Search here...

Seizoen 3 van "Wednesday": Een vaste acteur uit Tim Burtons films voegt zich bij de cast.

Cultuur
Léa Michel
Extrait de la série « Mercredi »

Na haar avontuur in Hawkins en de confrontatie met de Demogorgons, vestigt Winona Ryder zich nu op Nevermore Academy. Netflix maakte op 23 februari 2026 officieel bekend dat ze een gastrol zal spelen in verschillende afleveringen van het derde seizoen van "Wednesday". Dit is opnieuw een samenwerking met Tim Burton en een hereniging met Jenna Ortega, haar tegenspeelster uit "Beetlejuice".

Een vaste waarde in het Burton-universum.

Winona Ryder is geen onbekende in de fantastische en macabere wereld van de Amerikaanse regisseur Tim Burton. Hun samenwerking dateert al van "Beetlejuice" uit 1988, waarin ze de rebelse Lydia Deetz speelde, een rol die ze opnieuw vertolkte in het vervolg uit 2024. Ze werkten ook samen aan "Edward Scissorhands" (1990) en "Frankenweenie" (2012).

Tim Burton zelf zei dat hij "verheugd" was over de hereniging: "Ze past perfect in dit universum. Ze is een zeer dierbare vriendin." Showrunners Alfred Gough en Miles Millar prezen de "onbetwiste koningin van de buitenstaanders" eveneens en benadrukten haar onschatbare bijdrage aan Nevermore.

Tabitha: Een nieuw mysterie in Nevermore

Winona Ryder zal Tabitha spelen, een nieuw personage dat niet voorkomt in de originele "Addams Family"-strips of eerdere seizoenen. Haar precieze rol blijft een mysterie, maar ze voegt zich bij een reeks nieuwe castleden: Eva Green (Ophelia, Morticia's zus), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) en Oscar Morgan (Atticus).

De opnames zijn begonnen in Dublin en beloven "nieuwe leerlingen, nieuwe leraren en de geheimen van de Addams Family in een staat van verval". Dit derde seizoen, dat naar verwachting in 2027 verschijnt, volgt op het tweede seizoen, dat in augustus 2025 werd uitgezonden en waarin Lady Gaga en Christopher Lloyd te zien waren.

Een brug tussen twee werelden

De timing is perfect: een paar maanden na het einde van "Stranger Things" maakt Winona Ryder de overstap van een horrorserie uit de jaren 80 naar een Victoriaanse gothic tienerserie. Ze werkt opnieuw samen met Jenna Ortega, die haar dochter Astrid speelde in "Beetlejuice", waarmee een mooie cirkel van artistieke samenwerkingen rond is.

Met de toevoeging van Winona Ryder aan Nevermore belooft seizoen 3 van "Wednesday" een groot succes te worden, waarin de Burton-stijl wordt gecombineerd met een prestigieuze cast. Deze toevoeging versterkt Tim Burtons uitgebreide universum op Netflix en biedt fans een onverwachte crossover tussen de monsters van Hawkins en de excentriciteiten van de Addams Family. We zullen tot 2027 moeten wachten om Tabitha en de nieuwe mysteries van de academie te ontdekken...

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Hannah Montana" keert 20 jaar later terug: Miley Cyrus maakt een verrassende aankondiging.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hannah Montana" keert 20 jaar later terug: Miley Cyrus maakt een verrassende aankondiging.

Twintig jaar na de première op Disney Channel maakt "Hannah Montana" zich klaar voor een grote comeback. Miley...

Het Super Bowl-optreden van Bad Bunny had een onverwacht effect... het bereikte zelfs de riolen van New York.

Het optreden van de Puerto Ricaanse rapper en zanger Bad Bunny tijdens de halftime show van Super Bowl...

Na de roof in het Louvre is de kroon van Eugenie onherkenbaar op eerder onbekende foto's.

Nooit eerder vertoonde foto's, gepubliceerd door het Louvre, tonen de toestand van de kroon van keizerin Eugénie, die...

"Bridgerton": Seizoen 5 en 6 zullen twee vrouwen in de hoofdrol hebben.

Terwijl seizoen 4 van "Bridgerton" records breekt op Netflix met de romance tussen Benedict en Sophie, vragen de...

Deze volledig vrouwelijke muziekgroep werd na een optreden het doelwit van "seksistische" kritiek.

De Amerikaanse meidengroep Katseye, bestaande uit zes leden, is opnieuw in opspraak geraakt nadat hun optreden met "Gnarly"...

Deze fascinerende foto's laten zien dat toeval soms heel goed uitpakt.

Soms biedt de stad zulke perfect gecomponeerde scènes dat ze geënsceneerd lijken. Toch is alles spontaan. Op Instagram...

© 2025 The Body Optimist