een simpele Google-zoekopdracht, behalve op streamingplatforms. Voor een "nieuwe ster" die zo succesvol was, was deze complete afwezigheid van een online aanwezigheid meer dan verrassend. Sindsdien is er een Instagram-account verschenen, vergezeld van video's die de artiest zogenaamd tonen. Dit is echter niet genoeg om de argwaan van sommigen weg te nemen: in een tijd waarin kunstmatige intelligentie in staat is om ultrarealistische video's van "menselijke" personages te produceren, blijven de twijfels bestaan.

Nog een verdacht element: tussen eind september en begin december bracht Sienna Rose minstens 45 nummers uit op streamingdiensten, een productietempo dat voor één menselijke artiest vrijwel onmogelijk vol te houden is. Verschillende luisteraars beschreven ook "enigszins generieke teksten", "zeer formulematige structuren" en zelfs "een ruis of klankkleur" die typisch is voor sommige door AI gegenereerde muziek.

