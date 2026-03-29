Het verhaal van Daphne Selfe, een model dat tot op 97-jarige leeftijd actief bleef.

Daphne Selfe heeft haar stempel gedrukt op de modegeschiedenis. Het Britse model was meer dan zeven decennia actief en groeide uit tot een iconische figuur in de representatie van oudere vrouwen in de industrie. Ze overleed op 21 maart 2026 op 97-jarige leeftijd en liet een carrière achter die vaak wordt aangehaald als voorbeeld van veranderende schoonheidsidealen.

Begin in de naoorlogse periode

Daphne Selfe werd geboren op 1 juli 1928 in Londen en begon haar modellencarrière eind jaren 40 nadat ze ontdekt was tijdens een wedstrijd voor tijdschriftcovers. Ze volgde vervolgens een opleiding bij het agentschap Gaby Young en werkte voor catalogi, reclamecampagnes en modehuizen. In die tijd hanteerde de mode-industrie zeer strenge criteria, waardoor er weinig ruimte was voor diversiteit. Na haar huwelijk in de jaren 50 zette Daphne Selfe haar carrière tijdelijk op pauze om zich op haar gezin te richten. Ze bleef echter af en toe verschijnen in televisie- en filmproducties en reclames.

Een opmerkelijke comeback na 70 jaar.

De carrière van Daphne Selfe kreeg eind jaren negentig een nieuwe impuls toen ze na het overlijden van haar man weer ging modelleren. Op haar zeventigste trok ze de aandacht van fotografen en merken die geïnteresseerd waren in het vertegenwoordigen van een breder leeftijdsbereik. Ze nam deel aan de London Fashion Week en poseerde voor internationale tijdschriften zoals Vogue en Marie Claire.

In de loop der jaren heeft ze samengewerkt met merken als Dolce & Gabbana en Nivea, en met gerenommeerde fotografen zoals Mario Testino en David Bailey. Haar zogenaamde natuurlijke uitstraling, met name haar lange grijze haar dat ze bewust niet verft, is haar visuele handelsmerk geworden. Ze benadrukt regelmatig haar wens om de effecten van de tijd niet te verbergen, wat bijdraagt aan een realistischer beeld van veroudering.

Een recordbrekende carrière in de geschiedenis van de mode.

Daphne Selfe is door Guinness World Records erkend als het oudste nog werkende professionele model. Haar carrière omvat meer dan 70 jaar, een zeldzame prestatie in de mode-industrie. Haar laatste professionele optreden was in 2025 tijdens een Vogue-evenement op Royal Ascot. In 2019 ontving ze de Order of the British Empire Medal voor haar bijdrage aan de mode en haar rol in het vergroten van de zichtbaarheid van oudere vrouwen in de branche.

Een vooraanstaand figuur op het gebied van leeftijdsdiversiteit

De carrière van Daphne Selfe wordt vaak aangehaald als voorbeeld van de strijd tegen leeftijdsdiscriminatie in de mode-industrie. Ze is een voorstander van het idee dat zichtbaarheid voor diverse profielen zorgt voor een betere afspiegeling van de maatschappij. Door de jaren heen heeft ze consequent haar wens geuit om meer oudere modellen te zien in de media en reclamecampagnes. Haar verhaal maakt deel uit van een bredere beweging die streeft naar een meer inclusieve representatie, met name op het gebied van leeftijd, lichaamsbouw en etniciteit.

Een blijvende invloed op de industrie

Het overlijden van Daphne Selfe leidde tot talloze eerbetuigingen in de internationale pers, waarin de impact van haar carrière op de evolutie van schoonheidsidealen werd benadrukt. Haar loopbaan herinnert ons eraan dat de mode kan evolueren door profielen te omarmen die lange tijd grotendeels onzichtbaar zijn gebleven. Veel waarnemers zijn van mening dat haar carrière de weg heeft geplaveid voor andere topmodellen. Haar inzet voor een meer inclusieve visie op schoonheid blijft de industrie beïnvloeden.

Met een carrière van meer dan zeven decennia heeft Daphne Selfe haar stempel gedrukt op de modegeschiedenis door tot op hoge leeftijd actief te blijven. Ze overleed op 97-jarige leeftijd en liet een nalatenschap achter die vaak wordt aangehaald als voorbeeld van doorzettingsvermogen en openheid voor een grotere diversiteit aan profielen binnen de visuele media.