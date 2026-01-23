Een historisch record bij de Oscars: deze film wordt de meest genomineerde film in de geschiedenis.

Ryan Cooglers bovennatuurlijke thriller "Sinners" schreef onlangs Oscar-geschiedenis door de meest genomineerde film aller tijden te worden, waarmee hij "Titanic" en "La La Land" overtrof. Een symbolische, onverwachte – bijna surrealistische – triomf voor een filmmaker (Ryan Coogler) die, film na film, de contouren van de Amerikaanse cinema herdefinieert.

Een historisch record voor "Sinners".

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences onthulde op 22 januari 2026 de lijst met nominaties voor de Oscars van 2026, en daarmee werd meteen een bladzijde in de filmgeschiedenis geschreven: "Sinners", de speelfilm van Ryan Coogler, ontving maar liefst 16 nominaties, een absoluut record.

De veelgeprezen film, met Michael B. Jordan in de hoofdrol als tweelingbroers, vertelt het verhaal van de oprichting van een bluesclub in het Mississippi van de jaren 30, tegen een achtergrond van racisme, segregatie en vampirisme. Deze gedurfde mix van genres boeide wereldwijd het publiek – met een wereldwijde opbrengst van meer dan 368 miljoen dollar – en veroverde de harten van de filmindustrie.

Naast de belangrijkste categorieën (beste film, beste regisseur, beste hoofdrolspeler, beste mannelijke en vrouwelijke bijrol) valt "Sinners" ook op met een nominatie in de nieuwe categorie beste cast, die dit jaar voor het eerst is ingesteld.

Symbolische en historische benoemingen

Naast de digitale weergave markeert Sinners verschillende symbolische mijlpalen.

De Afro-Amerikaanse kostuumontwerpster Ruth E. Carter, die al een Oscar won voor "Black Panther", wordt met 5 nominaties de meest genomineerde zwarte vrouw in de Oscar-geschiedenis dankzij haar kostuumontwerp voor de film.

In de categorie cinematografie behoort de Amerikaanse cameravrouw Autumn Durald Arkapaw tot de weinige vrouwen die ooit in deze categorie genomineerd zijn – slechts de vierde in 97 edities.

De Amerikaanse regisseur, producent en scenarioschrijver Ryan Coogler vertelde aan Deadline dat hij dacht dat het een vergissing was toen zijn vader hem vertelde in hoeveel categorieën zijn film genomineerd was: "Mijn vader telde naast me. Toen hij zestien zei, antwoordde ik: 'Onmogelijk, je hebt een fout gemaakt.' En toen de artikelen het bevestigden, zorgde hij ervoor dat hij me eraan herinnerde dat hij gelijk had."

Een spannende wedstrijd

Het succes van "Sinners" plaatst Ryan Coogler voor een flinke concurrentiestrijd. Paul Thomas Andersons "One Battle After Another", een satire op de Amerikaanse tegencultuur, heeft 13 nominaties in de wacht gesleept en blijft volgens verschillende voorspellers de favoriet voor beste film en beste regisseur.

Vervolgens komen "Marty Supreme", "Sentimental Value" en "Frankenstein", die elk negen keer genomineerd zijn. Opvallende verrassingen in de selectie zijn de afwezigheid van de Ierse acteur Paul Mescal, de Amerikaanse acteur, regisseur, scenarioschrijver en filmproducent George Clooney, de Amerikaanse actrice en zangeres Gwyneth Paltrow en zelfs de langverwachte film "Wicked" in de belangrijkste categorieën.

"Sinners", een symbool van een nieuw Hollywood

Met deze film vestigt Ryan Coogler zich als een van de meest invloedrijke filmmakers van zijn generatie. Door een sociaal verhaal, een gedurfde esthetiek en vernieuwende genreconventies te combineren, levert hij een film af die populair entertainment vermengt met een politiek perspectief op de Afro-Amerikaanse geschiedenis.

Op 15 maart zal blijken hoeveel van de 16 nominaties daadwerkelijk in een beeldje worden omgezet. Eén ding is echter al zeker: "Sinners" zal een historisch keerpunt betekenen in de geschiedenis van de Oscars en in de geschiedenis van de wereldcinema.