Dit plus-size model trekt de aandacht met een bedrukte jurk met een onverwacht detail.

Modellen
Fabienne Ba.
@tatywashere__ / Instagram

Plus-size model Taty @tatywashere__ zorgde onlangs voor veel ophef nadat ze foto's deelde van een jurk met een print en een onverwacht detail. Deze stijlkeuze benadrukt een silhouet dat speelt met het contrast tussen patroon en stof.

Een bedrukte jurk verfraaid met wit bont.

Op de online gedeelde foto's draagt Taty (@tatywashere__) een bedrukte jurk met witte bontrandjes aan de mouwen en zoom. De combinatie van een grafische print met een zachte textuur is een voorbeeld van de kunstzinnige mix van materialen, een aanpak die vaak te zien is in hedendaagse collecties. Synthetisch of decoratief bont wordt vaak gebruikt om bepaalde elementen van het kledingstuk te accentueren.

De rol van details bij het construeren van een silhouet

Afwerkingen zoals texturen kunnen de algehele uitstraling van een outfit veranderen. In dit geval zorgt de witte bontkraag voor een visueel contrast met de print van de jurk, waardoor de lijnen van het silhouet worden benadrukt. Stylisten gebruiken deze details vaak om een kledingstuk structuur te geven of de aandacht te vestigen op specifieke delen. Texturen spelen een belangrijke rol in de visuele balans van een look, vooral in combinatie met patronen.

Het groeiende belang van diversiteit in de mode

De aanwezigheid van plus-size modellen, zoals Taty @tatywashere__, in campagnes en op sociale media draagt bij aan de evolutie van lichaamsrepresentatie in de mode-industrie. Verschillende waarnemers wijzen op "een geleidelijke diversificatie van profielen die zichtbaar zijn in redactionele content". Deze evolutie maakt deel uit van een dynamiek die gericht is op het weerspiegelen van een veelheid aan lichaamsvormen en identiteiten. Het tonen van diverse looks helpt de perceptie van hedendaagse trends te verrijken.

Kortom, met deze bedrukte jurk afgezet met wit bont, presenteert Taty @tatywashere__ een silhouet dat draait om het contrast tussen patroon en textuur. De zichtbaarheid van deze outfit bevestigt de rol van sociale media bij het verspreiden van mode-inspiratie en het tonen van diverse lichaamstypes.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
