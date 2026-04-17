Plus-size model Ashley Graham blaast nieuw leven in kleurrijke vintage en zorgt voor een sensatie.

Modellen
Clelia Campardon
In een Instagram-post vatte het Amerikaanse model Ashley Graham haar modekeuzes samen met een simpele zin: "Ik draag vintage met een kleine ronding ." Vervolgens noemde ze verschillende iconische modehuizen – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – en ook Gabriel Held Vintage.

Een zeer uitgesproken archiefgarderobe

In deze post presenteert Ashley Graham een vintage garderobe die is ontworpen als een waar stijlstatement. De selectie van iconische merken als Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli en Issey Miyake creëert een expressief mode-universum. Deze post is meer dan een zorgvuldig samengestelde collectie; het onthult een visie op vintage als een speelveld, waarin iconische referenties worden gecombineerd met een sterke voorliefde voor opvallende silhouetten.

Een manier om je vorm te benadrukken

De kracht van deze post schuilt ook in het onderschrift. Door te schrijven "Ik neem mijn vintage met een beetje ronding", koppelt Ashley Graham het idee van een mode-archief duidelijk aan een figuur met rondingen, zonder te proberen haar imago glad te strijken of te neutraliseren. Deze korte maar krachtige uitspraak sluit aan bij haar carrière. Ashley Graham heeft zich altijd ingezet voor inclusieve mode en herinnert ons eraan dat vooruitstrevende stijl, luxe en aantrekkelijkheid nooit voorbehouden zouden moeten zijn aan één enkel lichaamstype.

Met slechts een paar woorden weet Ashley Graham een bericht te creëren dat verder gaat dan louter "stijlvol effect". Door iconische merken, vintage stukken en gedurfde silhouetten te combineren, biedt ze een vrijere, meer eigentijdse kijk op archiefmode. Bovenal herinnert dit bericht ons eraan dat een vintage garderobe volledig tot leven kan worden gewekt.

Ik ben afgestudeerd aan Sciences Po en heb een echte passie voor culturele onderwerpen en maatschappelijke vraagstukken.
"Mooi en vrij": op 62-jarige leeftijd blijft dit Australische model inspireren.

De Australische zakenvrouw, model en actrice Elle Macpherson is een prominent figuur in de mode-industrie. Ze blijft de...

Model Thylane Blondeau, bijgenaamd "het mooiste kleine meisje ter wereld", viert haar 25e verjaardag.

Op 5 april 2026 vierde het Franse model Thylane Blondeau haar 25e verjaardag. Wereldwijd bekend sinds haar kindertijd,...

"Ze is aangekomen": Dit model, dat kritiek kreeg op haar uiterlijk, doorbreekt haar stilte.

Model Beca Michie reageerde via TikTok op kritiek op haar uiterlijk. Ze legde uit dat ze het doelwit...

In een satijnen outfit laat plus-size model Ashley Graham haar figuur zien.

Het Amerikaanse model Ashley Graham maakte onlangs furore tijdens haar optreden in The Kelly Clarkson Show. Ze verscheen...

Het verhaal van Daphne Selfe, een model dat tot op 97-jarige leeftijd actief bleef.

Daphne Selfe heeft haar stempel gedrukt op de modegeschiedenis. Het Britse model was meer dan zeven decennia actief...

Op het strand toont dit voluptueuze model trots haar figuur.

Model Jocelyn Corona trekt de aandacht met een fotoshoot in een warmgetint woestijnlandschap. Poseerend op zand en rotsen,...