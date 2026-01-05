Zal "The Cleaning Lady" na dit verontrustende einde een vervolg krijgen?

De thriller "The Housemaid", gebaseerd op de bestseller van Freida McFadden en geregisseerd door Paul Feig, heeft sinds de release op 24 december 2025 wereldwijd al 92 miljoen dollar opgebracht, aldus Box Office Pro . Met Sydney Sweeney, Amanda Seyfried en Brandon Sklenar in de hoofdrollen, heeft dit eerste deel van een literaire trilogie de honger naar een vervolg aangewakkerd, vooral omdat het budget van 35 miljoen dollar ruimschoots is overschreden.

Commercieel succes en literaire trilogie

Met meer dan 2,5 miljoen verkochte exemplaren in Frankrijk en 4,5 miljoen in de Verenigde Staten, volgt "The Housekeeper" Millie, een jonge huishoudster die in dienst treedt bij het rijke echtpaar Nina en Andrew Winchester. Wat een ideale baan lijkt, verandert in een nachtmerrie vol geheimen en manipulatie in hun landhuis.

(SPOILER ALERT) De film, die een waardering van 3,1/5 kreeg van kijkers op Letterboxd , eindigt met een cliffhanger: Millie helpt een nieuwe baas die worstelt met een gewelddadige echtgenoot, wat een voorproefje is van de vervolgfilms "Secrets of the Housekeeper" en "The Housekeeper Sees Everything", waarin ze samenwerkt met Enzo (Michèle Morrone) om vrouwen in nood te redden.

Zijn de acteurs en de regisseur klaar om verder te filmen?

Tijdens de promotietournee bekende de Italiaanse acteur en zanger Michele Morrone, die na "A Simple Favor 2" opnieuw samenwerkt met de Amerikaanse acteur Paul Feig, in een interview dat hij "verliefd" was geworden op het raadselachtige personage Enzo, dat in alle drie de romans voorkomt: "Ik ben er klaar voor. Teken het contract!" Paul Feig reageerde geestig.

De Amerikaanse actrice en producente Sydney Sweeney, een fan van de boeken, beschrijft de heldin als "vurig" en de belichaming van "vrouwelijke woede", en zegt dat ze "dolblij is om haar personage verder uit te diepen". Freida McFadden en Paul Feig verklaren "open te staan voor samenwerking aan vervolgfilms", mits de film goed scoort aan de kassa.

Met een opbrengst van 92 miljoen dollar heeft de film zijn budget al overtroffen en zorgt hij voor een veelbelovend rendement op de investering. Historisch gezien effent een dergelijk succes – in combinatie met een cliffhanger en een uitgebreid universum – de weg voor vervolgfilms, zoals bij "Gone Girl" of de spannende thrillers van Paul Feig. Officiële bevestiging is nog in afwachting: studio's en distributeurs zullen de uiteindelijke box office-cijfers nauwlettend in de gaten houden, maar de acteurs, scenarioschrijver en regisseur lijken enthousiast om de "geheimen" van Millie en Enzo te ontrafelen.