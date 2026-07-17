Deze 61-jarige model, die lange tijd kampte met onzekerheden, verandert nu haar kijk op haar lichaam.

Jarenlang leefde Paulina Porizkova in een wereld waarin uiterlijk allesbepalend was. Nu, op 61-jarige leeftijd, deelt het voormalige Tsjechisch-Zweeds-Amerikaanse model een openhartig verhaal over haar relatie met haar lichaam, een relatie die gekenmerkt wordt door een ingrijpende transformatie. Een inspirerend verhaal, maar wel een dat enige nuancering verdient.

Een reis gekenmerkt door complexen.

Op Instagram plaatste Paulina Porizkova een video waarin ze reflecteert op haar relatie met haar lichaam. Hoewel velen haar figuur al lange tijd benijden, legt ze uit dat ze dat zelf nooit zo zag. Als jong meisje, zo vertelt ze, nam ze haar lichaam voor lief en besteedde ze er geen aandacht aan, terwijl ze constant ontevreden was.

Ondanks een internationale carrière als model geeft ze toe dat ze zichzelf vaak met anderen vergelijkt en zich concentreert op wat ze als imperfect beschouwt. Deze druk laat zien dat onzekerheden niet alleen afhangen van de perceptie van anderen.

Op 61-jarige leeftijd een veel rustiger vooruitzicht.

Na verloop van tijd is haar perspectief veranderd. Paulina Porizkova legt uit dat ze nu meer dankbaarheid voelt voor haar lichaam. Ze zegt dat ze alles waardeert wat het haar door de jaren heen heeft laten meemaken en bevestigt dat ze zich niet langer schaamt om haar rimpels, haar huid of de tekenen van de tijd te laten zien. In plaats van een geïdealiseerd beeld na te streven, viert ze liever een lichaam dat er altijd al is geweest. Het is een manier om haar talenten, levenservaring en veerkracht te benadrukken in plaats van perfectie na te streven.

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Welzijn gaat niet alleen over uiterlijk.

In haar getuigenis benadrukt Paulina Porizkova ook het belang van de zorg voor je geest. Volgens haar is zelfrespect net zozeer gebaseerd op mentaal welzijn als op uiterlijk. Deze meer holistische benadering stimuleert een milder zelfbeeld. Het idee is niet om leeftijdsgebonden veranderingen te ontkennen, maar om ze met meer compassie en waardering te leren accepteren.

Een inspirerende boodschap... maar wel eentje die in perspectief geplaatst moet worden.

Het verhaal van Paulina Porizkova zal veel mensen aanspreken die een meer vredige relatie met hun lichaam willen ontwikkelen. Haar reis herinnert ons eraan dat het mogelijk is om je perspectief op jezelf te veranderen, ongeacht je leeftijd. Het is echter belangrijk om een zekere afstand tot deze ervaring te bewaren.

Hoewel ze nu beweert ongefilterd te zijn en de tekenen van veroudering volledig te accepteren, is Paulina Porizkova in feite een voormalig model wiens figuur grotendeels voldoet aan de huidige schoonheidsidealen. Haar professionele achtergrond, evenals haar financiële middelen, geven haar waarschijnlijk bevoorrechte toegang tot behandelingen, fitnesscoaching en leefstijlgewoonten die niet voor iedereen beschikbaar zijn. Haar uiterlijk weerspiegelt daarom niet dat van de meeste vrouwen boven de 60.

De getuigenis van Paulina Porizkova verliest echter niets aan waarde. Integendeel, ze herinnert ons eraan dat het essentieel is om je eigen lichaam niet te vergelijken met dat van publieke figuren, wier leefomstandigheden vaak heel anders zijn. Zelfacceptatie gaat niet over het bereiken van een ideaal uiterlijk, maar over het opbouwen van een respectvollere relatie met je eigen lichaam, ongeacht leeftijd, lichaamstype of levenservaringen.