Dit model verschijnt zonder make-up en lokt talloze reacties uit.

Het Zuid-Koreaanse model en influencer Choi Jun Hee trok onlangs de aandacht met een video waarin ze zonder make-up te zien is. Hoewel ze bekendstaat om haar zorgvuldig gecreëerde verschijningen op sociale media, koos ze ervoor om haar natuurlijke gezicht te tonen, een schril contrast met het imago dat normaal gesproken bij haar posts hoort.

Een natuurlijke video die internetgebruikers verrast.

In het korte filmpje dat op Instagram werd geplaatst, is Choi Jun Hee eerst te zien met een bril en zonder make-up, in een bewust eenvoudige stijl. De video laat vervolgens een transformatie zien naar haar gebruikelijke look, gekenmerkt door meer uitgebreide make-up. Dit visuele contrast leidde al snel tot talloze reacties online, waarbij sommige internetgebruikers hun verbazing uitten over deze "transformatie".

Een bericht dat voorafgaand aan een belangrijke gebeurtenis werd gedeeld.

Deze verklaring komt op het moment dat het model zich voorbereidt op haar bruiloft, die gepland staat voor mei. Met dit bericht lijkt ze een meer persoonlijke kant van haar publieke imago te willen laten zien, waarbij ze een natuurlijke look benadrukt die zelden op haar sociale media te zien is.

Choi Jun Hee is ook bekend als de dochter van de Zuid-Koreaanse actrice Choi Jin Sil, een prominent figuur in de entertainmentindustrie van haar land. Ze bouwt al enkele jaren aan haar eigen online aanwezigheid, met name via haar content over mode en lifestyle.

Een reflectie op beeldvorming op sociale media

De video wordt vergezeld door een humoristische boodschap waarin kijkers worden aangespoord om een boek niet op zijn omslag te beoordelen, een thema dat vaak door contentmakers wordt verkend. Door verschillende facetten van haar imago te laten zien, illustreert het Zuid-Koreaanse model en influencer Choi Jun Hee hoe sociale media de publieke perceptie kunnen beïnvloeden.

De reacties tonen aan dat er nog steeds interesse is in content die authenticiteit benadrukt. Verschillende internetgebruikers gaven aan deze aanpak te waarderen, omdat ze geloven dat het bijdraagt aan een realistischer beeld van het dagelijks leven.

Tussen publiek imago en spontaniteit

Dit type publicatie weerspiegelt ook een evolutie in digitale praktijken, waarbij veel publieke figuren ervoor kiezen om af te wisselen tussen zorgvuldig geproduceerde content en meer spontane momenten. Deze aanpak stelt hen in staat om een directe verbinding met hun publiek te behouden en tegelijkertijd de formats die ze aanbieden te diversifiëren.

Door deze video zonder make-up te delen, geeft het Zuid-Koreaanse model en influencer Choi Jun Hee eindelijk een genuanceerder beeld van het publieke imago en herinnert ze ons eraan dat de online getoonde verschijningen vaak het resultaat zijn van specifieke esthetische keuzes.