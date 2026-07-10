Dit model van Mongoolse afkomst zorgt voor veel ophef, en haar stijl speelt daar een grote rol in.

Modellen
Fabienne Ba.
@saya2vu / Instagram

Op Instagram trekt Sarnai steeds meer aandacht. Achter het pseudoniem @saya2vu weet het model van Mongoolse afkomst te boeien met een wereld waarin hedendaagse mode een rijke culturele achtergrond verkent. Een onderscheidende esthetiek die niemand onberoerd laat.

Een opvallende aanwezigheid op Instagram

Met meer dan 69.000 volgers en zo'n vijftig berichten geeft Sarnai de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit. Elke foto lijkt zorgvuldig samengesteld, als een echt mode-artikel, een wereld van verschil met het hectische tempo van sociale media. Deze aanpak versterkt haar visuele identiteit en stelt haar in staat zich te onderscheiden in de zeer competitieve modellenwereld. Haar account lijkt meer op een portfolio dan op een persoonlijk dagboek, een keuze die bijdraagt aan haar elegante en authentieke imago.

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Een volledig geuite identiteit

In haar Instagram-bio omschrijft Sarnai (@saya2vu) zichzelf als een "Mongools model" met een "nomadische ziel". Een beknopte maar onthullende introductie tot haar wereld. In plaats van haar afkomst te verbergen om aan internationale normen te voldoen, plaatst ze die juist centraal in haar imago. Deze aanpak weerspiegelt een modetrend die steeds meer openstaat voor culturele diversiteit en persoonlijke verhalen.

Een erfgoed dat zijn stijl inspireert

De Mongoolse kledingcultuur kent een unieke rijkdom. Van de beroemde deel, de lange traditionele tunieken met kleurrijk borduurwerk, tot de iconische laarzen en hoofdtooien, biedt deze cultuur een uitzonderlijke bron van inspiratie. Sarnai herinterpreteert dit erfgoed met een eigentijdse gevoeligheid. Haar stijl speelt met de balans tussen traditie en moderniteit, zonder ooit de indruk te wekken dat de een ten koste van de ander gaat. Het resultaat is een wereld die verfijnd, persoonlijk en resoluut modern is.

Een nieuwe generatie die de mode verandert.

Sarnai (@saya2vu) maakt deel uit van een golf van Mongools talent dat geleidelijk aan internationale erkenning krijgt. Deze nieuwe generatie draagt bij aan een evolutie in de industrie, waar de representatie diverser wordt en achtergronden met uiteenlopende perspectieven meer erkenning krijgen. Deze openheid maakt de ontdekking van nieuwe inspiraties mogelijk en helpt de codes van de hedendaagse mode te verrijken.

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Een esthetiek die authenticiteit viert.

Naast haar outfits is het vooral Sarnai (@saya2vu) die zo boeiend is. Haar wereld viert een sterke identiteit, waar culturele wortels een ware creatieve kracht vormen. Deze visie spreekt een publiek aan dat op zoek is naar authenticiteit en persoonlijkheden die een verhaal vertellen door middel van hun stijl. Ze bouwt een samenhangend en uniek imago op dat vanzelf de aandacht trekt.

In een tijd waarin mode culturele identiteiten meer benadrukt en een grotere diversiteit aan silhouetten en achtergronden viert, is Sarnai (@saya2vu) een perfect voorbeeld van deze nieuwe generatie modellen die bewijzen dat het uitdragen van je eigen uniekheid een van de mooiste kenmerken van de mode kan worden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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