Dit Amerikaanse model blaast een strandtrend nieuw leven in met een retro silhouet.

Modellen
Julia P.
@lindseypelas / Instagram

Strandkleding maakt een grote sprong terug in de tijd. Om haar verjaardag te vieren, deelde het Amerikaanse model Lindsey Pelas een reeks zonovergoten foto's op Instagram, waarop ze een badpak met een uitgesproken retro-uitstraling draagt. Deze outfit blaast een charmante strandtrend nieuw leven in: vintage-geïnspireerde modellen.

Een jurk uit één stuk met een bloemenprint.

Voor deze fotoshoot koos Lindsey Pelas voor een badpak uit één stuk met een delicate print, een mix van kleine bloemen en zwarte stippen. Een charmant en romantisch motief, rechtstreeks geïnspireerd op vervlogen decennia. Poseerend in een zonovergoten woestijnlandschap, belichaamt ze perfect deze retro en zonnige esthetiek. Een strandoutfit die zich onderscheidt van meer minimalistische ontwerpen en de onmiskenbare charme van vintage benadrukt.

De terugkeer van de pin-upstijl.

Deze look maakt deel uit van een bredere trend. Na jaren waarin strakke lijnen de boventoon voerden, keert strandkleding terug naar de pin-upstijl van de jaren 50. Gestructureerde badpakken, bloemenprints, stippen en retro silhouetten maken een sterke comeback op het strand. Vooral stippen behoren tot de belangrijkste patronen van het seizoen, net als bloemenprints, die gewaardeerd worden om hun romantische uitstraling. Deze vintage golf wint steeds meer aan populariteit.

Een verjaardagsbericht

Lindsey Pelas deelde deze foto's om haar verjaardag te vieren. Ze koos ervoor om buiten te vieren, in een zonnige, natuurlijke omgeving, geheel in lijn met haar liefde voor de zomerse sfeer. Haar vele volgers stuurden al snel felicitaties en complimenteerden de reeks stralende foto's.

Met dit badpak uit één stuk met bloemenprint blaast Lindsey Pelas een charmante strandtrend nieuw leven in. Door te kiezen voor een retro silhouet laat ze ons zien dat vintage nog steeds springlevend is op het strand. Het zal zeker inspiratie bieden aan iedereen die droomt van een zonnige en tijdloze zomerlook.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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