Seizoen 3 van "Wednesday": Een vaste acteur uit Tim Burtons films voegt zich bij de cast.

Na haar avontuur in Hawkins en de confrontatie met de Demogorgons, vestigt Winona Ryder zich nu op Nevermore Academy. Netflix maakte op 23 februari 2026 officieel bekend dat ze een gastrol zal spelen in verschillende afleveringen van het derde seizoen van "Wednesday". Dit is opnieuw een samenwerking met Tim Burton en een hereniging met Jenna Ortega, haar tegenspeelster uit "Beetlejuice".

Een vaste waarde in het Burton-universum.

Winona Ryder is geen onbekende in de fantastische en macabere wereld van de Amerikaanse regisseur Tim Burton. Hun samenwerking dateert al van "Beetlejuice" uit 1988, waarin ze de rebelse Lydia Deetz speelde, een rol die ze opnieuw vertolkte in het vervolg uit 2024. Ze werkten ook samen aan "Edward Scissorhands" (1990) en "Frankenweenie" (2012).

Tim Burton zelf zei dat hij "verheugd" was over de hereniging: "Ze past perfect in dit universum. Ze is een zeer dierbare vriendin." Showrunners Alfred Gough en Miles Millar prezen de "onbetwiste koningin van de buitenstaanders" eveneens en benadrukten haar onschatbare bijdrage aan Nevermore.

Tabitha: Een nieuw mysterie in Nevermore

Winona Ryder zal Tabitha spelen, een nieuw personage dat niet voorkomt in de originele "Addams Family"-strips of eerdere seizoenen. Haar precieze rol blijft een mysterie, maar ze voegt zich bij een reeks nieuwe castleden: Eva Green (Ophelia, Morticia's zus), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) en Oscar Morgan (Atticus).

De opnames zijn begonnen in Dublin en beloven "nieuwe leerlingen, nieuwe leraren en de geheimen van de Addams Family in een staat van verval". Dit derde seizoen, dat naar verwachting in 2027 verschijnt, volgt op het tweede seizoen, dat in augustus 2025 werd uitgezonden en waarin Lady Gaga en Christopher Lloyd te zien waren.

Een brug tussen twee werelden

De timing is perfect: een paar maanden na het einde van "Stranger Things" maakt Winona Ryder de overstap van een horrorserie uit de jaren 80 naar een Victoriaanse gothic tienerserie. Ze werkt opnieuw samen met Jenna Ortega, die haar dochter Astrid speelde in "Beetlejuice", waarmee een mooie cirkel van artistieke samenwerkingen rond is.

Met de toevoeging van Winona Ryder aan Nevermore belooft seizoen 3 van "Wednesday" een groot succes te worden, waarin de Burton-stijl wordt gecombineerd met een prestigieuze cast. Deze toevoeging versterkt Tim Burtons uitgebreide universum op Netflix en biedt fans een onverwachte crossover tussen de monsters van Hawkins en de excentriciteiten van de Addams Family. We zullen tot 2027 moeten wachten om Tabitha en de nieuwe mysteries van de academie te ontdekken...