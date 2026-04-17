Plus-size model Ashley Graham blaast nieuw leven in kleurrijke vintage en zorgt voor een sensatie.

In een Instagram-post vatte het Amerikaanse model Ashley Graham haar modekeuzes samen met een simpele zin: "Ik draag vintage met een kleine ronding ." Vervolgens noemde ze verschillende iconische modehuizen – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – en ook Gabriel Held Vintage.

Een zeer uitgesproken archiefgarderobe

In deze post presenteert Ashley Graham een vintage garderobe die is ontworpen als een waar stijlstatement. De selectie van iconische merken als Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli en Issey Miyake creëert een expressief mode-universum. Deze post is meer dan een zorgvuldig samengestelde collectie; het onthult een visie op vintage als een speelveld, waarin iconische referenties worden gecombineerd met een sterke voorliefde voor opvallende silhouetten.

Een manier om je vorm te benadrukken

De kracht van deze post schuilt ook in het onderschrift. Door te schrijven "Ik neem mijn vintage met een beetje ronding", koppelt Ashley Graham het idee van een mode-archief duidelijk aan een figuur met rondingen, zonder te proberen haar imago glad te strijken of te neutraliseren. Deze korte maar krachtige uitspraak sluit aan bij haar carrière. Ashley Graham heeft zich altijd ingezet voor inclusieve mode en herinnert ons eraan dat vooruitstrevende stijl, luxe en aantrekkelijkheid nooit voorbehouden zouden moeten zijn aan één enkel lichaamstype.

Met slechts een paar woorden weet Ashley Graham een bericht te creëren dat verder gaat dan louter "stijlvol effect". Door iconische merken, vintage stukken en gedurfde silhouetten te combineren, biedt ze een vrijere, meer eigentijdse kijk op archiefmode. Bovenal herinnert dit bericht ons eraan dat een vintage garderobe volledig tot leven kan worden gewekt.