"Mooi en vrij": op 62-jarige leeftijd blijft dit Australische model inspireren.

De Australische zakenvrouw, model en actrice Elle Macpherson is een prominent figuur in de mode-industrie. Ze blijft de aandacht trekken, met name door haar publieke uitspraken over welzijn en de veranderende perceptie van schoonheid met het ouder worden.

Een iconische carrière in de internationale mode.

Elle Macpherson vestigde zich als een van de beroemdste modellen van de jaren 80 en 90. Met de bijnaam "The Body" poseerde ze talloze keren voor het tijdschrift Sports Illustrated. Gedurende haar carrière werkte ze samen met vele internationale merken en ontwikkelde ze haar eigen productlijn, waarmee ze haar status als ondernemer in de wellnessindustrie verstevigde. Haar carrièrepad illustreert de evolutie van carrières in de mode, waar sommige persoonlijkheden hun activiteiten ver na hun tijd op de catwalk voortzetten.

Een visie op ouder worden, gericht op balans.

Elle Macpherson spreekt regelmatig over het belang van een "evenwichtige levensstijl". Ze benadrukt het belang van aandacht voor voeding, slaap en lichaamsbeweging. Ze legt uit dat het concept welzijn zowel fysieke gezondheid als emotioneel evenwicht omvat. Volgens haar kan zelfvertrouwen veranderen met de leeftijd, wat van invloed is op hoe mensen hun uiterlijk waarnemen. Haar uitspraken maken deel uit van een breder debat over zelfacceptatie en de diversiteit aan levenservaringen.

Elle Macpherson is nog steeds actief in de media en op sociale netwerken. Ze deelt regelmatig haar gedachten over lifestyle, gezondheid en de evolutie van het lichaamsbeeld door de jaren heen. Deze zichtbaarheid draagt bij aan discussies over de representatie van vrouwen boven de 60 in de mode- en beauty-industrie.

Een evolutie van schoonheidsidealen

De aanwezigheid van modellen uit verschillende generaties in reclamecampagnes illustreert een geleidelijke evolutie van esthetische normen. Sommige merken gebruiken nu meer diverse profielen, wat een groeiende interesse in de diversiteit aan achtergronden en ervaringen weerspiegelt. De publieke uitspraken van Elle Macpherson dragen bij aan deze beweging door een visie op schoonheid te benadrukken die geassocieerd wordt met ervaring en evenwicht.

Hoewel haar boodschap over het accepteren van ouder worden zonder schaamte of spijt bij sommige online gebruikers positief wordt ontvangen, voldoet het lichaam van Elle Macpherson nog steeds aan de dominante esthetische normen van de maatschappij. Deze representatie kan echter samengaan met een andere verwachting, die nog grotendeels onzichtbaar is in de media: die van een echte diversiteit aan vrouwelijke lichaamsvormen na de zestig. Oudere vrouwen met lichamen die afwijken van het 'gebruikelijke ideaal', met name vrouwen met een maatje meer of vrouwen met rondingen, worden nog steeds zeer zelden afgebeeld, wat het scala aan beelden van ouder wordende vrouwen verder beperkt.

Samenvattend laat de carrière van Elle Macpherson zien hoe bepaalde figuren in de mode een blijvende invloed uitoefenen. Door haar optredens in de media moedigt ze aan tot reflectie over hoe de representatie van schoonheid door de tijd heen verandert.