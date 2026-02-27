Na Pamela Anderson belooft de casting voor de reboot van "Baywatch" intrigerend te worden.

Tweeduizend acteurs, modellen en aspirant-strandwachten stroomden onlangs naar het strand van Marina del Rey onder een stralende zon voor de open auditie voor de Fox-reboot van "Baywatch". Deze grootschalige castingoproep, gecombineerd met een promotie-evenement, heeft als doel de legende van de Californische stranden nieuw leven in te blazen, 25 jaar na de originele cultklassieker.

14.000 aanmeldingen, 2.000 geselecteerd

Na 14.000 aanmeldingen mochten slechts 2.000 gelukkigen – van alle leeftijden en lichaamstypes – in badkleding over de catwalk lopen, ondanks de temperatuur van 10°C, meldt Variety . Van een moeder en dochter uit Colorado zonder enige ervaring tot een clown met wit geschminkt gezicht en een bijlesleraar met een midlifecrisis: diversiteit was alomtegenwoordig. De Canadese acteur en worstelaar Stephen Amell (hoofdrolspeler in de reboot) mengde zich zelfs onder het publiek en zei verbaasd: "Dit is allemaal zo vreemd."

Snelwerpen: 45 seconden

De kandidaten brachten 45 seconden door voor 20 casting directors: strandwachten, figuranten, stamgasten en zelfs hoofdrollen die nog geschreven moesten worden. Margaret "BB" Dupré (77 jaar oud, al jarenlang de body double van Pamela Anderson) en Athena Vas (Griekse bodybuilder) belichamen deze eclectische zoektocht naar het volgende rode icoon. De opnames beginnen in maart.

Enorme ophef op sociale media.

Op X (voorheen Twitter) en Instagram zijn afbeeldingen van de virale casting enorm populair geworden: "Wie wordt de volgende Hasselhoff?" , "We willen de slow-motion herhalingen zien!" , "Waanzinnige casting!" Fans speculeren over de opvolgers van Pamela Anderson, delen hilarische foto's (moeder met schaar op de parkeerplaats, waterclown) en blazen het debat over nostalgie versus moderniteit nieuw leven in. De hashtag #BaywatchReboot is trending.

Deze reboot rekent op de nostalgie van een miljard kijkers per aflevering. Met deze vroege belangstelling zou Fox "Baywatch" in 2026 zomaar weer in de schijnwerpers kunnen zetten.