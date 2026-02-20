"Hannah Montana" keert 20 jaar later terug: Miley Cyrus maakt een verrassende aankondiging.

Twintig jaar na de première op Disney Channel maakt "Hannah Montana" zich klaar voor een grote comeback. Miley Cyrus zelf – die de brunette Miley Stewart speelde in de serie – kondigde de uitzending van een speciale jubileumaflevering aan, waarmee ze de nostalgie naar de jaren 2000 weer aanwakkerde.

Een speciale aflevering ter ere van 20 jaar succes.

De serie "Hannah Montana", die in 2006 voor het eerst werd uitgezonden op Disney Channel, heeft een hele generatie beïnvloed. Twintig jaar later kondigde Miley Cyrus via sociale media aan dat er op 24 maart 2026 een speciale jubileumaflevering te zien zal zijn op Disney+. In een korte video die online is geplaatst, is te zien hoe een auto stopt voor de iconische Studio 9. Een bekend figuur stapt uit en brengt de wereld van de serie direct tot leven.

De aankondiging zorgde al snel voor enthousiasme onder fans, van wie velen hun herinneringen aan de serie deelden. Volgens Variety zal de aflevering een diepgaand interview met Miley Cyrus bevatten. De podcast, gepresenteerd door Alex Cooper, zal nooit eerder vertoonde archiefbeelden en reconstructies van iconische sets laten zien, zoals de woonkamer van de Stewarts en Hannah's iconische inloopkast.

Terug naar waar het allemaal begon. 🖤 De Hannah Montana 20th Anniversary Special gaat op 24 maart in première op @DisneyPlus . #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) 17 februari 2026

Een verklaring doordrenkt van dankbaarheid.

In een bericht aan haar fans benadrukte Miley Cyrus het belang van het personage in haar leven. Ze bevestigde dat Miley Stewart, de ogenschijnlijk gewone middelbare scholier die transformeert in popster Hannah Montana, altijd een deel van haar zal blijven en dat de serie haar leven net zozeer heeft gevormd als dat van haar publiek. Deze uitspraak markeert een keerpunt. Na jarenlang geprobeerd te hebben afstand te nemen van haar Disney-imago, vertegenwoordigt deze terugkeer een bewuste verzoening.

De jubileumaflevering wordt gepresenteerd als een manier "om degenen te bedanken die de serie vanaf het begin hebben gesteund". Disney omschrijft het evenement ook als "een ware liefdesbrief aan de fans". Het platform is van plan een speciale collectie uit te brengen met alle vier seizoenen van de serie en de spin-offfilms.

Een popfenomeen uit de jaren 2000

Bij de lancering vertelde "Hannah Montana" het verhaal van het dubbelleven van een doodgewone tiener die in het geheim een carrière als popster nastreefde. Dit simpele maar effectieve concept veroverde al snel een internationaal publiek. De serie werd genomineerd voor Emmy Awards en leidde tot een grote muziekfranchise, met verschillende albums die platina en goud behaalden. Er werden ook twee speelfilms uitgebracht, waaronder "Hannah Montana: The Movie" in 2009.

Los van de kijkcijfers had de serie een diepgaande invloed op de popcultuur van de jaren 2000: mode, muziek, kapsels, merchandise… De kleurrijke esthetiek en de energie van de personages lieten een onuitwisbare indruk achter op een hele generatie. Zelfs nu nog, volgens gegevens van Disney+, is er wereldwijd meer dan een half miljard uur aan "Hannah Montana"-afleveringen op het platform bekeken. Een bewijs van de blijvende populariteit van de serie.

Nostalgie: een verbindende kracht

De aangekondigde terugkeer is geen nieuw seizoen van een fictieserie, maar een speciaal evenement gericht op herinneringen en het delen van ervaringen. Door iconische locaties opnieuw te bezoeken en nooit eerder vertoonde archiefbeelden te tonen, lijkt Miley Cyrus een moment van verbondenheid te willen creëren. Deze keuze sluit aan bij een bredere trend: de jubilea van cultseries, waarbij voormalige acteurs en fans samenkomen om gedeelde herinneringen op te halen.

Nostalgie wordt hier een verbindende kracht, die meerdere generaties samenbrengt. Voor veel kijkers is de serie "Hannah Montana" veel meer dan alleen entertainment. Het roept een specifieke periode uit hun adolescentie op, gekenmerkt door de liedjes en afleveringen die op Disney Channel werden uitgezonden.

Twintig jaar na de lancering keert "Hannah Montana" terug met een speciale aflevering met Miley Cyrus in de hoofdrol. Met archiefbeelden, nagebouwde sets en persoonlijke anekdotes belooft het een emotionele ervaring te worden. Kijk op 24 maart 2026 op Disney+ en herbeleef de wereld die een generatie heeft gevormd.